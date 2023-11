Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.11.2023

"Реал" после волевой победы в Эль Класико примет "Райо", который показывает лучшую форму за много лет. Восемь матчей кряду без поражений у "Молний" - ну где это видано? Команде Карло Анчелотти придется попотеть, чтобы доказать на поле свое превосходство в классе.

"Реал" неделю назад красиво победил на поле "Барселоны" благодаря дежурному дублю Джуда Беллингема (2:1). Всего на счету англичанина уже 13 голов в 13 матчах за "Реал". Как его остановить?

В этом сезоне это получилось только у "Атлетико" (1:3) и "Севильи" (1:1), которые сыграли максимально жестко. В этом, наверное, и состоит главная слабость Мадрида - он еще молод, и его можно выбить из колеи. На сей раз из-за травм Чуамени и Менди это будет сделать даже проще.

10 - Jude Bellingham ???????????????????????????? has scored 10 goals in 10 LaLiga appearances for @realmadriden, the joint-fastest a player has reached 10 goals in the competition in the 21st century, alongside Robert Lewandowski ???????? in October 2022. Galactic. pic.twitter.com/K71xaIVw63