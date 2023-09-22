Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.09.2023

Наверное, сейчас худший момент, чтобы ехать в Барселону. Команда Хави выиграла два последних матча со счетом 5:0, и за "Сельту" страшно еще задолго до прибытия в аэропорт столицы Каталонии.

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Примера. 6-й тур

23 сентября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 19:30 "Сельта"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" оступилась в стартовом туре против "Хетафе" (0:0), но после этого выиграла все пять матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Первые недели каталонцам не хватало легкости, но с прибытием Жоау Феликса и Жоау Канселу она появилась - на счету португальцев суммарно уже 4 гола в 2 матчах за "Барсу". В прошлой игре с "Антверпеном" классно вышел также Рафинья, а в позапрошлой с "Бетисом" понравился Ферран Торрес. Забивает и Левандовский, хотя выглядит тяжеловато.

35 - At 35 years and 29 days, Robert Lewandowski ???????? has become the oldest player to score for @FCBarcelona in the @ChampionsLeague, surpassing Gerard Piqué against Dynamo Kyiv in 2021 (34 years and 260 days).



Longevity. pic.twitter.com/lt2cGa4nvR — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2023

Добавьте сюда фактор своего поля, а также кризис результатов у "Сельты" - и что получим? Весомые предпосылки для разгрома - вот что.

Новости "Сельты"

Если "Барсу" в начале чемпионата надо хвалить, то "Сельту" наоборот. 4 очка в 5 турах с единственной победой над "Альмерией" - это плохо. 4 забитых гола - еще хуже.

Ветеран и символ "Сельты" Яго Аспас еще не забивал, но и у новичка Жонатана Бамба дела не лучше. В центре поля не видно замены энергичному Габри Вейге, уехавшему в Саудовскую Аравию, а защита еще не провела ни одного матча "насухо". И это после того, как "Кельты" за лето вложили в усиление 26 млн.

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Кресло под Рафой Бенитесом шатается, и не факт, что он останется в нем хотя бы до конца сентября. Вряд ли его "уволит" "Барса" - все-таки тут уровень команд слишком разный. Но если вдруг "Кельты" выйдут отбывать номер и безропотно пропускать, то кто знает?

"Барселона" - "Сельта": статистика личных встреч

В прошлом чемпионате "Барселона" дома победила "Кельтов" 1:0, а в гостях проиграла 1:2. Правда, это был последний тур, когда каталонцы уже давно отпраздновали чемпионство.

Последняя победа "Сельты" в Каталонии тоже сравнительно свежа в памяти - это было в мае 2021-го (2:1), и в тот день Лео Месси забил свой последний гол за "Барселону".

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Сельты"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" травмирован Педри, но Рональд Араухо уже тренируется в группе. Касательно "Сельты", то здесь точно не сыграет хавбек ротации Франко Серви, а воспитанник "Кулес" Карлес Перес еще под вопросом.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде - Гюндоган, де Йонг, Гави - Ферран Торрес, Левандовский, Жоау Феликс

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Нуньес, Старфельт, Домингес, Ристич - Аспас, Бельтран, де ла Торре, Бамба - Странд Ларсен

"Барселона" - "Сельта": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол

"Барса" не устала в Лиге чемпионов, а наоборот поймала кураж, ведь "Антверпен" почти не сопротивлялся. С чего бы ей сейчас тормозить?

Наша ставка - на победу каталонцев с форой (-1,5) - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,8 и выше.