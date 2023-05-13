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Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2023
Одна победа - и чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Если "Барселона" победит на "Корнелье", то официально станет чемпионом Испании-2023. Если "Эспаньол" проиграет, то еще понизит и без того невысокие шансы остаться в Ла Лиге.
Добавьте сюда давнюю и искреннюю неприязнь клубов - и получим предпосылки для весьма жесткого дерби, которое ну никак нельзя пропустить.
Примера. 34-й тур
14 мая. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Эспаньола"
"Эспаньол" выиграл только 1 из 10 последних матчей - и это катастрофа. Сейчас "Попугаи" отстают от спасительной 17-й строчки на 3 балла, но что будет после еще одного поражения?
Вот поэтому уступать нельзя. Надо признать, "Эспаньол" старается. В позапрошлом туре он перебегал "Хетафе" (1:0), в прошлом - едва не остановил поезд под названием "Севилья Мендилибара" (2:3). "Попугаи" забили в 9 из 10 последних матчей; у Хоселу и Брейтуэйта на двоих 23 гола. Но вот защита…
Именно из-за нее у "Эспаньола" только 17 очков в 16 домашних матчах, и пока никто на "Корнелье" не понимает, как это исправить. И, да - "Барса" обожает играть с командами такого типа.
Новости "Барселоны"
Главным событием недели для "Барсы" стало объявление об уходе капитана и легенды клуба Серхио Бускетса. Ему летом исполнится 35 лет - и он уходит красиво, с трофеем.
Глобально для "Барсы" некритично завтра даже проиграть. "Атлетико" отстает на 13 очков, а впереди только 5 туров. Ну какие у него шансы? При этом "Кулес" все равно будут требовать победы, ведь оформить золото на поле врага приятно вдвойне. В "Барсе" костяк команды составляют "свои", и они понимают.
11 - Teams with the most 1-0 wins in a single LaLiga season:— OptaJose (@OptaJose) May 2, 2023
11 - Valencia CF 1988-89
11 - Atlético de Madrid 2017-18
11 - Sevilla 2020-21
11 - BARCELONA 2022-23
Suffering. pic.twitter.com/ID3pCMfnln
Сине-гранатовые пропустили 11 голов в 33 матчах и повторили рекорд по количеству побед 1:0 - сразу 11. Понимаете, что это значит? В дерби Барселоны шикарная защита сыграет против насквозь дырявой. Шансы на сенсацию невелики - по крайней мере, если "Попугаи" не превратят матч в нервное побоище.
"Эспаньол" - "Барселона": статистика личных встреч
В первом круге на "Камп Ноу" команды расписали ничью 1:1. "Барса" тогда создала уйму шансов, но все не реализовала и пропустила с первого же момента.
Также вничью 2:2 завершился последний матч команд на "Корнелье". А вот последняя победа "Попугаев" над сине-гранатовыми в Ла Лиге случалась уже очень давно - в феврале 2009 года (2:1).
Последние матчи "Эспаньола"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Эспаньола" лечится защитник Хосе Грагера, зато возвращается в состав экс-барселонец Мартин Брейтуэйт. Он на "Корнелье" важная фигура.
У "Барселоны" же редкостная ситуация, когда здоровы и доступны абсолютно все. Даже Гави успел восстановиться после микротравмы. У Хави есть возможность выбрать сильнейших.
"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Пуадо, Денис Суарес, Дардер, Брейтуэйт - Хоселу
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Гави
"Эспаньол" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Эспаньол" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" точно захочет позлить соседей и отпраздновать трофей у них на глазах. Ну, а "Эспаньол" точно будет огрызаться; атака - его единственный шанс.
Наша ставка в таком дерби - на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.
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