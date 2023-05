Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2023

Если "Барселона" победит на "Корнелье", то официально станет чемпионом Испании-2023. Если "Эспаньол" проиграет, то еще понизит и без того невысокие шансы остаться в Ла Лиге.

Добавьте сюда давнюю и искреннюю неприязнь клубов - и получим предпосылки для весьма жесткого дерби, которое ну никак нельзя пропустить.

"Эспаньол" выиграл только 1 из 10 последних матчей - и это катастрофа. Сейчас "Попугаи" отстают от спасительной 17-й строчки на 3 балла, но что будет после еще одного поражения?

Вот поэтому уступать нельзя. Надо признать, "Эспаньол" старается. В позапрошлом туре он перебегал "Хетафе" (1:0), в прошлом - едва не остановил поезд под названием "Севилья Мендилибара" (2:3). "Попугаи" забили в 9 из 10 последних матчей; у Хоселу и Брейтуэйта на двоих 23 гола. Но вот защита…

Именно из-за нее у "Эспаньола" только 17 очков в 16 домашних матчах, и пока никто на "Корнелье" не понимает, как это исправить. И, да - "Барса" обожает играть с командами такого типа.

Главным событием недели для "Барсы" стало объявление об уходе капитана и легенды клуба Серхио Бускетса. Ему летом исполнится 35 лет - и он уходит красиво, с трофеем.

Глобально для "Барсы" некритично завтра даже проиграть. "Атлетико" отстает на 13 очков, а впереди только 5 туров. Ну какие у него шансы? При этом "Кулес" все равно будут требовать победы, ведь оформить золото на поле врага приятно вдвойне. В "Барсе" костяк команды составляют "свои", и они понимают.

11 - Teams with the most 1-0 wins in a single LaLiga season:



11 - Valencia CF 1988-89

11 - Atlético de Madrid 2017-18

11 - Sevilla 2020-21

11 - BARCELONA 2022-23



Suffering. pic.twitter.com/ID3pCMfnln