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Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Сельта - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.10.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Четвертый тур. Испания. Виго. "Балаидос". 01.10.2020. 22:30. Арбитр в поле – Карлос Дель Серро. Трансляция в Украине – MEGOGO

"Барселона" – не чемпион Испании последнего сезона, но новую кампанию по-чемпионски начали именно каталонцы. Возможно, в контексте уверенности и яркости победы с ними может поспорить "Атлетико", но точно не мадридский "Реал", который и находится в статусе короля. Другое дело, что сыграно слишком мало поединков: "Барселона" и "Атлетико" провели только по одному матчу, "Реал" – два. Впереди еще вся дистанция.

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И в каждом матче "Барселона" должна заявлять о своих амбициях и претензиях на титул. Иначе "Реал" не одолеть. Каталонцам важно обрести стабильность, которая поможет расправляться с середняками и аутсайдерами. Такими, как "Сельта". В последнем матче между этими командами, например, "Барса" реально отскочила от поражения к ничьей 2:2.

Галисийцы с тех пор не сильно изменились. Продали Станислава Лоботку – словака можно считать серьезной потерей. Вернулся в "Барселону" арендованный "Сельтой" Рафинья, что также ослабило центральную ось команды из Виго. Зато пришел Ренато Тапия – он уже обозначил свои намерения бороться за место в основе. Болельщики "Сельты" не без оснований надеются, что в этом сезоне будет нечто большее, чем борьба за выживание.

Посмотрим. Старт – обнадеживающий. В трех турах галисийцы добыли пять очков, проявляли и характер, и контроль над игрой, и способность действовать на контратаках. Не боятся они и "Барселону".

Хотя после того избиения, которое каталонцы устроили "Вильярреала" в третьем туре, бояться их не стыдно. Рональд Куман серьезно изменил команду, и это сразу дало результат. Изменилась не только тактика, сменился еще и состав, а главное – настроение игроков. Против "субмарины" все сложилось идеально. Важно, чтобы это не было разовой акцией.

Накануне Лионель Месси выступил со своим заявлением и развеял все спекуляции вокруг своего имени – не выкладываться, или как-то, тьфу-тьфу, вредить команде он не будет. Наоборот, в матче с "Вильярреалом" он давал шанс раскрыться другим, и это выглядело гармонично. Если Куман действительно наладит связи между Месси, Фати и Гризманном, то команда станет сильнее.

К матчу с "Сельтой" готовился уже и Мартин Брайтвайт – его роль в планах Кумана пока неизвестна. Поехал в Виго и Усман Дембеле, которого на неделе СМИ активно "продавали" в МЮ. Вне заявки – травмированные Умтити и тер Штеген.

У "Сельты" не сыграют Хунка, Серхио Альварес и Рубен Бланко.

Ориентировочные составы:

"Сельта": Вильяр - Малльо, Айду, Мурильо, Оласа - Тапия, Пейнадо, Денис Суарес - Эмре Мор, Яспас, Нолито

"Барселона": Нето - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, Де Йонг - Гризманн, Коутиньо, Фати - Месси

Прогноз – победа "Барселоны" 3:1.

Ставка: "Сельта" забивала в шести последних домашних матчах Ла Лиги. В прошлом чемпионате "Сельта" находила пути к воротам и "Барсы", и "Реала" и "Атлетико". С таким хищником впереди как Яго Аспас – это не удивительно. Эмре Мор и Нолито также способны творить. Это всё основания для ставки на то, что "Барса" пропустит. Но забьет больше. Вероятно, больше не на один гол. Победа каталонцев с форой "-1", "обе забьют", или "П2 и тотал больше 2,5" – вариантов вволю.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Сельта (Виго) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Планетянин (Барселиниус)
30.09.2020 в 20:54
Сказать, шо Барсе очень тяжко даются очки в матчах с Сельтой, особенно на её поле, это ничего не сказать. У Сельты на Барсу уже иммунитет, какой бы сильной та не была. А Аспас, так это вообще какое-то исчадие ада, настолько сильно его желание непременно нагадить в углу ворот Барселоны. Но бывают и жидкие метаморфозы у Сельты, редко, но бывают. Завтра посмотрим, тот ли это день для них. Итак. Время встречи по Гринвичу. Победа Барсы по Алграбу.
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