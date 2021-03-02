Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 03.03.2021. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; трансляция в Украине – MEGOGO. Первый матч – 0:2

На выходных "Барса" довольно уверенно одолела "Севилью" в чемпионате. Счет – 2:0. Этот матч подавали под соусом реванша за поражение в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Не совсем правильно. Это скорее была реабилитация "Барселоны" за ничью 1:1 в первом круге чемпионата. Потому как в Кубке – параллельно идущая история.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

По большому счету, матч чемпионата не имел определяющего значения. Главный враг "Барсы" прямо сейчас – "Атлетико", который оторвался в турнирной таблице на пять очков с поединком в запасе. Тот же "Реал" является для "блаугранас" более острым раздражителем, чем "Севилья". Просто так сложилось, что до начала того матча андалусийцы опережали "Барсу" в турнирной таблице, поэтому вопрос становилось ребром в плоскости принципиальности: обыграть дерзкого соперника и вернуть себе минимум третье место (а по факту удалось подняться на второе). Хотя от второго места принципиально ничем не отличается даже четвертое. Все это – позиции зоны Лиги чемпионов.

Другое дело – Кубок Испании. Вот где действительно жарко. Вот где действительно нет права на ошибку. "Барселона" уже довольно давно без трофеев, поэтому этот турнир остается для "гранатовых" едва ли не единственной возможностью прервать засуху. В Лиге чемпионов "кулес" повисли над пропастью после поражения 1:4 от ПСЖ в первом поединке 1/8-й. В Суперкубке был болезненный удар от "Атлетика", в чемпионате, как уже говорилось, "Атлетико" заставляет глотать пыль, поэтому логично именно на Кубок Испании аккумулировать все силы.

Тем более субботний матч против "Севильи" дал надежду. Надежду на то, что отставание в два мяча после первой серии противостояния не является критическим. "Барса" хорошо подготовилась и закономерно выиграла ту встречу, имея возможности забить более чем два гола. Однако здесь не все зависит исключительно от "Барселоны". Тот матч неудачно с точки зрения тактики провел Хулен Лопетеги. Прессинг "Севилья" включила только после первого пропущенного, бить по воротам начала только во втором тайме, проиграла центр поля. Если устранить все эти проблемы, жизнь для соперника максимально усложнится.

В истории этого противостояния уже имел место выдающийся реванш "Барсы". В 2019-м "благранас" также проиграли 0:2 в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, но дома взяли убедительный реванш 6:1. В двух следующих поединках после того "Барса" забивала "Севильи" по четыре мяча, но потом была серия из трех подряд поединков без побед. Она была прервана в минувшую субботу в матче, о котором уже говорилось выше.

Восстановился после травмы Акунья, а вот Лукас Окампос до сих пор не помощник для "Севильи". Однако у "Барселоны" больше проблем. К давно поврежденным Фати, Робет и Коуитньо, после субботнего матча присоединились Педри, Пике и Араухо. Повреждение Педри, правда, оказалось не таким серьезным, как сначала думали. Ускоренными темпами поправляется и Араухо, но вряд ли на него можно рассчитывать в ближайшем поединке. А вот Пике в субботнем матче, как оказалось, заблаговременно заменили для профилактики.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Пике, Альба - Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Дембеле - Брайтвайт "Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро - Хордан, Ракитич, Фернандо - Сусо, Эн-Несири, Гомес

Прогноз: ничья 1:1.

Не забываем о том, что к этому матчу "Барса" готовилась на фоле психологических потрясений от обысков и арестов в офисе клуба. Как бы Куман ни пытался оградить игроков от новостей такого характера, оставаться в стороне от событий сознательным футболистам было непросто. Другое дело – как эта ситуация повлияет на команду? Подавит ее, или же, наоборот, мотивирует бороться за право остаться в турнире и возможность завоевать трофей для нового руководства?

Однако, вероятно, решающую роль сыграет не психология, а тактика команд на этот матч. "Севилья" ранее показывала несколько эффективных приемов в борьбе с "блаугранас", но в субботу Лопетеги перемудрил. Если вынесет уроки из ошибок, то будет шанс не проиграть. Или хотя бы проиграть с нужным счетом. Ставка на проход дальше "Севильи".