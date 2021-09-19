Валенсия - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.09.2021

Примера. 5-й тур

19 сентября. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Реал"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO

Никто не ждал, что "Валенсия" будет среди лидеров Примеры после 4 туров, но Хосе Бордалас делает очень хорошую работу. "Летучие мыши" не просто берут очки - они и по качеству игры среди лучших команд чемпионата прямо сейчас.

"Реал" сильно устал на неделе против "Интера", так что этот выезд не будет легким для команды Карло Анчелотти. Придать ей сил должен тот факт, что вчера оступился "Атлетико". Это значит, что победитель матча на "Месталье" выйдет на чистое первое место. Чем не мотивация выжать из себя вообще все?

"Валенсия"

Два последних матча с "Осасуной" и "Алавесом" стали бенефисом "Валенсии" - она победила с суммарным счетом 7:1. Понятно, что "Реал" намного сильнее, но очевидно и другое - все лидеры "Летучих мышей" пребывают на пике формы.

Во-первых, это Гонсалу Гедеш, который и обыгрывает, и отдает, и забивает. Ходили слухи, что португалец уйдет летом, но он остался и сверхмотивирован. Во-вторых, невероятно полезен центрхав Карлос Солер, чья идеальная форма перенеслась и на сборную Испании, где он забил в дебютном матче. В-третьих, забивает и делает уйму полезной работы Макси Гомес.

Before the international break Gonçalo Guedes was Man of the Match with a goal and assist against Alaves. Today he's Man of the Match and scored a golaço against Osasuna.



He's threatening to have a strong year with Valencia, who went top of La Liga this afternoon. pic.twitter.com/SGbmho1fBj — Sean Gillen (@SeanGillen9) September 12, 2021

Вся эта троица немало страдала в прошлом сезоне, но Хосе Бордалас нашел каждому позицию - и они засияли. Никто не знает потолка его "Валенсии". Возможно, она потухнет уже завтра, а может и поборется за чемпионство, почему нет? У нее наберется 12-14 сильных игроков - у "Лестера" в свое время было не больше. Матч с "Реалом" должен прояснить если не все, то многое.

"Реал"

Игра "Сливочных" на старте сезона напоминает карнавал. Команда Карло Анчелотти феерит в нападении, пачками создает моменты и забивает голы, но и в защите привозит регулярно. Чего стоят хотя бы 3:3 с "Леванте" и 5:2 против "Сельты"!

У "Реала" явно выделяются Бензема и Винисиус - они в мадридском карнавале играют главные роли. А вот с защитой дело швах. Без Варана и Рамоса надежность испарилась, и ни Алаба, ни Начо, ни Милитао не могут ее вернуть. Единственный лучик света - кантерано Мигель Гутьеррес слева, но это, все же, другое.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

На "Месталье" "Реалу" карнавалить будет опасно - "Валенсия" всех последних соперников разорвала именно на контратаках. Стало быть, Анчелотти положится на стойкость и мудрость Модрича, а также физику Каземиро. Мадрид попытается замедлить матч до удобных себе скоростей, а там взять верх за счет превосходства в индивидуальном мастерстве. Если получится - дело в шляпе. Но "Валенсия" точно будет яростно сопротивляться.

"Валенсия" - "Реал": статистика личных встреч

"Реал" чаще побеждает "Летучих мышей" последние годы, хотя бывают исключения из правил. Например, в минувшем сезоне, который для "Валенсии" сложился ужасно, она, тем не менее, разбила "Реал" на "Месталье" 4:1. В Мадриде, правда, все вышло банальнее - 2:0 в пользу фаворита.

"Валенсия" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Валенсии"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Валенсии" из-за повреждения колена до октября вылетел Денис Черышев, что открывает дорогу в основу новичку Димитри Фулькье.

У "Реала" по-прежнему полон лазарет - там сейчас Гарет Бэйл, Тони Кроос, Дани Себальос, Ферлан Менди и Марсело.

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Альдерете, Гайя - Солер, Гильямон, Васс, Фулькье - Гедеш, Гомес

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Модрич, Каземиро - Родриго, Бензема, Винисиус

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Валенсия" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Реал" допускал слишком много ошибок в стартовых турах, а тут еще и усталость накопилась после тяжелой победы над "Интером" посреди недели. Для набравшей ход "Валенсии" сейчас лучшее время, чтобы шокировать гранда. Рискнем поставить на то, что "Лос Чес" не проиграют - букмекеры предлагают этот вариант с коэффициентами 1,9-2,0.