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Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

Испания

Уставшие каталонцы против дырявой "Субмарины"

Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после болезненного вылета из Кубка короля примет еще более кризисный "Вильярреал", и это удобный шанс для команды Хави немного реабилитироваться. У "Желтой субмарины" только 2 победы в 10 последних матчах, но есть вопрос — хватит ли "Барсе" на нее сил после 120 минут в Бильбао?

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Вільярреал
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Примера. 22-й тур
27 января. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 19:30 "Вильярреал"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

Сезон у "Барсы" не задался, это уже факт. Тем не менее, команда Хави обязана сражаться, ведь в этом сезоне на ТОП-4 Ла Лиги претендуют сразу 5 команд, и есть риск пролететь мимо ЛЧ, что стало бы финансовой катастрофой.

"Барса" выиграла в трех последних турах чемпионата, но как это было? Серхи Роберто спас в конце матча с "Альмерией" (3:2); Гюндоган забил решающий гол с пенальти в компенсированное время на Канарах (2:1); Жоау Феликс добил "Бетис" на последней минуте основного времени (4:2). Ну, а где тонко — там рвется, что и произошло в среду в Кубке в Бильбао (2:4).

После этого фиаско "Барса" будет уставшей — и это главная проблема перед "Вильярреалом". Ну, а главная надежда — родные трибуны. На "Монжуике" в этом сезоне каталонцы проиграли только "Реалу" (1:2) и "Жироне" (2:4), а остальные 11 матчей выиграли.

Новости "Вильярреала"

Если у "Барсы" все хорошо дома, то "Вильярреал" очень слаб на выезде — 2 победы и 5 поражений в 10 матчах Ла Лиги.

Кроме того, у "Подводников" отвратительная текущая форма. В прошлом туре с "Мальоркой" (1:1) они упустили победу на последних минутах, а предшествовали этому три кряду поражения. Это уже привычная картина. Неслучайно "Вильярреал" по ходу сезона сменил уже трех тренеров.

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Жерар Морено, Серлот, Баэна умеют атаковать, но отсутствие защиты портит все. 42 пропущенных в 21 туре — это второй худший результат в Ла Лиге. "Подводникам" ни за что не сдержать Феррана, Левандовского и Ямаля, но они могут попытаться их перебить. На неделе, пока "Барса" мучилась в Бильбао, "Вильярреал" отдыхал, и он будет свежее.

"Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В первом круге команды закатили настоящее шоу; ВАР ошибочно засчитал один гол "Вильярреалу", но "Барса" все равно победила 4:3.

Также каталонцы дважды обыграли "Субмарину" в прошлом сезона. При этом последняя победа "Подводников" на поле каталонцев тоже свежа в памяти — это было в мае 2022-го (2:0).

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024 - изображение 4

Последние матчи "Вильярреала"

Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" давно и надолго вне игры тер Штеген, Гави, Рафинья, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо. На этой неделе к ним присоединился еще и Алекс Бальде, зато выздоровел Жоау Канселу.

У "Вильярреала" ситуация еще хуже — не сыграют мозг центра поля Дани Парехо, левый бек Педраса, вингер Пино, центрхав Терратс; также под большим вопросом правый бек Фойт.

"Барселона": Пенья — Форт, Кунде, Кристенсен, Канселу — Фермин Лопес, де Йонг, Педри — Ферран Торрес, Левандовский, Феликс

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Байи, Куэнка, Альберто Морено — Баэна, Комесанья, Капу, Гедеш — Серлот, Жерар Морено

"Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

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5,90
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"Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

Самое слабое звено "Желтой субмарины" - это центр обороны, да и "Барса" тоже почти никогда не покидает поле без пропущенных голов.

Наша ставка в такой ситуации — ТБ 3,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.

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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:18
Барсолайну після ганебних програшів у СуперКубку та Кубку діватися немає куди. Потрібно перемагати. Заради Хаві. Бо якщо прийде грінго Маркес, то лайногравці відразу будуть пи@джені. Але навіть і це не допоможе. 2:2. . Жирона має бути першою! В Каталунії!
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Комментарии 16
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:18
Барсолайну після ганебних програшів у СуперКубку та Кубку діватися немає куди. Потрібно перемагати. Заради Хаві. Бо якщо прийде грінго Маркес, то лайногравці відразу будуть пи@джені. Але навіть і це не допоможе. 2:2. . Жирона має бути першою! В Каталунії!
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0
1
avatar
Bаrcelinius
26.01.2024 в 18:56
Шлемазлу Хави, как всегда везёт. Такой Вильярреал даже калеки с детьми обыграют.
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0
2
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:00
Останній свій зуб даєш?
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0
2
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:05
За шо?
 
0
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жажа_the_best (Харьков)
26.01.2024 в 18:29
Игроки барсепаров сливают Хави. Это факт!
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0
2
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:03
Часть сливает, а часть ж0пу за него рвёт. Сливающих меньше правда. Сливающие: Левандовски, Кристенсен, Де Йонг, Араухо, думаю и Гюндоган. Педри под вопросом. Ж0пурвущие: все остальные.
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0
1
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:07
Бапсел@х, ну кому краще знати знати про "слівающіх" і "ж0пурвущіх" як не тобі
 
0
1
avatar
Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:11
Дуримар, не гони гусей.
 
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.01.2024 в 18:13
Та чого ж гравці Барселони дуже втомилися Грали майже у тренувальному режимі То їх опонент Атлетик набігавши не виключено, що програє. А блаугранос скоріш за все виграє... свої два, три заб'є та щось пропустить
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2
3
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 18:15
Дурню, який Атлетик? Барсотушка грає із Вільяреалом. Альцгеймер вже на невиліковній стадії
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2
2
avatar
Spokoyno (Київ)
26.01.2024 в 18:27
Так Альцгеймер дохтура зовсім доконав Бо він або читати НЕ вміє, або не розуміє прочитане! Я пишу про опонента по кубковому матчу, який перебігав Барселону! Утім мізки у когось зовсім того... Скажіть своєму справжньому лікарю, що призначені ліки вас добивають
 
2
2
La Scala (Milano)
26.01.2024 в 18:58
Цей Дядько не поганий, але такий кумедний. Я теж перечитав, що він написав декілька раз, але при чому тут Атлетик до завтрашнього Вільяреалу не зрозуміло))))
 
1
2
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 19:03
Дідько, перечитай свою маячню, подивись на розставлені чи не розставлені коми, ти вже навіть не тільки речення, а й слова до купи зв'язати не можеш . Не ганьбись, краще став став смайлики без слів і букв, так буде може краще
 
0
2
avatar
Spokoyno (Київ)
26.01.2024 в 19:10
Тільки не треба La La Потрібно читати та розуміти про що йде мова! В анонсі написано "поки "Барса" мучилася у Більбао"! Хоча насправді то Атлетик носився, а Барселона не намагалася його перебігати! Я розмірковую про написане в статті, а дохтур при чи дойо...ся!
 
1
2
avatar
Bаrcelinius
26.01.2024 в 19:17
Отставить смеяться с пожилого человека, отморозки малолетние! Человек не там запятую поставил, бывает. А эти дебилы давай сразу ржать. Дегенераты блъ..
 
0
2
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 18:19
Раніше Дідько Атлетик із Атлетико постійно плутав. А тепер Атлетик із Вільяреалом . Регресуючий рецедив однозначно
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