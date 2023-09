Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.09.2023

Наверное, сейчас худший момент, чтобы ехать в Барселону. Команда Хави выиграла два последних матча со счетом 5:0, и за "Сельту" страшно еще задолго до прибытия в аэропорт столицы Каталонии.

"Барселона" оступилась в стартовом туре против "Хетафе" (0:0), но после этого выиграла все пять матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Первые недели каталонцам не хватало легкости, но с прибытием Жоау Феликса и Жоау Канселу она появилась - на счету португальцев суммарно уже 4 гола в 2 матчах за "Барсу". В прошлой игре с "Антверпеном" классно вышел также Рафинья, а в позапрошлой с "Бетисом" понравился Ферран Торрес. Забивает и Левандовский, хотя выглядит тяжеловато.

35 - At 35 years and 29 days, Robert Lewandowski ???????? has become the oldest player to score for @FCBarcelona in the @ChampionsLeague, surpassing Gerard Piqué against Dynamo Kyiv in 2021 (34 years and 260 days).



