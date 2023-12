Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.12.2023

Чемпион, переживающий непростые времена, примет одного из главных претендентов на титул, который ко всему показывает отличный футбол.

"Барсе" не позавидуешь, это точно. С другой стороны, не будем забывать, что "Атлетико" исторически плохо играет на поле главной команды Каталонии и не выигрывал здесь с 2006 года.

"Барселона" после 14 туров отстает от лидеров всего на 4 очка, и это хорошо. С другой стороны, команда Хави выиграла лишь 3 из 6 последних матчей - и это плохо.

Травмы - да, они мешают. Прямо сейчас вне игры тер Штеген, а Гави и подавно выбыл до конца сезона. Но еще больше "Барсу" подтачивает игровая яма. В матчах с "Реалом Сосьедад" (1:0), "Алавесом" (2:1), "Шахтером" (0:1), "Райо Вальекано" (1:1) команда не была похожа сама на себя. Признаки выздоровления стали видны лишь на этой неделе с "Порту" в ЛЧ (2:1), но только в атаке. Защита по-прежнему привозит.

При этом отмечаем, что "Барса" дома в этом сезоне выиграла 9 матчей из 10, проиграв лишь "Реалу" (1:2). Трибуны - важный помощник для Хави.

"Атлетико" опережает "Барсу" в таблице, даже имея одну игру в запасе. Также у него больше забитых голов (30 против 27) и меньше пропущенных (12 против 14).

Кроме того, "Матрасники" комфортно обыграли "Реал" (3:1), который оказался не по зубам "Блаугране", да и текущая форма у них сильнее. 4 победы подряд с общим счетом 13:2! Мората, Гризманн и Самуэл Лино обеспечивают голы, но хвалить надо и Марио Эрмосо, превратившегося у Симеоне в эдакого свободного защитника. С его помощью "Матрасники" легко преодолевают насыщенный прессинг.

15 - @atletienglish have scored 15 goals in five games in the #UCL this season, equalling their best scoring record in a single group stage of the competition, the 15 achieved in 2013/14 when they were runners-up. Canyon. pic.twitter.com/rx318Z9Z6w