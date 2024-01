Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

"Барселона" после болезненного вылета из Кубка короля примет еще более кризисный "Вильярреал", и это удобный шанс для команды Хави немного реабилитироваться. У "Желтой субмарины" только 2 победы в 10 последних матчах, но есть вопрос — хватит ли "Барсе" на нее сил после 120 минут в Бильбао?

Сезон у "Барсы" не задался, это уже факт. Тем не менее, команда Хави обязана сражаться, ведь в этом сезоне на ТОП-4 Ла Лиги претендуют сразу 5 команд, и есть риск пролететь мимо ЛЧ, что стало бы финансовой катастрофой.

"Барса" выиграла в трех последних турах чемпионата, но как это было? Серхи Роберто спас в конце матча с "Альмерией" (3:2); Гюндоган забил решающий гол с пенальти в компенсированное время на Канарах (2:1); Жоау Феликс добил "Бетис" на последней минуте основного времени (4:2). Ну, а где тонко — там рвется, что и произошло в среду в Кубке в Бильбао (2:4).

29 - Barcelona conceded 29 shots in 120 minutes of play against Athletic, their most in a single game in all competitions since at least the 2013/14 season. Exhausted. pic.twitter.com/XN1wj6qQUj