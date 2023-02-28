Осасуна - Атлетик. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 1.03.2023

Будущее Эль Класико совсем затмило собою второй полуфинал Кубка короля, хотя он тоже обещает быть интересным.

Памплону и Бильбао разделяют всего одно очко в таблице и два часа езды на автомобиле. За последнее время команды так часто пытались "украсть" игроков друг у друга, что их отношения накалены. Пленных здесь никто брать не будет!

Кубок короля. 1/2 финала, первый матч

1 марта. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Осасуны"

"Осасуна" провела слабый февраль, однако завершила его идеально, победив неосновным составом на поле "Севильи" (3:2). Нестабильность - норма для середняка, которому не хватает класса.

Часто говорят, мол, "Осасуна" страшнее всего на "Эль Садаре", но это не совсем так. В текущем сезоне в Памплоне проигрывали только слабаки, а вот "Атлетико", "Барса" и "Реал" вполне комфортно брали свое. Также неправдив и тезис о железобетонной обороне "Осасуны" - она пропускала в 7 из 10 последних матчей, в том числе 4 гола - в двух последних турах Ла Лиги.

8 - Osasuna defender David García has scored more goals with 100% headers than any other player in LaLiga since at least the 2003/04 season (8/8). Tower. pic.twitter.com/oFiOsFLvPK — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2023

В чем тогда сила "Осасуны"? Как она впервые с 2005 года добралась до полуфинала Кубка? Все просто - на характере. Команду Ягобы Аррасате трудно сломить; она здорово держит удар, отвечает в контратаках, на стандартах; она вынослива и терпелива. Чими Авила - лучший бомбардир и самый опасный игрок "Осасуны". Мой Гомес - ее мозг при организации атак. Давид Гарсия - лидер обороны и мощное оружие при навесах. Съесть эту троицу - кратчайший путь для Бильбао, чтобы победить, но кто сказал, что у гостей получится?

Новости "Атлетика"

У "Севильи", вот, не получилось, а нынешние "Львы" вряд ли сильнее команды Хорхе Сампаоли. В прошлом туре они даже на своем поле проиграли "Жироне" (2:3), отгрузив себе два автогола.

Травмы выбили из игры половину команды Эрнесто Вальверде - от вратаря Унаи Симона до вингера Нико Уильямса. Играть глобально некем - в строю почти одни середняки. Вдобавок выезды в целом не конек "Атлетика" - начиная с сентября, в гостях ему удавалось бить только кризисную "Валенсию" (дважды).

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Не удивимся, если более именитый и титулованный на бумаге Бильбао будет в первом матче играть от защиты. До ответного поединка еще месяц, и за это время многие травмированные могут вернуться в строй. Сейчас же - главное не проиграть слишком крупно. Ну, и еще закрытая, оборонительная тактика выбьет из рук "Осасуны" ее главный козырь - контратаки.

"Осасуна" - "Атлетик": статистика личных встреч

В первом круге текущей Ла Лиги команды расписали нулевую ничью на поле "Атлетика".

Если же брать результаты, начиная с 2020 года, то имеем две победы "Осасуны", две победы "Атлетика" и две ничьи. При этом команды регулярно обмениваются гостевыми успехами. Абсолютное равенство.

Последние матчи "Осасуны"

Последние матчи "Атлетика"

Ориентировочные составы

У "Осасуны" уже давно лечится от разрыва мышцы краек Рубен Пенья, а атакующий хавбек Рубен Гарсия под вопросом из-за дискомфорта в бедре.

У "Атлетика" же проблем выше крыши. Центрбек Иньиго Мартинес и хавбек Андер Эррера лечатся уже давно, а на неделе к ним присоединились вингер Нико Уильямс (растяжение колена), атакующий хав Рауль Гарсия (вывих плеча) и, главное, голкипер испанской сборной Унаи Симон (ахилл). Будь эта пятерка здорова - все они, скорее всего, вышли бы в основе.

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Орос, Торро, Мой Гомес - Авила, Кике, Абде

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Йерай, Паредес, Берчиче - Весга, Сансет - Уильямс, Муньяин, Беренгер - Гурусета

"Осасуна" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Осасуна" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Да, "Атлетик" - кубковая команда, и неслучайно этих трофеев у него даже больше, чем у мадридского "Реала". С другой стороны, прямо сейчас он уязвим и выиграть в Памплоне вряд ли способен.

Мы поставим осторожно на то, что "Осасуна" не проиграет - БК предлагают ставку 1Х с коэффициентами от 1,55.