Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

"Барселона" после болезненного вылета из Кубка короля примет еще более кризисный "Вильярреал", и это удобный шанс для команды Хави немного реабилитироваться. У "Желтой субмарины" только 2 победы в 10 последних матчах, но есть вопрос — хватит ли "Барсе" на нее сил после 120 минут в Бильбао?

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Вільярреал Смотреть трансляцию

Примера. 22-й тур

27 января. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 19:30 "Вильярреал"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

Сезон у "Барсы" не задался, это уже факт. Тем не менее, команда Хави обязана сражаться, ведь в этом сезоне на ТОП-4 Ла Лиги претендуют сразу 5 команд, и есть риск пролететь мимо ЛЧ, что стало бы финансовой катастрофой.

"Барса" выиграла в трех последних турах чемпионата, но как это было? Серхи Роберто спас в конце матча с "Альмерией" (3:2); Гюндоган забил решающий гол с пенальти в компенсированное время на Канарах (2:1); Жоау Феликс добил "Бетис" на последней минуте основного времени (4:2). Ну, а где тонко — там рвется, что и произошло в среду в Кубке в Бильбао (2:4).

29 - Barcelona conceded 29 shots in 120 minutes of play against Athletic, their most in a single game in all competitions since at least the 2013/14 season. Exhausted. pic.twitter.com/XN1wj6qQUj — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024

После этого фиаско "Барса" будет уставшей — и это главная проблема перед "Вильярреалом". Ну, а главная надежда — родные трибуны. На "Монжуике" в этом сезоне каталонцы проиграли только "Реалу" (1:2) и "Жироне" (2:4), а остальные 11 матчей выиграли.

Новости "Вильярреала"

Если у "Барсы" все хорошо дома, то "Вильярреал" очень слаб на выезде — 2 победы и 5 поражений в 10 матчах Ла Лиги.

Кроме того, у "Подводников" отвратительная текущая форма. В прошлом туре с "Мальоркой" (1:1) они упустили победу на последних минутах, а предшествовали этому три кряду поражения. Это уже привычная картина. Неслучайно "Вильярреал" по ходу сезона сменил уже трех тренеров.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Жерар Морено, Серлот, Баэна умеют атаковать, но отсутствие защиты портит все. 42 пропущенных в 21 туре — это второй худший результат в Ла Лиге. "Подводникам" ни за что не сдержать Феррана, Левандовского и Ямаля, но они могут попытаться их перебить. На неделе, пока "Барса" мучилась в Бильбао, "Вильярреал" отдыхал, и он будет свежее.

"Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В первом круге команды закатили настоящее шоу; ВАР ошибочно засчитал один гол "Вильярреалу", но "Барса" все равно победила 4:3.

Также каталонцы дважды обыграли "Субмарину" в прошлом сезона. При этом последняя победа "Подводников" на поле каталонцев тоже свежа в памяти — это было в мае 2022-го (2:0).

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" давно и надолго вне игры тер Штеген, Гави, Рафинья, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо. На этой неделе к ним присоединился еще и Алекс Бальде, зато выздоровел Жоау Канселу.

У "Вильярреала" ситуация еще хуже — не сыграют мозг центра поля Дани Парехо, левый бек Педраса, вингер Пино, центрхав Терратс; также под большим вопросом правый бек Фойт.

"Барселона": Пенья — Форт, Кунде, Кристенсен, Канселу — Фермин Лопес, де Йонг, Педри — Ферран Торрес, Левандовский, Феликс

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Байи, Куэнка, Альберто Морено — Баэна, Комесанья, Капу, Гедеш — Серлот, Жерар Морено

"Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

Самое слабое звено "Желтой субмарины" - это центр обороны, да и "Барса" тоже почти никогда не покидает поле без пропущенных голов.

Наша ставка в такой ситуации — ТБ 3,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.