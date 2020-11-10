Нидерланды - Испания. Анонс и прогноз товарищеского матча

Товарищеский матч. Нидерланды. Амстердам "Йохан Кройфф Арена". 11.11.2020. 21:45. Трансляция в Украине - "Футбол 2"

После ухода Рональда Кумана сборная Нидерландов резко сдала в результатах: в последних пяти матчах "оранжевые" одержали только одну победу. Два последних матча завершились вничью и принесли болельщикам команды совершенно разные эмоции: если мировая с Боснией и Герцеговиной – неудача, то ничья на поле Италии – весьма неплохой результат.

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Суть в том, что Нидерланды все еще претендуют на выход в "финал четырех" Лиги наций. После четырех матчей "оранье" занимают третье место турнирной таблицы, но от лидера отстают лишь на два очка. В воскресенье Нидерланды проведут один из ключевых поединков в своей группе: против Боснии и Герцеговины, а параллельно конкуренты Польша и Италия будут играть между собой. Но сначала "оранжевым" предстоит отыграть товарищеский матч с Испанией - неплохая проверка перед финишным спуртом календарного года.

Испания – соперник из категории "элит". Предыдущие товарищеские матчи с участием этой команды показали, что подопечные Луиса Энрике не собираются валять дурака в играх, где на кону не стоят турнирные задачи. А поражение в последнем матче (от Украины 0:1) вообще не оставляет испанцами выбора: "Фурия Роха" не готова уступать в двух матчах подряд. Последний раз такое случалось в Лиге наций в 2018-м году. И тогда немало критики вылилось на команду.

После этого товарищеского матча испанцы постараются не отдать лидерство в группе Лиги наций. Перед двумя заключительными турами команда Луиса Энрике возглавляет таблицу, но опережает Германию и Украину лишь на одно очко. Почти наверняка Испания не вылетит в дивизион В, но этого мало для амбиции "Фурии Рохи". Луис Энрике стремится к "финалу четырех".

Потеря Ансу Фати стала неприятностью, однако не разрушила планов тренера. На замену вундеркинда был вызван Марко Асенсио, который, в свою очередь, из-за травмы в прошлом году покидал расположение сборной Испании и больше в нее не вызывался. Но куда интереснее факт привлечения Эктора Бельерина, которого не было в сборной более четырех лет. Последний раз он вызывался в сборную в 2016-м году, а сейчас получил шанс из-за травмы Хесуса Наваса.

Команды сыграли между собой четырнадцать матчей и имеют по шесть побед. Примечательно, что два последних поединка остались за "оранжевыми". Особо болезненным для испанцев оказалось поражение 1:5 в групповом этапе чемпионата мира 2014.

Прогноз: ничья 1:1.

Испания пропустила лишь один гол в последних четырех матчах. Ни в одном из последних шестнадцати поединков "Фурия Роха" не пропускала больше одного мяча в свои ворота. Нидерланды забили всего два гола в последних пяти поединках. Ничьи с Италией и Боснией, поражения от Мексики и Италии наталкивают на мысль, что "оранье" не будут играть в этом матче с позиции силы. Но должны воспользоваться тем, что на половине поля Испании будут возникать свободные зоны. Ставка на то, что забьют обе команды, но общее количество голов не будет большим.