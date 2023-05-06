Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 6.05.2023

"Реал" поборется за свой 20-й Кубок короля, тогда как "Осасуна" ранее всего раз играла в финале, и то неудачно. С фаворитом и аутсайдером здесь все понятно, но и загодя хоронить интригу тоже не стоит. Это Кубок, и здесь бывает всякое. Да и не настолько безупречен Мадрид, чтобы сдаваться ему без боя.

Кубок короля. Финал

6 мая. Севилья. Ла Картуха"

"Реал Мадрид" 23:00 "Осасуна"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" не побеждал в Кубке короля с 2014 года, и мотивация взять трофей у него высока. "Барселона" убедилась в этом в полуфинале на "Камп Ноу", проиграв 0:4.

С тех пор у Мадрида случалось всякое - и поражения тоже были, но их легко объяснить отсутствием мотивации в Ла Лиге. Реально важные встречи, как упомянутый выезд в Барселону или матчи с "Челси" в ЛЧ, "Реал" проводил сильно. Нет оснований считать, что в финале Кубка будет иначе. Усталость? Во вторник в Сан-Себастьяне играли Мариано и Альваро, только не основа.

40 - @LaLigaEN players with the most shot ending carries in the competition this season:



40 - Vinícius Júnior ????????

30 - Nico Williams ????????

27 - Take Kubo ????????



Wonder. ???? pic.twitter.com/ZC90SOWq5S — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2023

Поэтому "Реал" будет свеж - и это первая плохая новость для "Осасуны". Есть и вторая - Карло Анчелотти уже 13 лет не проигрывает никакие финалы. Настроить команду на трофей - его фишка. Главная же слабость Мадрида - это его защита. 32 пропущенных в 33 турах Ла Лиги - это уровень середняка. Причем в какой конфигурации не играй, а постоянно находится тот, кто все портит - будь то Куртуа, Лунин, Милитао, Карвахаль или даже Кроос.

Новости "Осасуны"

Если "Реал" ранее выиграл 19 кубков, то "Осасуна" играла в финале только в 2005 году, да и то в дополнительное время проиграла "Бетису".

Для Памплоны этот матч - вершина всего. В Ла Лиге команда сохраняет теоретичные шансы на еврокубки, но акцент на этом не делает. В двух последних матчах в Сан-Себастьяне и Барселоне была ротация и - как итог - два поражения. А вот на Кубок выйдут все - даже капитан Давид Гарсия, не игравший месяц из-за травмы.

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Есть ли у "Осасуны" шансы? Наверное, только с "автобусом". Команда Ягобы Аррасате забивает меньше гола за матч (29 в 33 турах), ее контратаки нерегулярны. А вот отдать мяч и лишить соперника пространства - это могут. С Бензема сыграет Давид Гарсия, тут без вариантов. Винисиуса, вероятно, будут держать двое. Даже пропущенный гол вряд ли резко изменит игру; "Осасуна" знает, что в разреженном пространстве ей конец, поэтому будет выжидать, сколько сможет. Если ее план сработает, нас ждет невеселый финал.

"Реал" - "Осасуна": статистика личных встреч

В этом сезоне красные зацепились за ничью на "Бернабеу" (1:1), но проиграли дома 0:2. Точно такая же картина - ничья в Мадриде, фиаско на "Эль Садаре" - наблюдалась и в прошлом сезоне. Тенденция? Кто знает.

Ну и еще важный нюанс: хотя вничью команды играют часто, побед над "Реалом" у "Осасуны" нет с января 2011 года - более 12 лет!

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Осасуны"

Ориентировочные составы

"Реал" включил в заявку всех травмированных, но выход в старте Давида Алабы и Луки Модрича маловероятен, а Ферлана Менди и подавно исключен.

У "Осасуны" отмечаем выздоровление капитана и ключевого центрального защитника Давида Гарсии. Таким образом, в лазарете остались только двое - хавбек Дарко Брашанац и правый бек Начо Видаль.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Кроос, Вальверде, Себальос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Пенья, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро - Мой Гомес, Монкайола, Ибаньес, Абде - Будимир

"Реал" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Никто в Европе не умеет собираться на трофейные матчи лучше, чем "Реал". Это уже было неоднократно доказано в ЛЧ на протяжении последних лет. И нет, мы не верим, что "автобус" "Осасуны" заставит Мадрид играть 120 минут.

Наша ставка - на комфортную победу "Реала" с форой -1,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.