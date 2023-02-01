Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 2.02.2023

Совсем недавно эти команды встречались в полуфинале Суперкубка Испании, и вот они пересекаются уже в чемпионате. Думается, на сей раз все пройдет иначе.

В Суперкубке "Валенсия" продержалась 120 минут и проиграла только по пенальти, но в Ла Лиге ее результаты на порядок слабее. "Реал" же борется за чемпионство и считает каждое очко. Даже тайм продержаться "Летучим мышам" будет непросто.

Примера. 17-й тур

2 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" допустил важную осечку в воскресенье, не победив дома "Реал Сосьедад" (0:0). Команда Карло Анчелотти создала массу моментов, но все упустила - и теперь "Барса" опережает "Сливочных" на 5 баллов. Лимит ошибок, если он и был, исчерпан.

Анчелотти наверняка радуется возвращению в строй Орельена Чуамени - это добавит Мадриду вариантов в полузащите. При этом оборона продолжает страдать из-за отсутствия Алабы и Карвахаля. Дани должен быть на скамейке с "Валенсией", но играть 90 минут не готов. А у "Реала", между тем, лишь 5 сухих туров из 18.

21 - Vinicius Júnior ???????? has attempted 21 dribbles against Real Sociedad (9 completed), the highest record in a @LaLigaEN match by any player since at least 2005/06 season.



Electric. pic.twitter.com/RhQswTV8MJ — OptaJose (@OptaJose) January 29, 2023

Если "Сливочные" пропустят и от "Летучих мышей" - сенсацией это не станет. С другой стороны, при всех проблемах в тылу "Реал" все равно еще не проигрывал дома с лета - в последних 10 матчах у него 7 побед и 3 ничьи. Бензема устал, но забивает; Винисиус наелся, но все еще бежит. Что может противопоставить им кризисная "Валенсия"?

Новости "Валенсии"

На "Месталье" все так плохо, что на днях руководство уволило Дженнаро Гаттузо с поста тренера. Унылое поражение от "Вальядолида" (0:1) стало последней каплей.

Итальянцу не удалось наладить ничего. У "Валенсии" лишь 1 сухой матч из последних 10 в Ла Лиге; команда выиграла лишь 3 из последних 16 выездных поединков; молодые игроки не прогрессируют, а звездный Кавани не забил подряд "Кадису", "Альмерии" и уже упомянутому "Вальядолиду".

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Как обычно, спасать скатившуюся на 14-ю строчку "Валенсию" будет Воро Гонсалес - для него это уже 7-й заход на позицию и.о. тренера. Всем известно, что методы Воро не работают на дистанции, но как шоковый терапевт он силен, так что "Реалу" надо быть на чеку. Ну, и еще ждем от "Летучих мышей" насыщения полузащиты опорными - Воро не терпит разгильдяйства.

"Реал" - "Валенсия": статистика личных встреч

11 января команды встречались в Суперкубке короля, и тогда 120 минут завершились вничью 1:1, а в серии пенальти "Реал" легко взял верх. Неоднозначный был матч; показалось, что "Сливочные" хотели победить одной ногой, а когда не вышло, то уже не собрались заново.

Если же копнуть глубже, то "Валенсия" в последних 16 матчах на "Бернабеу" 11 раз проиграла и 5 раз сыграла вничью. Ее последняя победа в логове "Реала" датирована 2008 годом - тогда дубль за "Летучих мышей" оформил Давид Вилья.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Валенсии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" Чуамени возвращается на поле, а Карвахаль - в заявку. При этом Алаба, Васкес и Менди продолжают лечиться.

У "Валенсии" травмированы вратарь Хауме Доменек и опорник Нико Гонсалес; также под большим вопросом из-за мышечных проблем основной правый бек Тьерри Коррея.

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Кроос, Чуамени, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Диахаби, Гайя - Муса, Гильямон, Мориба - Клюйверт, Кавани, Самуэл Лино

"Реал" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Реал" дома всегда создает массу моментов, и слабо верится, что во втором поединке кряду "Сливочные" все упустят. Тем более, соперник - "Валенсия" - пропускает почти всегда.

Рискнем здесь зарядить на гол Карима Бензема - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,7.