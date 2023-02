Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 2.02.2023

Совсем недавно эти команды встречались в полуфинале Суперкубка Испании, и вот они пересекаются уже в чемпионате. Думается, на сей раз все пройдет иначе.

В Суперкубке "Валенсия" продержалась 120 минут и проиграла только по пенальти, но в Ла Лиге ее результаты на порядок слабее. "Реал" же борется за чемпионство и считает каждое очко. Даже тайм продержаться "Летучим мышам" будет непросто.

"Реал" допустил важную осечку в воскресенье, не победив дома "Реал Сосьедад" (0:0). Команда Карло Анчелотти создала массу моментов, но все упустила - и теперь "Барса" опережает "Сливочных" на 5 баллов. Лимит ошибок, если он и был, исчерпан.

Анчелотти наверняка радуется возвращению в строй Орельена Чуамени - это добавит Мадриду вариантов в полузащите. При этом оборона продолжает страдать из-за отсутствия Алабы и Карвахаля. Дани должен быть на скамейке с "Валенсией", но играть 90 минут не готов. А у "Реала", между тем, лишь 5 сухих туров из 18.

21 - Vinicius Júnior ???????? has attempted 21 dribbles against Real Sociedad (9 completed), the highest record in a @LaLigaEN match by any player since at least 2005/06 season.



Electric. pic.twitter.com/RhQswTV8MJ