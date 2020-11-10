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Нидерланды - Испания. Анонс и прогноз товарищеского матча
Нидерланды - Испания: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.11.2020 ⋊ Товарищеские матчи онлайн на UA-Футбол
После ухода Рональда Кумана сборная Нидерландов резко сдала в результатах: в последних пяти матчах "оранжевые" одержали только одну победу. Два последних матча завершились вничью и принесли болельщикам команды совершенно разные эмоции: если мировая с Боснией и Герцеговиной – неудача, то ничья на поле Италии – весьма неплохой результат.
Суть в том, что Нидерланды все еще претендуют на выход в "финал четырех" Лиги наций. После четырех матчей "оранье" занимают третье место турнирной таблицы, но от лидера отстают лишь на два очка. В воскресенье Нидерланды проведут один из ключевых поединков в своей группе: против Боснии и Герцеговины, а параллельно конкуренты Польша и Италия будут играть между собой. Но сначала "оранжевым" предстоит отыграть товарищеский матч с Испанией - неплохая проверка перед финишным спуртом календарного года.
Испания – соперник из категории "элит". Предыдущие товарищеские матчи с участием этой команды показали, что подопечные Луиса Энрике не собираются валять дурака в играх, где на кону не стоят турнирные задачи. А поражение в последнем матче (от Украины 0:1) вообще не оставляет испанцами выбора: "Фурия Роха" не готова уступать в двух матчах подряд. Последний раз такое случалось в Лиге наций в 2018-м году. И тогда немало критики вылилось на команду.
После этого товарищеского матча испанцы постараются не отдать лидерство в группе Лиги наций. Перед двумя заключительными турами команда Луиса Энрике возглавляет таблицу, но опережает Германию и Украину лишь на одно очко. Почти наверняка Испания не вылетит в дивизион В, но этого мало для амбиции "Фурии Рохи". Луис Энрике стремится к "финалу четырех".
Потеря Ансу Фати стала неприятностью, однако не разрушила планов тренера. На замену вундеркинда был вызван Марко Асенсио, который, в свою очередь, из-за травмы в прошлом году покидал расположение сборной Испании и больше в нее не вызывался. Но куда интереснее факт привлечения Эктора Бельерина, которого не было в сборной более четырех лет. Последний раз он вызывался в сборную в 2016-м году, а сейчас получил шанс из-за травмы Хесуса Наваса.
Команды сыграли между собой четырнадцать матчей и имеют по шесть побед. Примечательно, что два последних поединка остались за "оранжевыми". Особо болезненным для испанцев оказалось поражение 1:5 в групповом этапе чемпионата мира 2014.
Прогноз: ничья 1:1.
Испания пропустила лишь один гол в последних четырех матчах. Ни в одном из последних шестнадцати поединков "Фурия Роха" не пропускала больше одного мяча в свои ворота. Нидерланды забили всего два гола в последних пяти поединках. Ничьи с Италией и Боснией, поражения от Мексики и Италии наталкивают на мысль, что "оранье" не будут играть в этом матче с позиции силы. Но должны воспользоваться тем, что на половине поля Испании будут возникать свободные зоны. Ставка на то, что забьют обе команды, но общее количество голов не будет большим.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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