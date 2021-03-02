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Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Испания
(3 голосов)

Барселона - Севилья: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.03.2021 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 03.03.2021. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; трансляция в Украине – MEGOGO. Первый матч – 0:2

На выходных "Барса" довольно уверенно одолела "Севилью" в чемпионате. Счет – 2:0. Этот матч подавали под соусом реванша за поражение в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Не совсем правильно. Это скорее была реабилитация "Барселоны" за ничью 1:1 в первом круге чемпионата. Потому как в Кубке – параллельно идущая история.

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По большому счету, матч чемпионата не имел определяющего значения. Главный враг "Барсы" прямо сейчас – "Атлетико", который оторвался в турнирной таблице на пять очков с поединком в запасе. Тот же "Реал" является для "блаугранас" более острым раздражителем, чем "Севилья". Просто так сложилось, что до начала того матча андалусийцы опережали "Барсу" в турнирной таблице, поэтому вопрос становилось ребром в плоскости принципиальности: обыграть дерзкого соперника и вернуть себе минимум третье место (а по факту удалось подняться на второе). Хотя от второго места принципиально ничем не отличается даже четвертое. Все это – позиции зоны Лиги чемпионов.

Другое дело – Кубок Испании. Вот где действительно жарко. Вот где действительно нет права на ошибку. "Барселона" уже довольно давно без трофеев, поэтому этот турнир остается для "гранатовых" едва ли не единственной возможностью прервать засуху. В Лиге чемпионов "кулес" повисли над пропастью после поражения 1:4 от ПСЖ в первом поединке 1/8-й. В Суперкубке был болезненный удар от "Атлетика", в чемпионате, как уже говорилось, "Атлетико" заставляет глотать пыль, поэтому логично именно на Кубок Испании аккумулировать все силы.

Тем более субботний матч против "Севильи" дал надежду. Надежду на то, что отставание в два мяча после первой серии противостояния не является критическим. "Барса" хорошо подготовилась и закономерно выиграла ту встречу, имея возможности забить более чем два гола. Однако здесь не все зависит исключительно от "Барселоны". Тот матч неудачно с точки зрения тактики провел Хулен Лопетеги. Прессинг "Севилья" включила только после первого пропущенного, бить по воротам начала только во втором тайме, проиграла центр поля. Если устранить все эти проблемы, жизнь для соперника максимально усложнится.

В истории этого противостояния уже имел место выдающийся реванш "Барсы". В 2019-м "благранас" также проиграли 0:2 в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, но дома взяли убедительный реванш 6:1. В двух следующих поединках после того "Барса" забивала "Севильи" по четыре мяча, но потом была серия из трех подряд поединков без побед. Она была прервана в минувшую субботу в матче, о котором уже говорилось выше.

Восстановился после травмы Акунья, а вот Лукас Окампос до сих пор не помощник для "Севильи". Однако у "Барселоны" больше проблем. К давно поврежденным Фати, Робет и Коуитньо, после субботнего матча присоединились Педри, Пике и Араухо. Повреждение Педри, правда, оказалось не таким серьезным, как сначала думали. Ускоренными темпами поправляется и Араухо, но вряд ли на него можно рассчитывать в ближайшем поединке. А вот Пике в субботнем матче, как оказалось, заблаговременно заменили для профилактики.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Пике, Альба - Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Дембеле - Брайтвайт

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро - Хордан, Ракитич, Фернандо - Сусо, Эн-Несири, Гомес

Прогноз: ничья 1:1.

Не забываем о том, что к этому матчу "Барса" готовилась на фоле психологических потрясений от обысков и арестов в офисе клуба. Как бы Куман ни пытался оградить игроков от новостей такого характера, оставаться в стороне от событий сознательным футболистам было непросто. Другое дело – как эта ситуация повлияет на команду? Подавит ее, или же, наоборот, мотивирует бороться за право остаться в турнире и возможность завоевать трофей для нового руководства?

Однако, вероятно, решающую роль сыграет не психология, а тактика команд на этот матч. "Севилья" ранее показывала несколько эффективных приемов в борьбе с "блаугранас", но в субботу Лопетеги перемудрил. Если вынесет уроки из ошибок, то будет шанс не проиграть. Или хотя бы проиграть с нужным счетом. Ставка на проход дальше "Севильи".

