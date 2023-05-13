Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2023

Если "Барселона" победит на "Корнелье", то официально станет чемпионом Испании-2023. Если "Эспаньол" проиграет, то еще понизит и без того невысокие шансы остаться в Ла Лиге.

Добавьте сюда давнюю и искреннюю неприязнь клубов - и получим предпосылки для весьма жесткого дерби, которое ну никак нельзя пропустить.

Примера. 34-й тур

14 мая. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Эспаньола"

"Эспаньол" выиграл только 1 из 10 последних матчей - и это катастрофа. Сейчас "Попугаи" отстают от спасительной 17-й строчки на 3 балла, но что будет после еще одного поражения?

Вот поэтому уступать нельзя. Надо признать, "Эспаньол" старается. В позапрошлом туре он перебегал "Хетафе" (1:0), в прошлом - едва не остановил поезд под названием "Севилья Мендилибара" (2:3). "Попугаи" забили в 9 из 10 последних матчей; у Хоселу и Брейтуэйта на двоих 23 гола. Но вот защита…

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Именно из-за нее у "Эспаньола" только 17 очков в 16 домашних матчах, и пока никто на "Корнелье" не понимает, как это исправить. И, да - "Барса" обожает играть с командами такого типа.

Новости "Барселоны"

Главным событием недели для "Барсы" стало объявление об уходе капитана и легенды клуба Серхио Бускетса. Ему летом исполнится 35 лет - и он уходит красиво, с трофеем.

Глобально для "Барсы" некритично завтра даже проиграть. "Атлетико" отстает на 13 очков, а впереди только 5 туров. Ну какие у него шансы? При этом "Кулес" все равно будут требовать победы, ведь оформить золото на поле врага приятно вдвойне. В "Барсе" костяк команды составляют "свои", и они понимают.

11 - Teams with the most 1-0 wins in a single LaLiga season:



11 - Valencia CF 1988-89

11 - Atlético de Madrid 2017-18

11 - Sevilla 2020-21

11 - BARCELONA 2022-23



Suffering. pic.twitter.com/ID3pCMfnln — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2023

Сине-гранатовые пропустили 11 голов в 33 матчах и повторили рекорд по количеству побед 1:0 - сразу 11. Понимаете, что это значит? В дерби Барселоны шикарная защита сыграет против насквозь дырявой. Шансы на сенсацию невелики - по крайней мере, если "Попугаи" не превратят матч в нервное побоище.

"Эспаньол" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге на "Камп Ноу" команды расписали ничью 1:1. "Барса" тогда создала уйму шансов, но все не реализовала и пропустила с первого же момента.

Также вничью 2:2 завершился последний матч команд на "Корнелье". А вот последняя победа "Попугаев" над сине-гранатовыми в Ла Лиге случалась уже очень давно - в феврале 2009 года (2:1).

Последние матчи "Эспаньола"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Эспаньола" лечится защитник Хосе Грагера, зато возвращается в состав экс-барселонец Мартин Брейтуэйт. Он на "Корнелье" важная фигура.

У "Барселоны" же редкостная ситуация, когда здоровы и доступны абсолютно все. Даже Гави успел восстановиться после микротравмы. У Хави есть возможность выбрать сильнейших.

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Пуадо, Денис Суарес, Дардер, Брейтуэйт - Хоселу

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Гави

"Эспаньол" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" точно захочет позлить соседей и отпраздновать трофей у них на глазах. Ну, а "Эспаньол" точно будет огрызаться; атака - его единственный шанс.

Наша ставка в таком дерби - на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.