Альмерия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.08.2023

"Реал" после классного старта в Бильбао приехал к одному из аутсайдеров сезона, чтобы закрепить успех. Ничья для "Сливочных", учитывая разницу в классе, будет сродни поражению.

Важный факт - в воротах Мадрида будет наш Андрей Лунин. Как объяснил Карло Анчелотти, Кепу стоит ждать уже в следующих турах.

"Альмерия" заняла лишь 17-е место в прошлом сезоне, гарантировав себе сохранение прописки в последнем туре.

Новый сезон команда Висенте Морено начала с домашнего фиаско от "Райо Вальекано" (0:2). Оба пропущенных гола - после пенальти за неаккуратную игру в собственной штрафной. При этом в атаке кое-что у "Альмерии" получалось, но Луису Суаресу не хватило тонкости в завершении.

Колумбиец, как и Рамазани, Эмбарба, Робертоне и другие лидеры "Ла Униона" лучше себя чувствует на пространстве, и с этой точки зрения с "Реалом" им играть будет даже сподручнее. Но вот что делать с защитой? Если она Рэнди Нтека не могла без фола остановить, то что будет с Винисиусом и Родриго?

"Реал" неделю назад так комфортно победил в Бильбао (2:0), что Карло Анчелотти назвал игру команды "идеальной". А ведь это только первый тур!

Если отбросить лирику, то видно, что Беллингем адаптируется быстро; Камавинга и Вальверде готовы к новой ответственности; Родриго комфортнее играть форварда, чем правого вингера. Потому и футбол классный. При этом в тылах есть проблемы из-за травм - надолго выбыли Куртуа и Милитао. Мадрид уже подписал из-за этого Кепу. Да и новый центрбек не за горами.

12 - Against Athletic Club, Jude Bellingham became the first @realmadriden player to win 12+ duels in his first LaLiga game (15 in total) since Cristiano Ronaldo against Deportivo in 2009 (12/17). Thrilling. pic.twitter.com/mNfgzVcOrz