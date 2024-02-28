Атлетик — Атлетико. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 29.02.2024

Три недели назад "Атлетик" неожиданно победил "Атлетико" на его поле 1:0, а после этого еще и Антуан Гризманн выбыл надолго из-за травмы. Но вы же не думаете, что "Матрасники" из-за этого сдадутся без боя, правда?

Чего-чего, а характера команде Диего Симеоне не занимать. А тут еще и близость трофея будет подгонять — тем более, в финале победителя пары ждет не "Реал" или "Барса", а всего лишь скромная "Мальорка".

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Кубок короля. 1/2 финала, ответный матч

29 февраля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Атлетико"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетика"

Так вышло, что именно Бильбао — фаворит этой пары. Баски уже дважды обыграли "Атлетико" в этом сезоне — сперва 2:0 в Ла Лиге, а затем 1:0 в Кубке. Кроме того, "Атлетик" почти идеален дома, где не проигрывает с августа 2023-го — то есть, уже 14 матчей подряд.

С текущей формой все тоже неплохо — лишь 2 поражения в 10 последних матчах. Да, в прошлом туре Бильбао был бит "Бетисом" (1:3), но на "Бенито Вильямарин" сложно всем. Да и даже с учетом тех голов у "Атлетика" все равно вторая лучшая оборона лиги — 26 пропущенных в 26 турах.

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Лидеры "Атлетика" - братья Уильямсы — на ходу, и 10 дней назад Иньяки показал выдающийся футбол против "Жироны" (3:2). Также 11 голов в сезоне наколотил Горка Гурусета — он у Бильбао за наконечника. Ну, и не забываем, что тренирует команду Эрнесто Вальверде, а этот наставник имеет большой опыт побед.

Новости "Атлетико"

"Матрасники" провалили первую игру, не сумев создать почти ничего. Баски превзошли команду Симеоне в жесткости и интенсивности.

Как показала жизнь, это было неслучайно. В дальнейшем "Атлетико" проиграл "Севильи" (0:1), "Интеру" (0:1), не обыграл "Альмерию" (2:2) и только на "Лас-Пальмасе" смог оторваться (5:0). Если сложить все вместе и добавить сюда травму Гризманна, получаем ужасный месяц для клуба, который видит себя топом.

18 - @AntoGriezmann ???????? has scored 18% of @atletienglish goals in the @ChampionsLeague (31/169) – for clubs who’ve netted 100+ goals in the competition, only Lionel Messi for Barcelona has netted a higher proportion of his team’s total (21% - 120/561). Guide. pic.twitter.com/PNYjNn5HHq — OptaJose (@OptaJose) February 20, 2024

Чтобы иметь успех на "Сан-Мамесе" "Матрасникам" надо прибавить во всем, но прежде всего — в защите, где у них 28 пропущенных, и в менталитете. Команда выиграла всего 2 из 8 последних выездных матчей, и сарказм Эль Чоло на пресс-конференциях лишь убеждает во мнении, что он не знает, как это исправить.

"Атлетик" - "Атлетико": статистика личных встреч

Как уже говорилось, в текущем сезоне баски выиграли обе встречи всухую.

При этом в прошлом сезоне наоборот оба матча остались за "Матрасниками", а до этого в течение пяти лет команды штамповали домашние победы.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Атлетико"

Ориентировочные составы

Гризманн — это главная потеря "Атлетико", и это пахнет катастрофой, ведь на нем слишком многое завязано. Кроме того, из-за травм не сыграют защитники Аспиликуэта и Хименес, что тоже ударит по команде.

У "Атлетика" есть сомнения насчет Эрреры, Берчиче и Йерая. Все игроки опытные, классные, но их реально заменить.

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ — Прадос, де Галларета — Уильямс, Сансет, Нико Уильямс — Гурусета

"Атлетико": Облак — Молина, Витсель, Савич, Эрмосо, Самуэл Лино — Льоренте, Коке, де Пауль — Депай, Корреа

"Атлетик" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Мы не сомневаемся, что в атлетическом дерби будет много борьбы и нервов, ведь обе команды силовые, жесткие. А вот с голами, вероятно, все будет сложнее.

Наша ставка — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.