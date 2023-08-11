Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.08.2023

Новый сезон в Испании начинается с Эль Класико между королевским клубом из Мадрида и гордостью Страны Басков.

Силы в противостоянии на бумаге неравны, но историческая подоплека серьезная, и баски ни за что не сдадутся фавориту без боя. Будет жарко.

Примера. 1-й тур

12 августа. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Атлетика"

Прошлый сезон баски завалились на финише. У них был шанс на Лигу конференций, но команда набрала только 1 очко в 3 последних турах и отдала путевку "Осасуне".

Стал ли "Атлетик" сильнее летом? Конечно, нет. Запрет на подписание не-басков не позволяет команде как следует обновиться. При этом потери есть - взять хотя бы ушедшего в "Барсу" Иньиго Мартинеса. 1 победа в 7 спаррингах также показывает, что "Львы" не на ходу.

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Конечно, против "Реала" они выложатся на 200%, но, думается, даже идеальной игры от братьев Уильямс не хватит для успеха. Бильбао слаб и победит только если ему поможет сам Мадрид, который очень кстати для басков запустил сложный и чреватый потерями процесс омоложения.

Новости "Реала"

Бензема ушел, а Модрич и Кроос, как пишет пресса, станут запасными - вот какими предстанут "Сливочные". И вдобавок Лунин на воротах, ведь Куртуа порвал "кресты".

Это уже не тот Мадрид, который внушал страх и ужас 2-3 года назад; с этим Мадридом можно играть - по крайней мере, пока молодежь не научится брать на себя всю ответственность. Доселе Винисиус слишком часто сбивался на скандалы, а Родриго и Феде не хватало стабильности.

4 - Real Madrid attempted 91 shots in their four pre-season friendlies in 2023, scoring only six goals (23 shots on target and eight on the woodwork). Cloudy. pic.twitter.com/6govZ5eTTA — OptaJose (@OptaJose) August 7, 2023

В новом сезоне они все обязаны показать, что выросли - это бы обеспечило "Реалу" светлое будущее. Ну, и в Бильбао, конечно, даже омоложенному Мадриду надо побеждать. "Атлетик" уже не тот, что раньше; он еще может бороться, но уже не способен доминировать. Дриблинг и пасы между линиями - лучший рецепт для победы над таким соперником.

"Атлетик" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" уверенно победил в Бильбао 2:0, а вот дома победить не сумел (1:1) - правда, это был последний тур, и Мадрид не имел мотивации.

Ну, а вообще за последние три года баскам удавалось победить "Сливочных" только в Кубке и Суперкубке. В Ла Лиге они не били "Реал" с марта 2015 года.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Атлетика" ждем в составе всех сильнейших - в том числе, братьев Уильямс, местную легенду Муньяина и новичка Руиса де Галларету.

У "Реала" из-за травм выбыли Куртуа, Себальос, Менди и новичок Гюлер. Также интересно посмотреть на ромб в центре, где, как ожидается, не будет Модрича и Крооса.

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Вивиан, Лекуэ - де Галларета, Весга - Нико Уильямс, Сансет, Муньяин - Уильямс

"Реал": Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Атлетик" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Мы еще не видели Мадрид в официальных матчах этого сезона, так что следует сохранять осторожность. Да, он фаворит, но насколько он хорош в новой схеме с новыми лидерами?

Наша ставка - на "Реал" с форой 0. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,55 и выше.