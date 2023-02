Осасуна - Атлетик. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 1.03.2023

Будущее Эль Класико совсем затмило собою второй полуфинал Кубка короля, хотя он тоже обещает быть интересным.

Памплону и Бильбао разделяют всего одно очко в таблице и два часа езды на автомобиле. За последнее время команды так часто пытались "украсть" игроков друг у друга, что их отношения накалены. Пленных здесь никто брать не будет!

"Осасуна" провела слабый февраль, однако завершила его идеально, победив неосновным составом на поле "Севильи" (3:2). Нестабильность - норма для середняка, которому не хватает класса.

Часто говорят, мол, "Осасуна" страшнее всего на "Эль Садаре", но это не совсем так. В текущем сезоне в Памплоне проигрывали только слабаки, а вот "Атлетико", "Барса" и "Реал" вполне комфортно брали свое. Также неправдив и тезис о железобетонной обороне "Осасуны" - она пропускала в 7 из 10 последних матчей, в том числе 4 гола - в двух последних турах Ла Лиги.

8 - Osasuna defender David García has scored more goals with 100% headers than any other player in LaLiga since at least the 2003/04 season (8/8). Tower. pic.twitter.com/oFiOsFLvPK