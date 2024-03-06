Изгнанник Марселино возвращается на Велодром. Марсель – Вильярреал. Прогноз матча 1/8 ЛЕ на 07.03.2024

Лига Европы. 1/8 финала, 1-й матч

7 марта. Марсель, Велодром

Марсель – Вильярреал 22:00

Трансляция – Megogo

Марсель

С момента отставки Дженнаро Гаттузо дела "Марселя" на поле резко улучшились. Поражение от "Бреста" (0:1) стало последней каплей для руководства, которые заменили легендарного в прошлом полузащитника с помощью Жана-Луи Гассе, дедулю, которого прогнали из сборной Кот-д'Ивуара по ходу триумфальной кампании в Кубке африканских наций.

Хотя его назначение вызвало немало недоумений, Гассе заставил своих недоброжелателей подавиться своей критикой, выиграв 3 матча из 3. Начали с "Шахтёра", терпеливо выжидая ошибок чемпиона Украины в среднем блоке, а потом жестоко наказали за все неточности. За этим последовали разгромы аутсайдеров Лиги 1 "Монпелье" и "Клермона" с общим счётом 9:2. Футбол Гассе отдаёт прошлым веком, но он даёт результат.

Настроение перед приездом "Вильярреала" портят повреждения основных игроков центра поля. Важные полузащитники Жордан Верету (спина) и Валентен Ронжье (колено) не сыграют из-за травм. Также есть проблемы с плечом у лучшего защитника команды Самюэля Жиго.

Вильярреал

А ведь Гаттузо даже не был первым тренером "Марселя", уволенным по ходу текущего сезона. Началось всё с отставки Марселино, которому бурный "Велодром" дал отработать всего 7 матчей у руля. И после вылета из квалификации ЛЧ наставник был уволен. Впрочем, долго без работы Марселино не оставался, в ноябре подобрав кризисный "Вильярреал".

Сходу улучшить положение "субмарин" Марселино не смог, но со временем дела наладились. В Лиге Европы при нём "Вильярреал" выиграл оба матча группы, включая выезд в Ренн (2:3) в последнем туре, забрав первую позицию в квартете F. В Ла Лиге коллектив не проигрывает уже 7 матчей подряд: на этом отрезке на выезде были обыграны кризисные топы "Барселона" (3:5) и "Реал Сосьедад" (1:3), а в последнем туре хет-трик Серлота помог уничтожить "Гранаду" (5:1).

Кадровая ситуация перед приездом на "Велодром" откровенно тяжелая. Травмирован ряд важных игроков – в их числе защитники Рауль Альбиоль и Хуан Фойт, а также креативщики Йереми Пино и Денис Суарес. При этом "субмарин" также поразил вирус, который подхватили минимум 4 игрока первой команды, включая оборонцев Байи и Манди, а также основного кипера Йоргенсена. Так что с первых минут стоит ждать 41-летнюю легенду Пепе Рейну.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мбемба, Меите, Балерди – Клосс, Харит, Кондогбиа, Унаи, Мерлен – Мумбанья, Обамеянг

Вильярреал: Рейна – Фемения, Москера, Куэнка, Альберто Морено – Ахомаш, Парехо, Капу, Баэна – Серлот, Жерар Морено

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – Вильярреал от UA-Футбол

Обе команды сильно лихорадит в этом сезоне, что и привело к тренерской чехарде в обоих клубах. Впрочем, в последнее время дела идут в гору что у французов, что у испанцев. "Марсель" выиграл последние две игры с общим счётом 9:2, "Вильярреал" – со счётом 8:2. При этом защита "Олимпика" продолжает хромать (серия из матчей с пропущенными), как и оборона "субмарины" (пропускали в 13 из 14 последних игр). Ставка: "Марсель" не проиграет + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.37.