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Севилья (Испания) Прогнозы
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Комментарии (32)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:54
И так будет очень жестоко с каждым тупым мадридасом, который посмеет тявкать на ВЕЛИКУЮ БАРСЕЛОНУ !!! Лучшую команду мира на все времена !!!
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0
-11
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 06:47
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:40
ОЦЕНИТЕ, КРАСИВО я тупорылого какашина поставил на место? Как говорится, "НЕ БУДИ ЛИХО", придурок!!!
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0
-12
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 07:05
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+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:32
ОЛЕНЯМ - тупым мадридасам ПОСВЯЩАЕТСЯ: Бег за Барсою коварен.Знает каждый мадридас! Их пердак всегда ошпаренВместо моСКа - ананас!. И в ушах у них сережки. А в носу у них кольцоНосят женские сапожки.Вечно трогают яйцо! Вечно брызжут злобой, гадыРегулярно истерят!. А на гейские парады, У них женский есть наряд!, Кто такие мадридасы?Ну, конечно - ПИД.РАСЫ !!!
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0
-13
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:17
ОЛЕНЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ: Бег за Педиком коварен. Иногда несет он вред. Вот шагает гордо парень. Весь по padarsky одет. У него в ушах сережки. b vflhblcrbq клатч в руке. В цвет со стразами сапожки На высоком каблуке. В джинсах тесновато попе. Из пупка торчит кольцо. И на зависть каталонцам Бородатое лицо... Бег за Педиком коварен. Если честно, без прикрас, Кто-то скажет: “Крутой парень!”, Ну а кто-то: МАДРИДАС!!!.”
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0
-13
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 20:22
фу-у шепетівський шизоплагіатор
Ответить
+11
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:33
Ну ты представился, охарактеризовал себя.. А что хотел сказать, ШИЗАНУТЫЙ?
0
-12
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:41
ОЛЕНЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ: Бег за Барсою коварен. Иногда несет он вред. Вот шагает гордо парень. Весь по-барсовски одет. У него в ушах сережки. Красный-синий клатч в руке. В цвет со стразами сапожки На высоком каблуке. В джинсах тесновато попе. Из пупка торчит кольцо. И на зависть мадридистам Бородатое лицо... Бег за Барсою коварен. Если честно, без прикрас, Кто-то скажет: “Крутой парень!”, Ну а кто-то: “Пиде раст !!!.”
Ответить
+10
-2
Algrab (Костопiль)
02.03.2021 в 19:47
Ответить
+11
0
Algrab (Костопiль)
02.03.2021 в 19:54
Шедеврально!!!
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+11
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:36
ОЛЕНЯМ - тупым мадридасам ПОСВЯЩАЕТСЯ: Бег за Барсою коварен.Знает каждый мадридас! Их пердак всегда ошпаренВместо моСКа - ананас!. И в ушах у них сережки. А в носу у них кольцоНосят женские сапожки.Вечно трогают яйцо! Вечно брызжут злобой, гадыРегулярно истерят!. А на гейские парады, У них женский есть наряд!, Кто такие мадридасы?Ну, конечно - ПИД.РАСЫ !!! Шо, вонючий мадридас, это шедеврально, правда?
0
-13
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 07:05
+1
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 20:21
У ЯБЛУЧКО - про бородатое лицо допінгованого недобоксера Golden DILDO
Ответить
+11
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 18:42
Завистливые мадридасы - (далее известная рифма) до сих пор истерят от АЛЬКОЯНО в меньшинстве 2-1 !!! Вся футбольная Планета ухахатывалась над мадридскими миллионерами, которых поставил раком полупрофессиональный клуб АЛЬКОЯНО !!! Не находят себе место тупые мадридасы, ищут, куда бы выпустить свой яд... И когда находят объект для своего яда - ВЕЛИКУЮ БАРСЕЛОНУ, у тупых мадридасов всё-равно получается прыскать ядом друг на друга... Какая печалька...
Ответить
0
-14
Po4eson (Одесса)
02.03.2021 в 19:08
Гимн Севильи сбросить?
Ответить
+7
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.03.2021 в 19:09
шизооленя торкнуло знов ... путопомийка чим є каталонський недогранд Барселона, мало того що збанкрутована КОНТРАКТОМ ЛОЯЛЬНОСТІ допінгованого недобоксера ЛеоМессі 555 млн євро і фінансовими махінаціями барт'МЕУ так ще й єдиний фронт для барсеглорів, на якому ще жевріє дещиця надії на титул (Кубок Іспанії) і той практично в прольоті СЕВІЛЬЯ декласує *ккм* Барселона (клуб каталонських махінаторів )
