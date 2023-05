Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 6.05.2023

"Реал" поборется за свой 20-й Кубок короля, тогда как "Осасуна" ранее всего раз играла в финале, и то неудачно. С фаворитом и аутсайдером здесь все понятно, но и загодя хоронить интригу тоже не стоит. Это Кубок, и здесь бывает всякое. Да и не настолько безупречен Мадрид, чтобы сдаваться ему без боя.

"Реал" не побеждал в Кубке короля с 2014 года, и мотивация взять трофей у него высока. "Барселона" убедилась в этом в полуфинале на "Камп Ноу", проиграв 0:4.

С тех пор у Мадрида случалось всякое - и поражения тоже были, но их легко объяснить отсутствием мотивации в Ла Лиге. Реально важные встречи, как упомянутый выезд в Барселону или матчи с "Челси" в ЛЧ, "Реал" проводил сильно. Нет оснований считать, что в финале Кубка будет иначе. Усталость? Во вторник в Сан-Себастьяне играли Мариано и Альваро, только не основа.

40 - @LaLigaEN players with the most shot ending carries in the competition this season:



40 - Vinícius Júnior ????????

30 - Nico Williams ????????

27 - Take Kubo ????????



Wonder. ???? pic.twitter.com/ZC90SOWq5S