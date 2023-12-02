Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.12.2023

Чемпион, переживающий непростые времена, примет одного из главных претендентов на титул, который ко всему показывает отличный футбол.

"Барсе" не позавидуешь, это точно. С другой стороны, не будем забывать, что "Атлетико" исторически плохо играет на поле главной команды Каталонии и не выигрывал здесь с 2006 года.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Атлетіко Смотреть трансляцию

Примера. 15-й тур

3 декабря. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" после 14 туров отстает от лидеров всего на 4 очка, и это хорошо. С другой стороны, команда Хави выиграла лишь 3 из 6 последних матчей - и это плохо.

Травмы - да, они мешают. Прямо сейчас вне игры тер Штеген, а Гави и подавно выбыл до конца сезона. Но еще больше "Барсу" подтачивает игровая яма. В матчах с "Реалом Сосьедад" (1:0), "Алавесом" (2:1), "Шахтером" (0:1), "Райо Вальекано" (1:1) команда не была похожа сама на себя. Признаки выздоровления стали видны лишь на этой неделе с "Порту" в ЛЧ (2:1), но только в атаке. Защита по-прежнему привозит.

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При этом отмечаем, что "Барса" дома в этом сезоне выиграла 9 матчей из 10, проиграв лишь "Реалу" (1:2). Трибуны - важный помощник для Хави.

Новости "Атлетико"

"Атлетико" опережает "Барсу" в таблице, даже имея одну игру в запасе. Также у него больше забитых голов (30 против 27) и меньше пропущенных (12 против 14).

Кроме того, "Матрасники" комфортно обыграли "Реал" (3:1), который оказался не по зубам "Блаугране", да и текущая форма у них сильнее. 4 победы подряд с общим счетом 13:2! Мората, Гризманн и Самуэл Лино обеспечивают голы, но хвалить надо и Марио Эрмосо, превратившегося у Симеоне в эдакого свободного защитника. С его помощью "Матрасники" легко преодолевают насыщенный прессинг.

15 - @atletienglish have scored 15 goals in five games in the #UCL this season, equalling their best scoring record in a single group stage of the competition, the 15 achieved in 2013/14 when they were runners-up. Canyon. pic.twitter.com/rx318Z9Z6w — OptaJose (@OptaJose) November 28, 2023

Словом, как ни глянь, а фаворит матча именно "Атлетико". Смущают всего две вещи - это редкие, но громкие гостевые провалы "Матрасников", как уже было с "Валенсией" (0:3) и "Лас-Пальмасом" (1:2), а еще статистика личных встреч.

"Барселона" - "Атлетико": статистика личных встреч

"Барса" хорошо играет с "Атлетико" в любом состоянии. Так, в прошлом сезоне каталонцы дважды обыграли "Матрасников" со счетом 1:0.

Также отмечаем, что последняя победа "Атлетико" на поле "Барсы" была добыта в феврале 2006 года, когда за него еще играли Торрес, Макси Родригес, Мартин Петров, а тренировал команду Пепе Мурсия.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" точно вне игры до лета Гави, плюс малы шансы сыграть у Марка-Андре тер Штегена.

Касательно "Атлетико", то здесь на три месяца выбыл молодой центрхав Пабло Барриос. Также продолжает лечение и Тома Лемар.

"Барселона": Пенья - Араухо, Кунде, Иньиго Мартинес, Канселу - Педри, Гюндоган, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс

"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Молина, де Пауль, Коке, Сауль, Самуэл Лино - Мората, Гризманн

"Барселона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

История историей, но прямо сейчас "Барса" не выглядит командой, которая способна обыгрывать этот "Атлетико". Более того, ей придется выживать.

Наша ставка - на непроигрыш "Матрасников". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.