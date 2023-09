Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023

"Реал" вымучил победу на "Хетафе", а значит и "Барсе" отставать нельзя - на поле "Осасуны" ей надо любыми средствами брать три очка.

Облегчить задачу каталонцам должна усталость хозяев, которые на неделе выбыли из Лиги конференций. Ну, а козырь Памплоны всем хорошо известен - это "Эль Садар", где "Осасуна" не боится никого и ничего.

Вылет из Лиги конференций - главная новость в Памплоне. "Осасуна" побеждала "Брюгге" 2:0, но умудрились пропустить дважды в концовке - сказалось отсутствие менталитета победителей.

В Ла Лиге у команды Ягобы Аррасате все куда лучше - ей удалось одолеть "Сельту" (2:0) и "Валенсию" (2:1). Из неудач только матч с Бильбао (0:2), где "Осасуна" стала жертвой финтов и скорости Нико Уильямса.

Усталость после "Брюгге" - очевидная проблема Памплоны. Также Ягобе Аррасате надо насытить защиту, которая в этом сезоне пропускала в 4 матчах из 5. Нападение? Оно не очень надежное, но куражное. Если игра станет получатся, то в составе "Осасуны" есть люди, способные удивить "Барсу" - прежде всего, речь об Авиле и Оросе.

У "Барсы" на старте сезона ни одной легкой победы. С "Хетафе" вообще 0:0, дальше еле прогрызли автобус "Кадиса" (2:0) и, наконец, в прошлом туре на поле "Вильярреала" победа 4:3.

Такой стиль на руку букмекерам, но не Хави, который хотел бы больше класса. Возможно, с этим помогут последние летние новички - Жоау Канселу и Жоау Феликс уже в заявке, но в старте их ждать, конечно, не стоит.

5 - Players to be involved in the most shots following a ball carry in LaLiga 23/24:



5 - LAMINE YAMAL ???????? (4 shots and 1 chance in 175 minutes).

5 - Vinícius Júnior ???????? (5 shots in 187 min)

5 - José Gayà ???????? (2 and 3 in 267 min)

5 - Óscar Mingueza ???????? (3 and 2 in 270 min)



Impact. pic.twitter.com/wGIK0lMfrx