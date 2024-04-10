Байер - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 11.04.2024

Завтра на поле стадиона "Бай-Арена" в Леверкузене сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором местный "Байер" будет принимать "Вест Хэм". Игра начнется в 22:00.

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Лига Европы

1/4 финала. Первый матч

11 апреля, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)

"Байер" - "Вест Хэм"

Трансляция - Мегого Футбол-4

Новости "Байера"

Леверкузенский клуб одержал 36 победу во всех турнирах сезона 2023/24. Команда Хаби Алонсо на выезде минимально обыграла "Унион Берлин". В течение сезона "Байер" побил исторический рекорд клубов Бундеслиги по беспроигрышной серии. Предыдущее достижение принадлежало "Баварии" и составляло 32 матча. Преимущество над "Баварией" в чемпионате составляет уже тринадцать очков и уже в этом месяце "фармацевты" могут обеспечить себе дебютное чемпионство в Бундеслиге.

За семь предыдущих матчей "Байер" только однажды сыграл вничью. Как ни странно, подопечные Алонсо оступились в противостоянии с "Карабахом", когда пришлось отыгрываться с 0:2. Именно в 1/8 финала Лиги Европы у "фармацевтов" возникло больше проблем, но они с ними справились. В домашнем матче помог вышедший на замену Патрик Шик, который забил два гола и вывел свою команду в четвертьфинал. Ожидаем, что в домашнем матче против "Вест Хэм" тренерский штаб "Байера" своих лидеров выпустит с первых минут.

Новости "Вест Хэма"

После разгромной победы над "Фрайбургом" (5:0) в 1/8 финала Лиги Европы подопечные Моеса откровенно разочаровывают своих болельщиков. Из четырех последних матчей "Вест Хэм" выиграл всего одну - на выезде у "Вулвергемптона". Таким образом, это была всего лишь четвертая победа команды за семнадцать игр во всех турнирах. Лондонский клуб находится в кризисе, но, возможно, именно в еврокубках они смогут проявить себя.

Сейчас лондонцы занимают седьмое место в АПЛ и о еврокубках даже речь не идет. Если "Вест Хэм" продолжит так играть, то может даже вылететь из топ-10. Лучшим бомбардиром команды в Лиге Европы в этом сезоне является 23-летний хавбек Мохаммед Кудус, который уже успел забить пять голов. Именно Кудус и Пакета лидеры этого коллектива и если у них не пойдет игра, то рассчитывать на положительный результат в Леверкузене будет очень сложно. Отметим, что из-за травмы не сможет сыграть Джеррод Боуэн, а это существенная проблема для гостей.

Личные встречи

Команды между собой встречались всего однажды в контрольном матче. В августе 2023 года "Байер" разгромил своего соперника со счетом 4:0. Таким образом, в Леверкузене для соперников будет дебютная встреча в официальных играх.

Последние пять матчей "Байера" и "Вест Хэма"

Последние пять встреч "Байера"

06.04. "Унион Берлин" – "Байер" 0:1

03.04. "Байер" - "Дюссельдорф" 4:0

30.03. "Байер" - "Гоффенхайм" 2:1

17.03. "Байер" - "Фрайбург" 3:2

14.03. "Байер" - "Карабах" 3:2

Последние пять встреч "Вест Хэма"

06.04. "Вулвергемптон" - "Вест Хэм" 1:2

02.04. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:1

30.03. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 4:3

17.03. "Вест Хэм" - "Астон Вилла" 1:1

14.03. "Вест Хэм" - "Фрайбург" 5:0

Цифры и факты

"Байер" в нынешнем сезоне не проиграл ни одного официального матча;

Подопечные Алонсо уже выиграли 36 матчей во всех турнирах нынешнего сезона;

"Вест Хэм" начиная со второй половины марта сыграл четыре игры и выиграл всего одну

Ставки и коэффициенты на матч "Байер" - "Вест Хэм"

Прогноз на матч от UA-Football

Хозяева по праву считаются фаворитами этого противостояния. Остановить подопечных Алонсо в нынешнем сезоне никто не может. "Байер" дома обычно играет очень мощно и уже с первых минут пытается зажать соперников к своим воротам. Однако не стоит недооценивать гостей из Лондона, которые могут удивить. Зацепиться хотя бы за ничью футболистам "Вест Хэма" будет непросто, но забить они могут. Прогноз – обе команды забьют (1.82).