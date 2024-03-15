Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024

"Жирона" продолжает свою сенсационную борьбу за место в ТОП-4 матчем на поле "Хетафе". Конечно, команде Мичела будет трудно. Синие в целом успешно играют дома, и вдобавок их грубый, жесткий футбол максимально неудобен для каталонских любителей подолгу разыгрывать мяч.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Хетафе - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 29-й тур

16 марта. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" 19:30 "Жирона"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Хетафе"

"Хетафе" неделю назад проиграл на "Месталье", пропустив от великолепного Уго Дуро (0:1), а до этого не выиграл еще три матча. То есть, синие не в форме.

Команду Пепе Бордаласа хорошо знают в Европе благодаря ее грубости. В 28 турах Ла Лиги синие собрали уже 97 желтых и 9 красных карточек. Ни у кого нету больше. Кроме того, "Хетафе" определяет контратакующий стиль, навесы, умение играть на своем поле. В текущем чемпионате команда проиграла на "Колизее" 2 матча из 13 при 7 победах.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Минусы "Хетафе"? Как ни странно, оборона, пропускавшая 2 гола и больше в 6 из 10 последних матчей при всего одном "сухаре". Хамство, как видим, не помогает. В то же время атака с Майоралем и Гринвудом дома обычно выглядит симпатично.

Новости "Жироны"

Каталонцы в 2024 году выступают очень неровно. Команда Мичела сильна на своем поле, что доказала неделю назад с "Осасуной" (2:0), но проваливается в гостях — тут у нее 4 поражения в 5 последних матчах.

"Жирона" со старта сезона пропускает в среднем больше гола за матч (33 в 28 турах), но еще осенью это компенсировала атака. Теперь Довбик и Стуани в игровой яме, и вдобавок травму получил Цыганков. Потянет ли Савио все в одиночку? Ему всего 19 лет, и бразилец очень нестабилен. Прогнозировать тут что-то сложно.

4 - Girona have scored four goals from sequences of 20 or more passes in LaLiga this season, at least twice as many as any other team in the competition (Real Madrid and Las Palmas, two each). Cava. pic.twitter.com/2dki30pgJn — OptaJose (@OptaJose) March 9, 2024

"Жирона" сильна в контроле мяча, а благодаря Алейшу Гарсии у нее все еще отменные стандарты. Тем не менее, это уже не та команда, что громила всех и вся полгода назад. Кураж исчерпан, накопилась усталость, да и давление со всех сторон мешает. Думается, на "Колизее" мы увидим равный матч.

"Хетафе" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге этого сезона "Жирона" комфортно разбила "Хетафе" дома 3:0. Также команды обменялись домашними победами и в прошлом чемпионате.

Последний и единственный успех каталонцев на "Колизее" состоялся еще в 2016 году, когда те и другие выступали в Сегунде — 2:0 с голами Самуэле Лонго и Рубена Алькараса.

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

"Жирона" пока держит интригу с Цыганковым, но, зная Мичела, он не станет рисковать одним из своих лидеров, и Виктора мы на поле не ждем. Также не сыграет из-за травмы ключевой бокс-ту-бокс Янхель Эррера.

У "Хетафе" главная потеря — это Борха Майораль. Бомбардир, забивший 15 голов в чемпионате, повредил мениск против "Лас-Пальмаса", и вернется на поле нескоро.

"Хетафе": Сория — Кармона, Альварес, Даконам, Рико — Гринвуд, Мориба, Милья, Максимович — Латаса, Мата

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд — Коуто, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес — Порту, Довбик, Савио

"Хетафе" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Честно говоря, уже давно не было классных выездных выступлений у каталонцев, и даже намеков на них не наблюдалось. А тут неудобный соперник, сложное поле...

Поставим на то, что "Хетафе" не проиграет. БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,65 и выше.