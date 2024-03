Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024

"Жирона" продолжает свою сенсационную борьбу за место в ТОП-4 матчем на поле "Хетафе". Конечно, команде Мичела будет трудно. Синие в целом успешно играют дома, и вдобавок их грубый, жесткий футбол максимально неудобен для каталонских любителей подолгу разыгрывать мяч.

"Хетафе" неделю назад проиграл на "Месталье", пропустив от великолепного Уго Дуро (0:1), а до этого не выиграл еще три матча. То есть, синие не в форме.

Команду Пепе Бордаласа хорошо знают в Европе благодаря ее грубости. В 28 турах Ла Лиги синие собрали уже 97 желтых и 9 красных карточек. Ни у кого нету больше. Кроме того, "Хетафе" определяет контратакующий стиль, навесы, умение играть на своем поле. В текущем чемпионате команда проиграла на "Колизее" 2 матча из 13 при 7 победах.

Минусы "Хетафе"? Как ни странно, оборона, пропускавшая 2 гола и больше в 6 из 10 последних матчей при всего одном "сухаре". Хамство, как видим, не помогает. В то же время атака с Майоралем и Гринвудом дома обычно выглядит симпатично.

Каталонцы в 2024 году выступают очень неровно. Команда Мичела сильна на своем поле, что доказала неделю назад с "Осасуной" (2:0), но проваливается в гостях — тут у нее 4 поражения в 5 последних матчах.

"Жирона" со старта сезона пропускает в среднем больше гола за матч (33 в 28 турах), но еще осенью это компенсировала атака. Теперь Довбик и Стуани в игровой яме, и вдобавок травму получил Цыганков. Потянет ли Савио все в одиночку? Ему всего 19 лет, и бразилец очень нестабилен. Прогнозировать тут что-то сложно.

4 - Girona have scored four goals from sequences of 20 or more passes in LaLiga this season, at least twice as many as any other team in the competition (Real Madrid and Las Palmas, two each). Cava. pic.twitter.com/2dki30pgJn