Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.08.2023

Новый сезон в Испании начинается с Эль Класико между королевским клубом из Мадрида и гордостью Страны Басков.

Силы в противостоянии на бумаге неравны, но историческая подоплека серьезная, и баски ни за что не сдадутся фавориту без боя. Будет жарко.

Прошлый сезон баски завалились на финише. У них был шанс на Лигу конференций, но команда набрала только 1 очко в 3 последних турах и отдала путевку "Осасуне".

Стал ли "Атлетик" сильнее летом? Конечно, нет. Запрет на подписание не-басков не позволяет команде как следует обновиться. При этом потери есть - взять хотя бы ушедшего в "Барсу" Иньиго Мартинеса. 1 победа в 7 спаррингах также показывает, что "Львы" не на ходу.

Конечно, против "Реала" они выложатся на 200%, но, думается, даже идеальной игры от братьев Уильямс не хватит для успеха. Бильбао слаб и победит только если ему поможет сам Мадрид, который очень кстати для басков запустил сложный и чреватый потерями процесс омоложения.

Бензема ушел, а Модрич и Кроос, как пишет пресса, станут запасными - вот какими предстанут "Сливочные". И вдобавок Лунин на воротах, ведь Куртуа порвал "кресты".

Это уже не тот Мадрид, который внушал страх и ужас 2-3 года назад; с этим Мадридом можно играть - по крайней мере, пока молодежь не научится брать на себя всю ответственность. Доселе Винисиус слишком часто сбивался на скандалы, а Родриго и Феде не хватало стабильности.

4 - Real Madrid attempted 91 shots in their four pre-season friendlies in 2023, scoring only six goals (23 shots on target and eight on the woodwork). Cloudy. pic.twitter.com/6govZ5eTTA