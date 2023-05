Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.05.2023

Мадридский "Реал" перед финалом Кубка Испании едет в гости к "околотопу", который, в отличие от "Сливочных", думает только о Ла Лиге.

Вы ждете здесь легкую прогулку? Если так, то вы плохо знаете басков. На своем поле они и в менее удобных условиях попьют крови любому, а здесь, когда "Реал" особо не мотивирован, и подавно сыграют строго на победу.

"Сосьедаду" очень важно не проиграть. На кону - первое за 10 лет попадание в ЛЧ. После 32 туров баски опережают "Вильярреал" на 5 очков, но "Субмарина" на очень сильном ходу.

Касательно "Ла Реала", то здесь все сложнее. С одной стороны, есть 3 победы в 5 последних турах. С другой - ни одного сильного соперника команда на этом отрезке не обыграла. Даже кризисный "Бетис" ей не дался (0:0), а "Атлетику" в дерби и подавно проиграли (0:2).

Родные стены? Такой себе аргумент. У "Сосьедада" только 3 поражения дома, но при этом в 15 матчах он набрал лишь 29 очков. С теми кадрами, которые есть у Иманола Альгуасиля, можно и нужно играть лучше. "Реал"? Он будет вроде лакмусовой бумажки, которая покажет готовность басков к ЛЧ. "Вильярреал" хоть и идет ниже в таблице, но уже ее показал, победив на "Бернабеу". Теперь слово за Сильвой, Мерино, Кубо и Оярсабалем.

Для "Реала" наступил такой отрезок Примеры, когда результаты глобально неважны - надо только избегать травм и по возможности не позорить клуб, как было недавно в Жироне (2:4).

Все главные бои ждут "Сливочных" в ЛЧ, а еще в финале Кубка, где в субботу им будет противостоять "Осасуна". Думается, туда и направят силы - Мадрид почти никогда не упускает трофеи, у него на них особый нюх.

8 - @Benzema ???????? has scored three hat-tricks in his last eight games with @realmadriden in all competitions, same as in their previous 120 appearances with Los Blancos. Steamroller. pic.twitter.com/IH20JyxZTP