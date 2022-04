Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2022

Между прочим, последний мидвик сезона в Испании. При этом тура на следующих выходных не будет - вместо него в субботу "Бетис" и "Валенсия" разыграют Кубок короля.

Матч в Памплоне примечателен тем, что хозяева сыграют сугубо за престиж - турнирных задач у них не осталось, а вот Мадриду нужна победа. После триумфального выезда в Севилью команда Анчелотти находится в 7 очках от титула, и его запах завтра будет гнать ее вперед.

У "Осасуны" был сложный отрезок в начале 2022 года, когда команда еле набирала очки, почти ничего не забивая. Сейчас этого нет. 4 победы в 6 последних турах подняли красных в верхнюю часть таблицы.

До еврокубков далеко и допрыгнуть не удастся; зона вылета - еще дальше. В таких условиях команда Ягобы Аррассате может играть в свое удовольствие, и ей это неплохо удается. На выходных на "Месталье" именно "Осасуна" выглядела лучшей командой, заслуженно победив 2:1.

Против "Реала" Аррасате может надеяться на идеальную форму Анте Будимира (забивает в 4 турах подряд), а также скорость и напор Чими Авилы; эти двое - главная сила впереди. В остальном команда сыграет по схеме 4-3-3. За мяч цепляться не будут, но и автобуса парковать не станут - устроят что-то вроде активной защиты с прессингом в 30-35 метрах от ворот. Это уже срабатывало с "Севильей", а вот с "Бетисом" - нет. Сработает ли с Мадридом? Шансы мы бы оценили 25 на 75.

После фееричного камбэка против "Севильи" Мадрид приблизился к титулу на расстояние вытянутой руки. Даже если конкуренты не ошибутся - во что не верим ни разу - надо взять лишь 7 очков в 6 турах.

Когда цель так близко, команда забывает про усталость и несется вперед. Так, вероятно, будет и с "Реалом" в Памплоне - тем более, у него сейчас удачная полоса, а на таком эмоциональном фоне всегда играется бодро. Бензема в форме, Винисиус решает, даже Родриго впервые в карьере забил в двух кряду матчах за Мадрид - чего еще хотеть?

