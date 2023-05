Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2023

"Барселона" гарантировала чемпионство в прошлом туре и теперь может играть в удовольствие. "Сосьедад", в свою очередь, лидирует в гонке за последним, 4-м местом в ЛЧ, но пока ничего не решено.

Понимаете, что это значит? Нас ждут крутые 90 минут, ведь одним нужна победа, а другие постараются развлечь фанатов, и при этом обе стороны обладают мастерами топ-уровня.

4:2 на поле "Эспаньола" подвели черту под сезоном "Барселоны", который вернул фанатам веру в клуб после нескольких слабых лет. Защита сделала наибольший вклад. Это ж надо - 13 пропущенных в 34 турах!

"Сосьедаду", однако, повезло, ведь "Барса" будет в неидеальном составе - по разным причинам выбыли Араухо, Педри и Гави. Это означает и ослабление прессинга, и проблемы в своей штрафной, где равных Рональду нет.

27 - Barcelona have won their 27th LaLiga title, their first since 2018/19 under Ernesto Valverde, ending their worst run of consecutive seasons without winning the title (three) since the five between 1999/2000 and 2003/04. Aliron.