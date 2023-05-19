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Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2023

Испания
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Впервые в статусе чемпиона

Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gerard Franco\DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" гарантировала чемпионство в прошлом туре и теперь может играть в удовольствие. "Сосьедад", в свою очередь, лидирует в гонке за последним, 4-м местом в ЛЧ, но пока ничего не решено.

Понимаете, что это значит? Нас ждут крутые 90 минут, ведь одним нужна победа, а другие постараются развлечь фанатов, и при этом обе стороны обладают мастерами топ-уровня.

Содержание

Примера. 35-й тур
20 мая. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

4:2 на поле "Эспаньола" подвели черту под сезоном "Барселоны", который вернул фанатам веру в клуб после нескольких слабых лет. Защита сделала наибольший вклад. Это ж надо - 13 пропущенных в 34 турах!

"Сосьедаду", однако, повезло, ведь "Барса" будет в неидеальном составе - по разным причинам выбыли Араухо, Педри и Гави. Это означает и ослабление прессинга, и проблемы в своей штрафной, где равных Рональду нет.

У Хави не остается вариантов, кроме как атаковать флангами. Бальде, Дембеле, Рафинья - они все в строю, и Левандовский тоже готов замыкать кроссы. На "Камп Ноу" "Барса" ни разу не проиграла в этой Ла Лиге, и это аргумент, но как насчет готовности "Барсы" драться, когда таблица уже не требует? И не "перепраздновала" ли команда Хави? На это ответит только игра.

Новости "Реала Сосьедад"

А вот здесь можно сказать наверняка - баски выжмут из себя все ради положительного результата.

Сейчас они идут на "нужной", 4-й строчке, дающей право сыграть в ЛЧ, но впереди 4 тура, где "Сосьедаду" помимо "Барсы" придется сыграть с "Атлетико" и "Севильей". Между тем "Вильярреал" на отличном ходу, разгромил "Атлетик" неделю назад 5:1 и отстает всего на 5 баллов.

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Есть ли у басков аргументы против "Барсы"? Да. 30 очков, добытых на выезде; игра Серлота в штрафной; видение Давида Сильвы; форма всей жизни у Таке Кубо. В теории они могут одолеть любого в Испании, но любой - это одно, а "Барса" - другое. С каталонцами у "Ла Реала" постоянно случаются конфузы.

"Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В этом сезоне "Барса" уже дважды обыгрывала басков - 4:2 в Ла Лиге и 1:0 в четвертьфинале Кубка короля. И это вообще не удивило.

Просто вдумайтесь: у каталонцев 8 побед кряду над "Ла Реалом", они не проигрывают ему во всех турнирах с 2016 года, а конкретно на "Камп Ноу" не уступили ни разу в ХХІ веке!

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2023 - изображение 1

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Барсы" дисквалифицирован за перебор карточек Гави, а Педри и Араухо получили повреждения.

Касательно гостей, то здесь из заметных персон в лазарете только атакующий хавбек Браис Мендес, который, впрочем, сильно сдал во второй половине сезона.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо, Бальде - Роберто, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Субименди - Кубо, Давид Сильва, Мерино - Серлот, Оярсабаль

"Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

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3,70
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"Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Все серии существуют, чтобы когда-то заканчиваться. Тем более, здесь все указывает именно на это - и ударная форма андердога, и отсутствие мотивации у фаворита.

Наша ставка - 2Х. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Прогнозы
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
19.05.2023 в 23:09
По матчу... Та пихуй. Мы - ЧЕМПИОНЫ!
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Барселиниуc (землянин)
19.05.2023 в 23:07
Да здравствует Барселона, чемпион Испании 2022/2023!!!
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