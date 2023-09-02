  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023

Испания
(1 голосов)

Испытание "Эль Садаром"

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" вымучил победу на "Хетафе", а значит и "Барсе" отставать нельзя - на поле "Осасуны" ей надо любыми средствами брать три очка.

Облегчить задачу каталонцам должна усталость хозяев, которые на неделе выбыли из Лиги конференций. Ну, а козырь Памплоны всем хорошо известен - это "Эль Садар", где "Осасуна" не боится никого и ничего.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотрите матч Примеры Осасуна - Барселона
Смотреть трансляцию

Примера. 4-й тур
3 сентября. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Мигель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Осасуны"

Вылет из Лиги конференций - главная новость в Памплоне. "Осасуна" побеждала "Брюгге" 2:0, но умудрились пропустить дважды в концовке - сказалось отсутствие менталитета победителей.

В Ла Лиге у команды Ягобы Аррасате все куда лучше - ей удалось одолеть "Сельту" (2:0) и "Валенсию" (2:1). Из неудач только матч с Бильбао (0:2), где "Осасуна" стала жертвой финтов и скорости Нико Уильямса.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше
VBET
2 500 грн
Бонус на первый депозит
Узнать больше

Усталость после "Брюгге" - очевидная проблема Памплоны. Также Ягобе Аррасате надо насытить защиту, которая в этом сезоне пропускала в 4 матчах из 5. Нападение? Оно не очень надежное, но куражное. Если игра станет получатся, то в составе "Осасуны" есть люди, способные удивить "Барсу" - прежде всего, речь об Авиле и Оросе.

Новости "Барселоны"

У "Барсы" на старте сезона ни одной легкой победы. С "Хетафе" вообще 0:0, дальше еле прогрызли автобус "Кадиса" (2:0) и, наконец, в прошлом туре на поле "Вильярреала" победа 4:3.

Такой стиль на руку букмекерам, но не Хави, который хотел бы больше класса. Возможно, с этим помогут последние летние новички - Жоау Канселу и Жоау Феликс уже в заявке, но в старте их ждать, конечно, не стоит.

В Памплоне выйдут те, кто делал результат в прошлом туре - и среди прочих 16-летний Ламин Ямаль, выдавший отличный матч на "Эль Мадригале". Удивительное дело - в этом тинэйджере сомнений нет, а вот вполне взрослые защитники "Барсы" вызывают кучу вопросов. Да и Ромеу тоже пока не убедил. И даже Левандовский в прошлых турах бегал как-то чересчур по-стариковски…

"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом туре "Барселона" дважды минимально обыграла "Осасуну" в сложных матчах - 2:1 в гостях и 1:0 на "Камп Ноу".

При этом последняя осечка каталонцев на "Эль Садаре" очень свежа в памяти - в декабре 2021-го была зафиксирована ничья 2:2.

Последние матчи "Осасуны"

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры ее лучшие молодые игроки - Рональд Араухо и Педри. При этом Иньиго Мартинес возвращается после травмы, а Рафинья - после дисквалификации.

У "Осасуны" с тяжелой травмой колена выбыл Дарко Брашанац, а вот Чими Авила возвращается после бана.

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Крус - Ибаньес, Муньос - Барха, Орос, Арнаис - Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде - Ромеу, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Гави

"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты

Favbet
5,30
4,10
1,68
Узнать больше
VBET
5,50
4,20
1,66
Узнать больше

"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Осасуна" дома играет смело, регулярно выбегает на чужую половину, а "Барса" во всех предыдущих турах привозила в защите. Игра против "Вильярреала" - это целый учебник про то, как обороняться не надо.

Наша ставка в этой ситуации - на "обе забьют". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,85 и выше.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023
yellow-arrow
Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.08.2023
yellow-arrow
Сельта - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде