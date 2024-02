Атлетик — Атлетико. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 29.02.2024

Три недели назад "Атлетик" неожиданно победил "Атлетико" на его поле 1:0, а после этого еще и Антуан Гризманн выбыл надолго из-за травмы. Но вы же не думаете, что "Матрасники" из-за этого сдадутся без боя, правда?

Чего-чего, а характера команде Диего Симеоне не занимать. А тут еще и близость трофея будет подгонять — тем более, в финале победителя пары ждет не "Реал" или "Барса", а всего лишь скромная "Мальорка".

Так вышло, что именно Бильбао — фаворит этой пары. Баски уже дважды обыграли "Атлетико" в этом сезоне — сперва 2:0 в Ла Лиге, а затем 1:0 в Кубке. Кроме того, "Атлетик" почти идеален дома, где не проигрывает с августа 2023-го — то есть, уже 14 матчей подряд.

С текущей формой все тоже неплохо — лишь 2 поражения в 10 последних матчах. Да, в прошлом туре Бильбао был бит "Бетисом" (1:3), но на "Бенито Вильямарин" сложно всем. Да и даже с учетом тех голов у "Атлетика" все равно вторая лучшая оборона лиги — 26 пропущенных в 26 турах.

Лидеры "Атлетика" - братья Уильямсы — на ходу, и 10 дней назад Иньяки показал выдающийся футбол против "Жироны" (3:2). Также 11 голов в сезоне наколотил Горка Гурусета — он у Бильбао за наконечника. Ну, и не забываем, что тренирует команду Эрнесто Вальверде, а этот наставник имеет большой опыт побед.

"Матрасники" провалили первую игру, не сумев создать почти ничего. Баски превзошли команду Симеоне в жесткости и интенсивности.

Как показала жизнь, это было неслучайно. В дальнейшем "Атлетико" проиграл "Севильи" (0:1), "Интеру" (0:1), не обыграл "Альмерию" (2:2) и только на "Лас-Пальмасе" смог оторваться (5:0). Если сложить все вместе и добавить сюда травму Гризманна, получаем ужасный месяц для клуба, который видит себя топом.

18 - @AntoGriezmann ???????? has scored 18% of @atletienglish goals in the @ChampionsLeague (31/169) – for clubs who’ve netted 100+ goals in the competition, only Lionel Messi for Barcelona has netted a higher proportion of his team’s total (21% - 120/561). Guide. pic.twitter.com/PNYjNn5HHq