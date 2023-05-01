Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.05.2023

Мадридский "Реал" перед финалом Кубка Испании едет в гости к "околотопу", который, в отличие от "Сливочных", думает только о Ла Лиге.

Вы ждете здесь легкую прогулку? Если так, то вы плохо знаете басков. На своем поле они и в менее удобных условиях попьют крови любому, а здесь, когда "Реал" особо не мотивирован, и подавно сыграют строго на победу.

Примера. 33-й тур

2 мая. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 23:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала Сосьедад"

"Сосьедаду" очень важно не проиграть. На кону - первое за 10 лет попадание в ЛЧ. После 32 туров баски опережают "Вильярреал" на 5 очков, но "Субмарина" на очень сильном ходу.

Касательно "Ла Реала", то здесь все сложнее. С одной стороны, есть 3 победы в 5 последних турах. С другой - ни одного сильного соперника команда на этом отрезке не обыграла. Даже кризисный "Бетис" ей не дался (0:0), а "Атлетику" в дерби и подавно проиграли (0:2).

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Родные стены? Такой себе аргумент. У "Сосьедада" только 3 поражения дома, но при этом в 15 матчах он набрал лишь 29 очков. С теми кадрами, которые есть у Иманола Альгуасиля, можно и нужно играть лучше. "Реал"? Он будет вроде лакмусовой бумажки, которая покажет готовность басков к ЛЧ. "Вильярреал" хоть и идет ниже в таблице, но уже ее показал, победив на "Бернабеу". Теперь слово за Сильвой, Мерино, Кубо и Оярсабалем.

Новости "Реала Мадрид"

Для "Реала" наступил такой отрезок Примеры, когда результаты глобально неважны - надо только избегать травм и по возможности не позорить клуб, как было недавно в Жироне (2:4).

Все главные бои ждут "Сливочных" в ЛЧ, а еще в финале Кубка, где в субботу им будет противостоять "Осасуна". Думается, туда и направят силы - Мадрид почти никогда не упускает трофеи, у него на них особый нюх.

8 - @Benzema ???????? has scored three hat-tricks in his last eight games with @realmadriden in all competitions, same as in their previous 120 appearances with Los Blancos. Steamroller. pic.twitter.com/IH20JyxZTP — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023

Что же касается "Реала Сосьедад", то команда Анчелотти, конечно, не сольет матч - это не в ее правилах, но и стоять насмерть тоже не станет. Два последних матча "Сливочных" завершились с суммарным счетом 6:6 - вот и здесь мы ждем чего-то веселого, атакующего. Тем более, Бензема есть в заявке. Кто-кто, а он умеет назабивать голов даже из ниоткуда.

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге в январе "Сосьедад" выстоял на "Бернабеу" в непростом матче - 0:0.

Также дважды вничью завершились матчи команд в сезоне-2020/21. А вот в прошлом, чемпионском для себя сезоне-2021/22 "Реал" дважды легко победил - 4:1 дома и 2:0 на выезде.

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Последние матчи "Реала Мадрид"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Сосьедада" продолжают лечение Умар Садик и Диего Рико, но это давно не новость.

А вот с "Реалом" все сложнее. Камавинга и Винисиус точно не сыграют из-за перебора карточек. Кроме них в лазарете же остаются Менди, Алаба и Модрич.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Субименди - Браис Мендес, Давид Сильва, Мерино - Кубо, Серлот

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Вальверде, Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Родриго

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Класс классом, но отсутствие мотивации, необходимость сэкономить силы плюс кадровые проблемы - это очень серьезно. При этом соперник далеко не дворовой.

Поставим на "Реал Сосьедад" с форой 0. БК предлагают такую ставку с коэффициентами от 1,8 и выше.