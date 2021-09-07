Беларусь - Бельгия. Прогноз и анонс матча 08.09.2021

Уже завтра, 8 сентября, в российском городе Казань состоится матч между сборными командами Беларуси и Бельгии. Белорусы имеют последние шансы побороться за очки после нескольких подряд проигранных матчей квалификации, но получится ли это в поединке с таким именитым соперником, как Бельгия?

Квалификация к Чемпионату мира 2022 года

8 сентября, 21:45, "АК Барс Арена", Казань, Россия

Главный арбитр: Павел Рачковски (Польша)

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Беларусь

У команды наших северных соседей шансов на выход из группы уже практически нет. А если учесть следующий поединок с Бельгией, то их минимум. Сейчас "сябры" занимают четвёртое место в группе, имея в активе три очка.

В прошлом туре команда белорусов проиграла Уэльсу 2:3, хотя и вела в счете по ходу игры. Перед этим, 2 сентября, также был проигрыш Чехии (1:0) на выезде, после которого самопровозглашенный президент Лукашенко жестко раскритиковал национальную сборную, пообещав, в частности, уменьшение зарплат футболистов. Если заглянуть в матчи, которые были весной, то можно вспомнить позорный проигрыш Бельгии со счетом 8:0 и победу над сборной Эстонии (4:2).

В матче с Бельгией вряд ли можно ожидать, что Беларусь зацепится хотя бы за одно очко, но и полностью списывать команду нельзя. В поединке со сборной Уэльса белорусы показали, что они могут достигать успеха, играя от обороны, и цепляться за шансы в контратаках. Опираясь на последние результаты, можно ожидать, что "сябры" не оставят ворота бельгийцев сухими.

Кроме этого, стоит отметить, что из-за санкций, примененных УЕФА против Беларуси, наши соседи не смогут провести матч в своей стране. Соответствующие мероприятия приняли после захвата самолета с оппозиционером Протасевичем. Поэтому поединок состоится в России, в городе Казань.

Бельгия

Команда Бельгии сейчас чувствует себя более чем уверенно. После пяти матчей подопечные Мартинеса набрали 13 очков и уже фактически могут не беспокоиться о матче отбора. Их ближайший преследователь, Чехия, занимает второе место в группе с семью зачетными баллами в активе. Таким образом, бельгийцы имеют гандекап в 6 очков.

В двух прошлых матчах национальная команда Бельгии победила достаточно сильных чехов со счетом 3:0, что ярко говорит об уровне и настрое футболистов, а перед этим разобралась с эстонцами (5:2). Если говорить о матче с Эстонией, то было видно, что подопечные Мартинеса еще до забитых голов считали себя победителями. Такая уверенность дала сопернику несколько шансов, которые переросли в два забитых мяча.

Конечно, сомнений на счет победы Бельгии в матче с Беларусью почти ни у кого нет. Остается получить ответ только на один вопрос: будут ли бельгийцы завтра такими же настойчивыми, как в матче с Чехией, чтобы полностью решить вопросы по квалификации к Чемпионату мира? Ответ на него мы получим уже завтра.

Ставки и коэффициенты на матч Беларусь - Бельгия

Прогноз от UA-Football

Потеря очков бельгийцами в поединке с Беларусью крайне маловероятна. Вместе с этим стоит отдать должное и усилиям наших соседей, которые они приложили в матче с Уэльсом. Исходя из этого, от них можно ожидать забитого мяча. Прогноз на матч: победа Бельгии, обе забьют.