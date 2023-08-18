Альмерия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.08.2023

"Реал" после классного старта в Бильбао приехал к одному из аутсайдеров сезона, чтобы закрепить успех. Ничья для "Сливочных", учитывая разницу в классе, будет сродни поражению.

Важный факт - в воротах Мадрида будет наш Андрей Лунин. Как объяснил Карло Анчелотти, Кепу стоит ждать уже в следующих турах.

Примера. 2-й тур

19 августа. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" 20:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Альмерии"

"Альмерия" заняла лишь 17-е место в прошлом сезоне, гарантировав себе сохранение прописки в последнем туре.

Новый сезон команда Висенте Морено начала с домашнего фиаско от "Райо Вальекано" (0:2). Оба пропущенных гола - после пенальти за неаккуратную игру в собственной штрафной. При этом в атаке кое-что у "Альмерии" получалось, но Луису Суаресу не хватило тонкости в завершении.

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Колумбиец, как и Рамазани, Эмбарба, Робертоне и другие лидеры "Ла Униона" лучше себя чувствует на пространстве, и с этой точки зрения с "Реалом" им играть будет даже сподручнее. Но вот что делать с защитой? Если она Рэнди Нтека не могла без фола остановить, то что будет с Винисиусом и Родриго?

Новости "Реала"

"Реал" неделю назад так комфортно победил в Бильбао (2:0), что Карло Анчелотти назвал игру команды "идеальной". А ведь это только первый тур!

Если отбросить лирику, то видно, что Беллингем адаптируется быстро; Камавинга и Вальверде готовы к новой ответственности; Родриго комфортнее играть форварда, чем правого вингера. Потому и футбол классный. При этом в тылах есть проблемы из-за травм - надолго выбыли Куртуа и Милитао. Мадрид уже подписал из-за этого Кепу. Да и новый центрбек не за горами.

12 - Against Athletic Club, Jude Bellingham became the first @realmadriden player to win 12+ duels in his first LaLiga game (15 in total) since Cristiano Ronaldo against Deportivo in 2009 (12/17). Thrilling. pic.twitter.com/mNfgzVcOrz — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2023

"Альмерия"? Просто проходной соперник, которого такой Мадрид обязан сносить. И, будьте уверены, так оно и будет, если только молодые звезды "Реала" не "победят" еще до выхода на поле. Не забываем, это уже не команда Бензема, Модрича и Крооса - новый Мадрид почти полностью U-25.

"Альмерия" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Альмерия" дала бой "Реалу" дома, но тот победил благодаря штрафному от Алабы (2:1). Также "Сливочные" доминировали над "Ла Унионом" и у себя на "Бернабеу" - 4:2.

Если копнуть глубже, то Мадрид выиграл все 7 последних матчей с "Альмерией". Последний раз андердогу удавалось выстоять в январе 2011 года (1:1).

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Последние матчи "Альмерии"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" надолго вне игры Ферлан Менди, Тибо Куртуа и Эдер Милитао. Также залечивает новую травму Дани Себальос, а Кепа Аррисабалага еще не освоился в команде.

У "Альмерии" не ждем на поле Лео Баптистао (ахилл) и Мартина Свидерского (колено), а вот воспитанник "Реала" Серхио Аррибас вполне может сыграть против "своих".

"Альмерия": Мариньо - Пубиль, Эдгар Гонсалес, Бабич, Акиеме - Робертоне, Баба - Аррибас, Рамазани, Эмбарба - Суарес

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Альмерия" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Альмерия" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Альмерия" опасна на контратаках и в прошлом сезоне забила солидные 49 голов в 38 турах. Ну, а про атакующую мощь "Реала" вообще трактаты писать можно.

Наш прогноз - голов будет достаточно. Мы выбираем ставку ТБ 2,5 - букмекеры предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.