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Корнелья - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Испания
(2 голосов)

Корнелья - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.01.2021 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Корнелья - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании.1/16-я финала. Испания. Корнелья-де-Льобрегат. "Campo Nuevo Municipal de Cornella". 21.01.2021. 22:00. Арбитр в поле – Сезар Сото; трансляция в Украине – MEGOGO

Пример тотального невезения: в 1/32-й финал Кубка Испании жребий подсунул "Корнелье" в соперники "Атлетико", в 1/16-й финала – "Барселону".

Одноматчевый формат турнира, конечно, повышает вероятность сенсаций, но вряд ли аутсайдер способен на две подряд громкие победы. На предыдущей стадии турнира представитель Сегунды Б остановил "Атлетико" и повторить подобный фокус с "Барсой" будет крайне непросто. И отсутствие Лионеля Месси в составе каталонцев никак не упрощает для аутсайдера задачу.

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В прошлом году "Барса" на одном из ранних этапов Кубка Испании мучилась и со скрипом одолела откровенного аутсайдера "Ибицу". Но тогда вся вина за невыразительный футбол лежала на плечах Кике Сетьена, который пытался вернуть "блаугранас" к истокам "тики-таки". Рональд Куман играет в другой футбол, хотя нельзя говорить, что не сталкивается с проблемами. За примером не надо далеко ходить: в хронологически последнем поединке "Барса" получила на орехи от "Атлетика" из Бильбао. Потеряла идеальную возможность завоевать Суперкубок страны. Учитывая плохие расклады турнирной таблицы чемпионата, из внутренних турниров остается только Кубок – как шанс прервать трофейную засуху.

Именно эти обстоятельства резко снижают вероятность сенсации – "Барса" должна играть с максимальной ответственностью. Кроме того, факт победы "Корнельи" над "Атлетико" делает невозможным недооценку этого соперника. А если так, то андердогу придется полагаться исключительно на дисциплину. И кто знает, хватит ли этого против высокого класса "блаугранас".

"Корнелья" – это экзотика. Кроме того, что сам по себе статус представителя Сегунды Б говорит о низком уровне этой команды, да еще и в своей группе третьего дивизиона "Корнелья" занимает лишь восьмое место из одиннадцати команд по состоянию на сейчас. "Атлетико" еще нужно было умудриться проиграть этой команде. Возможно, недалеки от истины те, кто говорит о хитром плане Симеоне по разгрузке календаря.

Месси гарантированно не сыграет в этом поединке из-за дисквалификации. Также пропустят матч травмированные Ансу Фати, Херард Пике, Серхи Роберто и Фелипе Коутиньо. Среди свежих потерь – Сержиньо Дест. Рональд Куман привлек к тренировкам футболистов "Барселоны Б" Арнау Тенаса, Илайкса, Колладо и Конрада.

Прогноз: победа "Барселоны" 3:0.

Проблем не должно возникнуть у фаворита поединка. С какой стороны ни посмотри, шансы "Корнельи" сводятся к минимальным. "Барса" должна выигрывать с крупным счетом и без пропущенных голов. Ставка на забитые каталонцами мячи в обоих таймах.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Кубок Испании Корнелья Прогнозы
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
20.01.2021 в 18:26
Дійсно маючи декілька невдалих виступів Ferrari повинен довести свою перевагу над ТАТА Навіть незважаючи чи враховуючи своєї головної зірки. Бо всім тим гравцям Барселони потрібно доводити свою спроможність грати в одному з грандів сучасного футболу А суцільні манечки дітЛОХів, то для ексПЕРДів Ніякого відношення до футболу не мають!
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 18:10
Беззаперечна перемога Корнельї сенсація з Атлетіко має повторитися із Барселоною також - 1:0 (конфуз кулес, з/без Мессі забезпечений)
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