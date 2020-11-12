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Соперник для сборной Украины на Евро-2020. Грузия – Сев. Македония. Прогноз на матч

Другое
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в отборе на Чемпионат Европы, которое состоится 12 ноября, начало встречи в 19:00

Соперник для сборной Украины на Евро-2020. Грузия – Сев. Македония. Прогноз на матч
UA-Футбол
Новина українською

Кто для нас выгоден и за кого болеть в этой паре? Какая сборная попадет в группу ЧЕ с Нидерландами, Австрией и Украиной? И с Грузией, и с Северной Македонией украинцы уже играли ранее. С грузинами у "сине-желтых" девять встреч, в которых шесть побед и три ничьи; с македонцами две победы, одна ничья и одно поражение в товарищеской игре в 2004-м году. В рейтинге сборных ФИФА Грузия находится на 86-м месте, Северная Македония на 65-м. А букмекеры больше верят в хозяев встречи. С этими сборными можно играть, тем более сборной Украины, а шансы у соперников примерно равны.

Квалификация к ЧЕ-2020. Финал плей-офф

Стадион: Динамо-Арена имени Б. Пайчадзе (Тбилиси)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер)

Грузия 19:00 Сев. Македония

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

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Дополнительной изюминки этой встрече добавляет то обстоятельство, что сборные Грузии и Македонии оказались в одной группе Лиги Наций (Лига С) и в этом году уже сыграли два матча. В сентябре в Тбилиси вничью 1:1 завершилась встреча – на гол с пенальти от Окриашвили ответил точным ударом с игры Ристовски.

А второй матч состоялся 14 октября, когда команды уже знали, что им придется разыграть путевку на континентальное первенство. В Скопье счет открыл Кварацхелия, а отыгрались хозяева с пенальти на третьей компенсированной минуте – Алиоски сравнял счет. Снова 1:1, но интересно, что в этих двух встречах македонцы заработали по красной карточке и играли в меньшинстве. С 64-й минуты в двух поединках.

Грузия в первом матче плей-офф так называемого пути D обыграла на своем поле Беларусь 1:0. Гол с пенальти в дебюте забил Окриашвили, а сама игра получилась невыразительной, обе команды тогда ждали ошибки соперника, грузины не рисковали, действуя по счету. Также у Грузии в октябре был выездной матч Лиги Наций с Арменией – 2:2.

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Северная Македония в октябре в гостях расписала зрелищную ничью 3:3 с Эстонией, а в плей-офф отбора на Чемпионат Европы настоящем противостоянии обыграла Косово – 2:1. В Скопье состоялась игра. Тут снова стоит отметить, что македонцы получили шесть желтых карточек при одной у косоваров. Видимо, есть проблемы с дисциплиной у славянской сборной, чем снова попробуют воспользоваться грузины.

ПРОГНОЗ

Фактор своего поля может стать решающим в этой дуэли (из одного матча состоит финал плей-офф). Грузия неплохо играет в родных стенах, даже без поддержки болельщиков. Македония в 2020-м в гостях еще не выигрывала, а в 2019-м обыгрывала на полях соперников только Латвию и Лихтенштейн (оба матча 0:2). Вряд ли стоит ждать много голов в этом важном поединке, чувство ответственности за результат будут мешать командам раскрыться. Все может решить один гол, но сделаем более смелый прогноз – победа хозяев 2:1.

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В статье: Грузия Македония Прогнозы
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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
12.11.2020 в 11:35
Я не зважую хто для нас кращий!я за братів наших!грузинів.Грузія ми за вас як за своіх.
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