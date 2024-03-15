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Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024

Испания

Каталонцы в гостях у грубиянов

Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" продолжает свою сенсационную борьбу за место в ТОП-4 матчем на поле "Хетафе". Конечно, команде Мичела будет трудно. Синие в целом успешно играют дома, и вдобавок их грубый, жесткий футбол максимально неудобен для каталонских любителей подолгу разыгрывать мяч.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Хетафе - Жирона
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Примера. 29-й тур
16 марта. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" 19:30 "Жирона"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Хетафе"

"Хетафе" неделю назад проиграл на "Месталье", пропустив от великолепного Уго Дуро (0:1), а до этого не выиграл еще три матча. То есть, синие не в форме.

Команду Пепе Бордаласа хорошо знают в Европе благодаря ее грубости. В 28 турах Ла Лиги синие собрали уже 97 желтых и 9 красных карточек. Ни у кого нету больше. Кроме того, "Хетафе" определяет контратакующий стиль, навесы, умение играть на своем поле. В текущем чемпионате команда проиграла на "Колизее" 2 матча из 13 при 7 победах.

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Минусы "Хетафе"? Как ни странно, оборона, пропускавшая 2 гола и больше в 6 из 10 последних матчей при всего одном "сухаре". Хамство, как видим, не помогает. В то же время атака с Майоралем и Гринвудом дома обычно выглядит симпатично.

Новости "Жироны"

Каталонцы в 2024 году выступают очень неровно. Команда Мичела сильна на своем поле, что доказала неделю назад с "Осасуной" (2:0), но проваливается в гостях — тут у нее 4 поражения в 5 последних матчах.

"Жирона" со старта сезона пропускает в среднем больше гола за матч (33 в 28 турах), но еще осенью это компенсировала атака. Теперь Довбик и Стуани в игровой яме, и вдобавок травму получил Цыганков. Потянет ли Савио все в одиночку? Ему всего 19 лет, и бразилец очень нестабилен. Прогнозировать тут что-то сложно.

"Жирона" сильна в контроле мяча, а благодаря Алейшу Гарсии у нее все еще отменные стандарты. Тем не менее, это уже не та команда, что громила всех и вся полгода назад. Кураж исчерпан, накопилась усталость, да и давление со всех сторон мешает. Думается, на "Колизее" мы увидим равный матч.

"Хетафе" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге этого сезона "Жирона" комфортно разбила "Хетафе" дома 3:0. Также команды обменялись домашними победами и в прошлом чемпионате.

Последний и единственный успех каталонцев на "Колизее" состоялся еще в 2016 году, когда те и другие выступали в Сегунде — 2:0 с голами Самуэле Лонго и Рубена Алькараса.

Последние матчи "Хетафе"

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Последние матчи "Жироны"

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Турнирное положение команд

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Ориентировочные составы

"Жирона" пока держит интригу с Цыганковым, но, зная Мичела, он не станет рисковать одним из своих лидеров, и Виктора мы на поле не ждем. Также не сыграет из-за травмы ключевой бокс-ту-бокс Янхель Эррера.

У "Хетафе" главная потеря — это Борха Майораль. Бомбардир, забивший 15 голов в чемпионате, повредил мениск против "Лас-Пальмаса", и вернется на поле нескоро.

"Хетафе": Сория — Кармона, Альварес, Даконам, Рико — Гринвуд, Мориба, Милья, Максимович — Латаса, Мата

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд — Коуто, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес — Порту, Довбик, Савио

"Хетафе" - "Жирона": ставки и коэффициенты

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3,45
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"Хетафе" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Честно говоря, уже давно не было классных выездных выступлений у каталонцев, и даже намеков на них не наблюдалось. А тут неудобный соперник, сложное поле...

Поставим на то, что "Хетафе" не проиграет. БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,65 и выше.

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