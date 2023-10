Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.10.2023

"Реал" на старте сезона выиграл 9 матчей из 10, а "Севилья" играла так плохо, что даже сменила тренера. В этом противостоянии все вроде бы очевидно, но есть нюанс - после международного перерыва сенсаций много, как никогда.

У "Севильи" 8 очков в 8 турах Ла Лиги и 2 балла после 2 туров Лиги чемпионов. Конечно, это плохо.

Именно поэтому Хосе Луиса Мендилибара заменил Диего Алонсо, и это новая надежда, но и кот в мешке. Уругваец еще не тренировал в Европе, а тут сразу серьезный клуб с большими задачами. Да и календарь не щадит - после Мадрида "Севилья" примет "Арсенал" в ЛЧ.

В текущем сезоне "Нервион" уже проигрывал дома "Жироне" (1:2) и "Валенсии" (1:2). Также команда лишь на 96-й минуте спаслась от фиаско в прошлом туре с "Райо Вальекано" (2:2). На бумаге аргументов против "Реала" у нее мало, если только Алонсо не удастся зажечь коллектив и настроить его на настоящую войну с Мадридом. Только в таком ключе "Севилья" может ему не проиграть.

Если "Севильи" для успеха нужны сверхусилия, то Мадрид может просто показать свою форму - и этого будет достаточно. 9 побед в 10 матчах - это лучший старт сезона в Испании.

Причем в октябре, перед паузой на сборные, "Реал" выглядел особенно круто. "Лас-Пальмас", "Жирона" и "Осасуна" были биты без шансов с общим счетом 9:0. "Наполи" был переигран на "Диего Марадона" даже несмотря на ляп Кепы и странное судейство (3:2). У Джуда Беллингема уже 10+3 в 10 матчах, и он уже сейчас главная звезда лиги.

16 - Jude Bellingham has been directly involved in 16 goals in 13 appearances between @realmadriden (10 goals and 3 assists in 10 games) and England ???????????????????????????? (1 goal and 2 assists in 3 games) since the start of this season. Wonder. pic.twitter.com/nc3choWian