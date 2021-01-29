Реал - Леванте. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 21-й тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 30.01.2021. 17:15. Арбитр в поле - Давид Меде; трансляция в Украине - MEGOGO

В первом круге "Реал" одолел "Леванте" на его поле 2:0, особого сопротивления со стороны "лягушат" не встретив. Тогда "Реал" не был непреодолимым, что показал уже следующий матч Примеры (поражение от "Кадиса" 0:1). Уязвимы мадридцы и сегодня. Добыли лишь одну победу в последних четырех поединках (во всех турнирах). Но сможет ли "Леванте" воспользоваться шатким положением фаворита?

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"Лягушки" на неделе одолели "Вальядолид" и прошли в четвертьфинал Кубка Испании. Эта победа стала частью солидной серии команды Пако Лопеса – шесть матчей без поражений. Если расширить взгляд, то в последних одиннадцати поединках "Леванте" лишь однажды потерпел поражение. От "Вильярреала" в чемпионате. По иронии судьбы, именно с этим соперником предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка уже в ближайшую среду.

Но сначала "Леванте" попытается взять реванш у "Реала". Прошлогодний опыт "лягушат" дает им основание надеяться на хороший результат. В 2020-м "Леванте" на своем поле поочередно одолел и "Реал", и "Барсу". Примечательно, что имеется у "лягушат" свежий успешный опыт игры и на территории "Реала": два с половиной года назад "Леванте" победил на "Бернабеу" 2:1.

"Леванте" на довольно комфортное расстояние отдалился от зоны вылета. Цель команды – укрепиться в топ-10, а вот "Реал" стремится к большему. Стремится, но пока не показывает той игры, которая свойственна претендентам на чемпионство. Отставание в семь очков от "Атлетико" – не случайное стечение обстоятельств. Учитывая и тот факт, что "Реал" сыграл на один поединок больше, права на ошибку у подопечных Зидана нет.

"Реал" привыкший к таким условиям, но не закаленный. Практика показывает, что любой соперник может стать для мадридцев непроходимым барьером, а в условиях психологического упадка – и подавно. Над Зиданом сгущаются тучи. Кто бы что ни говорил об авторитете Зизу, а терпение руководства не безгранично. К тому же есть проблемы с коммуникацией в коллективе. И пока результаты не стабилизируются, о слабостях Зидана говорить будут громко.

Француз, кстати, все еще на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом. Поэтому "Реалом" снова будет руководить ассистент Зидана Беттони. С "Алавесом" такой обескровленный "Реал" разобрался на удивление легко, но рано говорить о какой-то тенденции. Один раз – это вполне может быть банальное стечение обстоятельств.

Зидан – не единственная потеря. Далеко не единственная. Кроме Йовича и Эдегора, отбывших в аренду, по различным причинам не сыграют Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. "Леванте" теряет Хорхе де Фрутеса. В лазарете он присоединился к Кампаньи, Вукчевича и Дюкуре.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Одриосола, Варан, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Азар "Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Везу, Дуарте, Клерк - Рочина, Мальса, Радойя, Моралес - Рохер, Дани Гомес

Прогноз: ничья 1:1.

"Леванте" не растерял умение создавать проблемы грандам. Несмотря на то, что на неделе "лягушата" играли, а "Реал" отдыхал, преимущества у мадридцев не будет из-за ограниченного кадрового потенциала. Психологическое состояние тоже лучше у "Леванте". Есть смысл рискнуть и сделать ставку на то, что гости не проиграют – 2Х.