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+11
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 20:50
шизооленя - мадрідаса торкнуло знов ... педрідомийка чим є мадридський недогранд ФЕКАЛ ПЕДРІД !, мало того що збанкрутоване тупим Пересом і фінансовими махінаціями усієї мадридської зграї, очолюваной пересом так ще й єдиний фронт для мадридасів - підарасів , на якому ще жевріє дещиця надії на четверте місце і та практично в прольоті - Учора Сосьедад дав соснути тупим мадридасам!!!
0
-12
Algrab (Костопiль)
02.03.2021 в 19:12
Оце у оленя палає...Весь Монреаль освітлюється....
Ответить
+11
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 19:13
Algrab (Костопiль)
+11
-1
Dr. House (Подолье)
02.03.2021 в 19:15
А Великая - это потому что 2:8? Или 0:4? Или 0:3? Или крайние 1:4?
Ответить
+11
-1
Dr. House (Подолье)
02.03.2021 в 19:40
Да, шизоАлень, кому усрались, ну кроме тебя, болезненного, эти внутрииспанские разборки? Уровень "величности" ,кой ты так любишь про это волать, определяют международные трофеи, особенно ЛЧ. Так вот первая ЛЧ(КЕЧей у Барселоны не было от слова вообще) была в 91 году (благодаря, хе-хе, Куману) дальше был неплохой период с Кройфом-тренером, пару чемпионств на фарте, Кубок Кубков. А дальше второй позор в ЛЧ( первый был в ФИНАЛЕ ЛЧ от Милана 0:4) от Динамо 0:7. Т.е ФКБ не привыкать быть барсотушкой. Дальше период стагнации до прихода Рейкарда, который выиграл вторую ЛЧ и ввел в состав Месси. Затем последовал провал в ЧИ и приход Пепа, сраная сейчас, но эффективная тогда тики-така, третья ЛЧ имени Овребе, потом ещё одна ЛЧ в промежутке которой были опять таки в сумме 0:7 от Баварии в полуфинале ( т.е барсотушка была, есть и будет ещё долго!!))))). Победа с ЛЭ в 15-том, его позорное изгнание из ФКБ, а дальше тьма..., позор, ФКБ стала европейской насмешкой до сих пор. Так где ВЯЛИЧИЕ и В ЧЕМ оно, Алень????
Ответить
+9
-1
Algrab (Костопiль)
02.03.2021 в 18:18
Перемога Севільї над фкк ( футбольним корупційним клубом) Барселона 2-1.
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+10
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.03.2021 в 18:59
РЕАЛіст
Ответить
+10
0
Wertu098 (8-2 -красота)
02.03.2021 в 15:55
2-8
Ответить
+9
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
02.03.2021 в 15:20
О ЧАВКІ вже тут... Скавчать після чергової втрати А тепер спробуємо безпосередньо про футбол. Маючи таки проблеми в побудові грі... особливо в захисті, навіть після перемогу на виїзді, легкого матчу Барселоні не слід очікувати. Тим більш потрібно +3... Але "Поле кругле, а м'яв плаский" Сподівання на прохід Є!
Ответить
+2
-11
Dr. House (Подолье)
02.03.2021 в 17:37
Хто сказав м'яв?
Ответить
+9
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2021 в 15:08
Победа Барселоны 3:1...)))
Ответить
+6
-3
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 19:12
Barsa - loosers)))
Ответить
+9
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 14:46
Перемога Севільї 2:1 КУБОК КОРОЛЯ ЗА СЕВІЛЬЄЮ!!! Біла Андалузія буде РЕАЛьним жахіттям у синьо-гранатовій шизофренічній паралельності дуріана
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+10
-2
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FIO7VIOLETA (FLORENTIA)
02.03.2021 в 14:40
Головний ворог "Барси" прямо зараз – "Атлетико", який відірвався в турнірній таблиці на п'ять очок з поєдинком в запасі. У ЛЧ "кулес" повисли над прірвою після поразки 1:4 від ПСЖ в першому поєдинку 1/8-ї. У Суперкубку був болісний удар від "Атлетіка", в чемпіонаті, як уже йшлося, "Атлетико" змушує ковтати пилюку... каталонським лузерам не звикати КОВТАТИ ПИЛЮКУ 2:8 ваше все фуфлоністи
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+9
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2021 в 18:16
Головний ворог Педріда прямо зараз – "Атлетико", який відірвався в турнірній таблиці на п'ять очок з поєдинком в запасі. У ЛЧ педрідос із соромом, з допомогою арбітра ледь виграли у Бергамо! Не забуваємо про АЛЬКОЯНО, яке дало відсмоктати слівочним 2-1 !!! "Атлетико" змушує педрідос ковтати пилюку. І цім гомікам не звикати КОВТАТИ ПИЛЮКУ 2-6, 5-0, 5-1, 4-0, 0-3, 2-3 3-4 Від Барселони за останні роки ваше все падрідаси !!!
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+2
-13


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