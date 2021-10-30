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Барселона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2021

Испания
(1 голосов)

Уже без Кумана, еще без Хави

Барселона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 12-й тур
30 октября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Алавес"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Итак, "Барселона" наконец не выдержала и уволила Рональда Кумана. В ближайших матчах командой будет руководить наставник молодежки Серхи Бархуан; в начале ноября на "Камп Ноу" ждут Хави.

Как именно команда отреагирует на перемены пока никто не знает. Матч с "Алавесом" кое-что обязательно пояснит. Баски отнюдь не гранд Примеры, но способны создавать проблемы и цепляться за результат. Если "Барса" сыграет, как в среду с "Райо", она может опять остаться с носом.

"Барселона"

"Барса" после 11 туров занимает 9-е место в таблице, и это полный провал. Жоан Лапорта сегодня признался, что затянул с отставкой Кумана - дескать, это надо было сделать еще на месяц раньше. Что ж, мы с ним согласны.

За последнюю неделю "Барса" проиграла сперва "Реалу" (1:2), а затем и "Райо Вальекано" (0:1), демонстрируя поразительную пассивность в защите и расхлябанность в реализации моментов у чужих ворот. Дошло до того, что Депай впервые за два года не реализовал пенальти. Промахи с 7-10 метров и вовсе стали обыденностью.

Понятно, что Серхи - временщик, но сейчас у него важная миссия - успокоить команду, дать ей надежду на лучшие времена. "Алавес" - подходящий соперник; у басков нет явных сильных сторон, и если каталонцы хоть немного проявят себя, то добьются победы, подняв себе настроение. Сейчас это критически важно, ведь команда морально убита.

"Алавес"

Команда Хави Кальехи приезжает на "Камп Ноу" в лучшей форме с лета - у нее две подряд победы. Другой вопрос, что бил "Алавес" никаких не грандов, а всего лишь "Кадис" (2:0) и "Эльче" (1:0).

Впрочем, победа над топ-соперником в копилке басков тоже имеется. Месяц назад они дома сенсационно одолели чемпиона Испании "Атлетико" (1:0), выстояв в обороне после раннего гола с углового.

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К слову сказать, стандарты - главный козырь в атаке "Алавеса", "Барсе" следует быть готовой. Вторая сильная сторона - голевое чутье Хоселу, который забивает едва ли не половину командных голов. Ну а в остальном баски сыграют на ограничение и будут всеми силами не давать "Барсе" показывать свой футбол. Ничего необычного - типичная тактика аутсайдера.

"Барселона" - "Алавес": статистика личных встреч

"Алавес" последний раз торжествовал на "Камп Ноу" в 2016 году - тогда он сенсационно победил 2:1 с голами Ибаи Гомеса и Дейверсона. Обоих в команде уже нет.

В прошлом сезоне баски зацепились за ничью с "Барсой" дома (1:1), а вот на "Камп Ноу" провалились по всем статьям - 1:5.

"Барселона" - "Алавес": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

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Последние матчи "Алавеса"

Барселона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

По состоянию на 29.10.2021

Барселона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Алавеса" под вопросом лишь вратарь Фернандо Пачеко, но ожидается, что он будет в строю к субботе. "Барса" же не досчитается Педри, Араухо, Брейтуэйта, Френки де Йонга и Фати, тогда как Усман Дембеле впервые за долгое время вернется в заявку.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Эрик Гарсия, Альба - Бускетс, Гави, Роберто - Демир, Агуэро, Депай

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мойя, Лум - Пеллистри, Ману Гарсия, Риоха - Хоселу

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"Барселона" - "Алавес": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Алавес": прогноз от UA-Football

Куман так и не смог сплотить коллектив. По идее, его отставка должна не расстроить, а окрылить "Барсу", у которой теперь появилась надежда на другой, более осмысленный футбол. В таких условиях поставим на много голов - ТБ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 1,5-1,6.

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
30.10.2021 в 00:18
Перемога Алавесу 2-1.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2021 в 00:14
Рискну предположить, что Барса победит хотя бы потому, что Куман всё ))
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