Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.10.2023

"Реал" на старте сезона выиграл 9 матчей из 10, а "Севилья" играла так плохо, что даже сменила тренера. В этом противостоянии все вроде бы очевидно, но есть нюанс - после международного перерыва сенсаций много, как никогда.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Севілья - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 10-й тур

21 октября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Севильи"

У "Севильи" 8 очков в 8 турах Ла Лиги и 2 балла после 2 туров Лиги чемпионов. Конечно, это плохо.

Именно поэтому Хосе Луиса Мендилибара заменил Диего Алонсо, и это новая надежда, но и кот в мешке. Уругваец еще не тренировал в Европе, а тут сразу серьезный клуб с большими задачами. Да и календарь не щадит - после Мадрида "Севилья" примет "Арсенал" в ЛЧ.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

В текущем сезоне "Нервион" уже проигрывал дома "Жироне" (1:2) и "Валенсии" (1:2). Также команда лишь на 96-й минуте спаслась от фиаско в прошлом туре с "Райо Вальекано" (2:2). На бумаге аргументов против "Реала" у нее мало, если только Алонсо не удастся зажечь коллектив и настроить его на настоящую войну с Мадридом. Только в таком ключе "Севилья" может ему не проиграть.

Новости "Реала"

Если "Севильи" для успеха нужны сверхусилия, то Мадрид может просто показать свою форму - и этого будет достаточно. 9 побед в 10 матчах - это лучший старт сезона в Испании.

Причем в октябре, перед паузой на сборные, "Реал" выглядел особенно круто. "Лас-Пальмас", "Жирона" и "Осасуна" были биты без шансов с общим счетом 9:0. "Наполи" был переигран на "Диего Марадона" даже несмотря на ляп Кепы и странное судейство (3:2). У Джуда Беллингема уже 10+3 в 10 матчах, и он уже сейчас главная звезда лиги.

16 - Jude Bellingham has been directly involved in 16 goals in 13 appearances between @realmadriden (10 goals and 3 assists in 10 games) and England ???????????????????????????? (1 goal and 2 assists in 3 games) since the start of this season. Wonder. pic.twitter.com/nc3choWian — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2023

Как победить такой "Реал"? Рецепт выписал в дерби Диего Симеоне - плотная оборона, резкие фланговые атаки и подачи. И при этом выполнять все надо на высочайшем уровне. И, конечно, не обойтись без некоторого везения. В общем, "Севильи" не позавидуешь.

"Севилья" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

"Реал" выиграл все 4 последние матчи у "Нервиона", в том числе в прошлом сезоне победил дома 3:1 и на "Писхуане" 2:1.

Последняя ничья между "Сливочными" и "Севильей" фиксировалась в мае 2021-го (2:2); последняя победа красно-белых - в сентябре 2018-го, когда Мадрид шокировали Андре Силва и Виссам Бен-Йеддер (3:0).

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Севильи" вернулись в строй центрбеки Маркао и Ньянзу, но их в старте пока не ждем. Также остается в лазарете Эрик Ламела - его креатив завтра бы "Нервиону" не помешал.

У "Реала" отмечаем выздоровление Давида Алабы - особенно важное в свете длящейся дисквалификации Начо.

"Севилья": Нюланд - Навас, Баде, Рамос, Педроса - Ракитич, Соу - Окампос, Сусо, Лукебакьо - Эн-Несири

"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Кроос - Беллингем - Хоселу, Винисиус

"Севилья" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Назначение нового тренера в теории может вылиться в кратковременный спурт, но если этого не случится, то Мадрид просто возьмет свое.

Оба варианта гарантируют нам голы, отсюда и ставка - на ТБ 2,5. БК предлагают ее нам с коэффициентами от 1,6 и выше.