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Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2022
В двух с половиной шагах от титула
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Примера. 33-й тур
20 апреля. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Между прочим, последний мидвик сезона в Испании. При этом тура на следующих выходных не будет - вместо него в субботу "Бетис" и "Валенсия" разыграют Кубок короля.
Матч в Памплоне примечателен тем, что хозяева сыграют сугубо за престиж - турнирных задач у них не осталось, а вот Мадриду нужна победа. После триумфального выезда в Севилью команда Анчелотти находится в 7 очках от титула, и его запах завтра будет гнать ее вперед.
"Осасуна"
У "Осасуны" был сложный отрезок в начале 2022 года, когда команда еле набирала очки, почти ничего не забивая. Сейчас этого нет. 4 победы в 6 последних турах подняли красных в верхнюю часть таблицы.
До еврокубков далеко и допрыгнуть не удастся; зона вылета - еще дальше. В таких условиях команда Ягобы Аррассате может играть в свое удовольствие, и ей это неплохо удается. На выходных на "Месталье" именно "Осасуна" выглядела лучшей командой, заслуженно победив 2:1.
Против "Реала" Аррасате может надеяться на идеальную форму Анте Будимира (забивает в 4 турах подряд), а также скорость и напор Чими Авилы; эти двое - главная сила впереди. В остальном команда сыграет по схеме 4-3-3. За мяч цепляться не будут, но и автобуса парковать не станут - устроят что-то вроде активной защиты с прессингом в 30-35 метрах от ворот. Это уже срабатывало с "Севильей", а вот с "Бетисом" - нет. Сработает ли с Мадридом? Шансы мы бы оценили 25 на 75.
"Реал Мадрид"
После фееричного камбэка против "Севильи" Мадрид приблизился к титулу на расстояние вытянутой руки. Даже если конкуренты не ошибутся - во что не верим ни разу - надо взять лишь 7 очков в 6 турах.
Когда цель так близко, команда забывает про усталость и несется вперед. Так, вероятно, будет и с "Реалом" в Памплоне - тем более, у него сейчас удачная полоса, а на таком эмоциональном фоне всегда играется бодро. Бензема в форме, Винисиус решает, даже Родриго впервые в карьере забил в двух кряду матчах за Мадрид - чего еще хотеть?
Alaba and his chair celebration has now really become something o!!— ØFFICIAL????????_☆ (@Official0_3) April 17, 2022
Benzema, Camavinga, Rodrygo, Vinicius & Co_
jubilating after their awesome 2:0 comeback
THE MAGIC CHAIR pic.twitter.com/o2dXizOybr
Против "Осасуны" "Реал" не станет выдумывать велосипед - заоблачного процента контроля не будет, зато, как обычно, навяжут борьбу в середине. Ставка - на скоростные фланги, умение Бензема решать эпизоды и уже упомянутых бойцов полузащиты. С их помощью "Осасуну" постепенно вдавят в ее же штрафную, если не сработают более экономные варианты. Легко Мадриду не будет - на "Эль Садаре" вообще мало кому бывает легко - но свое он как-нибудь возьмет.
"Осасуна" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
В первом круге "Осасуна" выставила перед "Реалом" классический "автобус" и сохранила нули на табло. С тех пор, впрочем, баски от такого стиля отошли.
Если копнуть в историю, то красные уже очень давно не побеждают Мадрид - с января 2011-го, когда дома праздновали минимальный успех 1:0.
"Осасуна" - "Реал Мадрид": последние матчи команд
Последние матчи "Осасуны"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
После 32 туров
Ориентировочные составы
У "Осасуны" всего две потери в обороне, обе некритичные - вне игры Хесус Аресо и Хуан Крус.
У "Реала" отмечаем возвращение после дисквалификации Каземиро - думается, он заменит в старте Модрича, которому надо бы передохнуть перед ЛЧ. Также остаются проблемы слева в обороне, где травмированы одновременно и Ферлан Менди, и Марсело.
"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Коте - Монкайола, Торро, Брашанац - Авила, Будимир, Рубен Гарсия
"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Карвахаль - Кроос, Каземиро, Вальверде - Родриго, Бензема, Винисиус
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"Осасуна" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Осасуна" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
На стороне Мадрида не только класс, но и эмоциональный подъем после 3:2 на "Писхуане", а еще мотивация - "Реалу" сейчас очки банально нужнее. Поставим на его победу - благо, БК предлагают ее с коэффициентами аж 1,6-1,7.
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