Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.09.2023

"Реал" вымучил победу на "Хетафе", а значит и "Барсе" отставать нельзя - на поле "Осасуны" ей надо любыми средствами брать три очка.

Облегчить задачу каталонцам должна усталость хозяев, которые на неделе выбыли из Лиги конференций. Ну, а козырь Памплоны всем хорошо известен - это "Эль Садар", где "Осасуна" не боится никого и ничего.

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Примера. 4-й тур

3 сентября. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Осасуны"

Вылет из Лиги конференций - главная новость в Памплоне. "Осасуна" побеждала "Брюгге" 2:0, но умудрились пропустить дважды в концовке - сказалось отсутствие менталитета победителей.

В Ла Лиге у команды Ягобы Аррасате все куда лучше - ей удалось одолеть "Сельту" (2:0) и "Валенсию" (2:1). Из неудач только матч с Бильбао (0:2), где "Осасуна" стала жертвой финтов и скорости Нико Уильямса.

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Усталость после "Брюгге" - очевидная проблема Памплоны. Также Ягобе Аррасате надо насытить защиту, которая в этом сезоне пропускала в 4 матчах из 5. Нападение? Оно не очень надежное, но куражное. Если игра станет получатся, то в составе "Осасуны" есть люди, способные удивить "Барсу" - прежде всего, речь об Авиле и Оросе.

Новости "Барселоны"

У "Барсы" на старте сезона ни одной легкой победы. С "Хетафе" вообще 0:0, дальше еле прогрызли автобус "Кадиса" (2:0) и, наконец, в прошлом туре на поле "Вильярреала" победа 4:3.

Такой стиль на руку букмекерам, но не Хави, который хотел бы больше класса. Возможно, с этим помогут последние летние новички - Жоау Канселу и Жоау Феликс уже в заявке, но в старте их ждать, конечно, не стоит.

5 - Players to be involved in the most shots following a ball carry in LaLiga 23/24:



5 - LAMINE YAMAL ???????? (4 shots and 1 chance in 175 minutes).

5 - Vinícius Júnior ???????? (5 shots in 187 min)

5 - José Gayà ???????? (2 and 3 in 267 min)

5 - Óscar Mingueza ???????? (3 and 2 in 270 min)



Impact. pic.twitter.com/wGIK0lMfrx — OptaJose (@OptaJose) August 29, 2023

В Памплоне выйдут те, кто делал результат в прошлом туре - и среди прочих 16-летний Ламин Ямаль, выдавший отличный матч на "Эль Мадригале". Удивительное дело - в этом тинэйджере сомнений нет, а вот вполне взрослые защитники "Барсы" вызывают кучу вопросов. Да и Ромеу тоже пока не убедил. И даже Левандовский в прошлых турах бегал как-то чересчур по-стариковски…

"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом туре "Барселона" дважды минимально обыграла "Осасуну" в сложных матчах - 2:1 в гостях и 1:0 на "Камп Ноу".

При этом последняя осечка каталонцев на "Эль Садаре" очень свежа в памяти - в декабре 2021-го была зафиксирована ничья 2:2.

Последние матчи "Осасуны"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры ее лучшие молодые игроки - Рональд Араухо и Педри. При этом Иньиго Мартинес возвращается после травмы, а Рафинья - после дисквалификации.

У "Осасуны" с тяжелой травмой колена выбыл Дарко Брашанац, а вот Чими Авила возвращается после бана.

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Крус - Ибаньес, Муньос - Барха, Орос, Арнаис - Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде - Ромеу, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Гави

"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Осасуна" дома играет смело, регулярно выбегает на чужую половину, а "Барса" во всех предыдущих турах привозила в защите. Игра против "Вильярреала" - это целый учебник про то, как обороняться не надо.

Наша ставка в этой ситуации - на "обе забьют". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,85 и выше.