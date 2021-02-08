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Реал - Хетафе. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Хетафе: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.02.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал - Хетафе. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Первый тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 09.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Хавьер Альберола; трансляция в Украине - MEGOGO

Не сыгранные вовремя матчи должны были быть скрытым резервом. Нераспечатанным клондайком, с которого "Реал" на протяжении дистанции добывал бы такие необходимые очки. Однако мадридцы умудрились растерять перспективы в течение первого круга, поэтому сейчас необходимость играть перенесенные матчи выглядит обузой, давящей и на без того покосившиеся плечи.

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"Реал" не догонит "Атлетико", поэтому матчи посреди недели только усложняют подготовку к вскоре стартующему плей-офф Лиги чемпионов. Тем более в условиях кадрового кризиса. В матче 22-го тура против "Уэски" в заявке "Реала" было семнадцать игроков (из них три вратаря), тогда как разрешено сразу 23. Травмы, коронавирус, банальная физическая неготовность заставляют Зидана вовсю ломать себе голову. От конфуза в матче с "Уэской" спас центральный защитник Рафаэль Варан. Но наивно надеяться, что подобные выходки (дубль от стоппера) постоянно будут спасать команду.

Немного ослабляет давление тот факт, что мадридцам в перенесенном матче первого тура будет противостоять другая кризисная команда. В трех последних матчах "Хетафе" добыл лишь одно очко, забил только один гол, пропустил сразу восемь. После громкой победы над "Барсой" в шестом туре, "городских" постигла черная полоса с только одной победой в следующих одиннадцати поединках чемпионата. В начале 2021-го календарного года коллектив Хосе Бордаласа в текущем розыгрыше Примеры впервые сумел связать воедино две победы, но этот успех не обратил команду на истинный путь. Поражение 1:5 от "Атлетика", невнятная ничья (0:0) с аутсайдером "Осасуной", разгром (0:3) от "Севильи". С таким достоянием "Хетафе" посетит "Альфредо Ди Стефано".

История этого противостояния насчитывает тридцать матчей, из которых только пять выиграл "Хетафе". Из свежего можно вспомнить ничью 0:0, добытую весной 2019-го, остальные двенадцать поединков, начиная с 2013-го года – поражения. В последних четырех встречах "Хетафе" не может забить в ворота "Реала" хотя бы гол.

Если не сегодня прерывать серию, то когда? "Городским" не поможет из-за дисквалификации Даконам Дьене, но гораздо больше кадровых проблем у "Реала". Отсутствуют Азар, Рамос, Карвахаль, Одриосола, Родриго, Вальверде, Васкес, Милитао (травмы) и Кроос (дисквалификация). Настоящая катастрофа. Возвращение Иско на фоне таких потерь – малое утешение.

С "Уэской" заявка была столь короткой из-за того, что клуб не успел как следует протестировать игроков молодежного состава. Теперь это удалось исправить, поэтому заявка расширена до девятнадцати футболистов. Из них пятеро – молодые воспитанники академии (Чуст, Гутьеррес, Марвин, Аррибас и Бланко).

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Начо, Варан, Чуст, Менди - Модрич, Каземиро, Иско - Винисиус, Бензема, Асенсио

"Хетафе": Яньес - Ньом, Чакла, Этчейта, Д. Суарес - Максимович, Арамбари - Кукурела, Кубо, Аленья - Мата

Прогноз: победа "Реала" 1:0.

У "Хетафе" худшая атака лиги. "Городские" забивают меньше, чем аутсайдеры чемпионата. Добавляем сюда тот факт, что последние четыре матча против "Реала" были "сухими" в исполнении "Хетафе", и получаем прогноз на нераспечатанные ворота мадридцев. В настоящее время "Хетафе" слаб и в защите, значит можно рассчитывать на то, что Бензема и компания как минимум один гол организуют. Ставка "Реал победит и не пропустит".

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Прогнозы Хетафе (Испания)
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Комментарии (9)
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amg333 (Kyiv )
08.02.2021 в 22:36
а путасранцы и их глоры все ждут углового от Ливера???))))
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0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.02.2021 в 21:01
Понимаю, что сюда приползут фанаты Реала и, в связи с этим, я хочу чтобы они ответили на один простой тест. Вопрос не из категории пошлости или желания обидеть кого-то... Просто, хочу, чтобы вместо матюков и оскорблений, эти не разбирающиеся в футболе люди ну хоть чуть-чуть обрастали знаниями и повышали свой интеллект. Итак, фанаты Реала - "ЧТО ТАКОЕ В ФУТБОЛЕ - АНАНАС? Когда, при каких обстоятельствах говорят - "Команда сделала ананас?"
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+4
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 21:48
Так это и мне интересно. Я не в курсе. Ты мне потихоньку напиши , чтобы реалисты не услышали, а они пусть отгадывают
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+2
-2
alex 66 (Кременчуг)
08.02.2021 в 22:06
Не фанат Реала, но смею предположить, что когда вторая команда делает первую (хозяев), т.е она нас или по простому ананас. Это как версия)))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
08.02.2021 в 20:55
Перемога Реалу 2-1.
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0
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.02.2021 в 21:01
поразка реалу 1-2
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
08.02.2021 в 22:04
"Реал" пишеться з великої літери"Р", оленю...
0
-3
alex 66 (Кременчуг)
08.02.2021 в 22:07
похоже это и есть ананас)))
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 22:08
alex 66 (Кременчуг)
+2
0


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