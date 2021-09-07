Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беларусь - Бельгия. Прогноз и анонс матча 08.09.2021
Смогут ли белорусы дать бой опытным бельгийцам?
Фото: Belgian Red Devils Twitter
Уже завтра, 8 сентября, в российском городе Казань состоится матч между сборными командами Беларуси и Бельгии. Белорусы имеют последние шансы побороться за очки после нескольких подряд проигранных матчей квалификации, но получится ли это в поединке с таким именитым соперником, как Бельгия?
Квалификация к Чемпионату мира 2022 года
8 сентября, 21:45, "АК Барс Арена", Казань, Россия
Главный арбитр: Павел Рачковски (Польша)
Беларусь
У команды наших северных соседей шансов на выход из группы уже практически нет. А если учесть следующий поединок с Бельгией, то их минимум. Сейчас "сябры" занимают четвёртое место в группе, имея в активе три очка.
В прошлом туре команда белорусов проиграла Уэльсу 2:3, хотя и вела в счете по ходу игры. Перед этим, 2 сентября, также был проигрыш Чехии (1:0) на выезде, после которого самопровозглашенный президент Лукашенко жестко раскритиковал национальную сборную, пообещав, в частности, уменьшение зарплат футболистов. Если заглянуть в матчи, которые были весной, то можно вспомнить позорный проигрыш Бельгии со счетом 8:0 и победу над сборной Эстонии (4:2).
В матче с Бельгией вряд ли можно ожидать, что Беларусь зацепится хотя бы за одно очко, но и полностью списывать команду нельзя. В поединке со сборной Уэльса белорусы показали, что они могут достигать успеха, играя от обороны, и цепляться за шансы в контратаках. Опираясь на последние результаты, можно ожидать, что "сябры" не оставят ворота бельгийцев сухими.
Кроме этого, стоит отметить, что из-за санкций, примененных УЕФА против Беларуси, наши соседи не смогут провести матч в своей стране. Соответствующие мероприятия приняли после захвата самолета с оппозиционером Протасевичем. Поэтому поединок состоится в России, в городе Казань.
Бельгия
Команда Бельгии сейчас чувствует себя более чем уверенно. После пяти матчей подопечные Мартинеса набрали 13 очков и уже фактически могут не беспокоиться о матче отбора. Их ближайший преследователь, Чехия, занимает второе место в группе с семью зачетными баллами в активе. Таким образом, бельгийцы имеют гандекап в 6 очков.
В двух прошлых матчах национальная команда Бельгии победила достаточно сильных чехов со счетом 3:0, что ярко говорит об уровне и настрое футболистов, а перед этим разобралась с эстонцами (5:2). Если говорить о матче с Эстонией, то было видно, что подопечные Мартинеса еще до забитых голов считали себя победителями. Такая уверенность дала сопернику несколько шансов, которые переросли в два забитых мяча.
Конечно, сомнений на счет победы Бельгии в матче с Беларусью почти ни у кого нет. Остается получить ответ только на один вопрос: будут ли бельгийцы завтра такими же настойчивыми, как в матче с Чехией, чтобы полностью решить вопросы по квалификации к Чемпионату мира? Ответ на него мы получим уже завтра.
Ставки и коэффициенты на матч Беларусь - Бельгия
Прогноз от UA-Football
Потеря очков бельгийцами в поединке с Беларусью крайне маловероятна. Вместе с этим стоит отдать должное и усилиям наших соседей, которые они приложили в матче с Уэльсом. Исходя из этого, от них можно ожидать забитого мяча. Прогноз на матч: победа Бельгии, обе забьют.
Популярное сейчас
- Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5
- Дебют Кочергина и Качарабы, возвращение Зинченко. Каким будет состав Украины на игру с чехами
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Украина – Франция. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Новости по теме
- 06:41 Украинские Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
- 00:18 Зарубежные Отбор на ЧМ-2022: Бельгия не заметила стараний Эстонии, победы Чехии, Румынии и Андорры
- 08:00 Прогнозы на футбол Бельгия - Хорватия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021