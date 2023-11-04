Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.11.2023

"Реал" после волевой победы в Эль Класико примет "Райо", который показывает лучшую форму за много лет. Восемь матчей кряду без поражений у "Молний" - ну где это видано? Команде Карло Анчелотти придется попотеть, чтобы доказать на поле свое превосходство в классе.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

Примера. 12-й тур

5 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" неделю назад красиво победил на поле "Барселоны" благодаря дежурному дублю Джуда Беллингема (2:1). Всего на счету англичанина уже 13 голов в 13 матчах за "Реал". Как его остановить?

В этом сезоне это получилось только у "Атлетико" (1:3) и "Севильи" (1:1), которые сыграли максимально жестко. В этом, наверное, и состоит главная слабость Мадрида - он еще молод, и его можно выбить из колеи. На сей раз из-за травм Чуамени и Менди это будет сделать даже проще.

10 - Jude Bellingham ???????????????????????????? has scored 10 goals in 10 LaLiga appearances for @realmadriden, the joint-fastest a player has reached 10 goals in the competition in the 21st century, alongside Robert Lewandowski ???????? in October 2022. Galactic. pic.twitter.com/K71xaIVw63 — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2023

А вот сильные стороны "Сливочных" - это все остальное. Эта команда сильна в контригре благодаря скорости Винисиуса; предприимчива в позиционном нападении за счет движения Беллингема; опасна на стандартах, ведь у нее есть Кроос. И ко всему "Реал" выиграл все 5 матчей в этом сезоне на "Сантьяго Бернабеу". И как против него играть "Райо"?

Новости "Райо Вальекано"

Одно ясно точно - "Молниям" нужны агрессивная защита и контратаки. Играть на равных - это риск еще раз проиграть 0:7, как уже было в августе с "Атлетико".

Да, сейчас "Райо" сильнее, чем был тогда; у него длящаяся серия из 8 матчей без поражений. Однако голову важно сохранить холодной. "Сантьяго Бернабеу" - плохое место для "Молний"; здесь они не побеждали с сезона-1995/96.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

В то, что гости сохранят ворота сухими, мы не верим - у них 15 пропущенных в 11 турах. А вот что они могут - это устроить контратакующую перестрелку, как уже было с "Реалом Сосьедад" (2:2) и "Севильей" (2:2). У "Реала" слабое место на левом фланге, где бегает экс-игрок "Райо" Фран Гарсия - вот на него и набросятся со старта. Иси Паласон это умеет.

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Райо" перестрелял "Реал" на своем поле 3:2, но проиграл в гостях 1:2. Боевые, зрелищные были матчи.

Касательно же последней победы "Молний" на "Сантьяго Бернабеу", то это был январь 1996-го, и оба мяча за гостей провел бразилец Гильерме Алвес (2:1), одна из легенд "Вальекаса".

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо давно выбывших Куртуа, Милитао и Себальоса получили травмы Чуамени и Менди. Оба, похоже, вылетели надолго.

У "Райо" же с кадрами все супер - готова играть вся команда.

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Камавинга, Кроос - Беллингем - Винисиус, Хоселу

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Мумин, Эспино - Паласон, Унаи Лопес, Валентин, Сисс, Альваро Гарсия - де Томас

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Конечно, "Райо" не под силу остановить Джуда Беллингема, но вот навязать борьбу, забить "Реалу" - это "Молнии" могут.

Наша ставка - ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.