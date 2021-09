Валенсия - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.09.2021

Никто не ждал, что "Валенсия" будет среди лидеров Примеры после 4 туров, но Хосе Бордалас делает очень хорошую работу. "Летучие мыши" не просто берут очки - они и по качеству игры среди лучших команд чемпионата прямо сейчас.

"Реал" сильно устал на неделе против "Интера", так что этот выезд не будет легким для команды Карло Анчелотти. Придать ей сил должен тот факт, что вчера оступился "Атлетико". Это значит, что победитель матча на "Месталье" выйдет на чистое первое место. Чем не мотивация выжать из себя вообще все?

Два последних матча с "Осасуной" и "Алавесом" стали бенефисом "Валенсии" - она победила с суммарным счетом 7:1. Понятно, что "Реал" намного сильнее, но очевидно и другое - все лидеры "Летучих мышей" пребывают на пике формы.

Во-первых, это Гонсалу Гедеш, который и обыгрывает, и отдает, и забивает. Ходили слухи, что португалец уйдет летом, но он остался и сверхмотивирован. Во-вторых, невероятно полезен центрхав Карлос Солер, чья идеальная форма перенеслась и на сборную Испании, где он забил в дебютном матче. В-третьих, забивает и делает уйму полезной работы Макси Гомес.

Before the international break Gonçalo Guedes was Man of the Match with a goal and assist against Alaves. Today he's Man of the Match and scored a golaço against Osasuna.



He's threatening to have a strong year with Valencia, who went top of La Liga this afternoon. pic.twitter.com/SGbmho1fBj