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Турция - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 08.10.2021
Прогноз и анонс матча ⋉ 8 октября ⋊ Отбор на ЧМ-2022 на UA-Футбол
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Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа G, седьмой тур
8 октября, 21:45. "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" Стамбул
Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)
Прямая трансляция: Футбол 1
Оба претендента на первые две позиции сойдутся в очном противостоянии. Группу G возглавляют Нидерланды, которые только по разнице забитых-пропущенных опережают вторую Норвегию. Турки замыкают тройку лидеров, совсем немного уступая соперникам, поэтому сегодняшний матч в Стамбуле влечет за собой если не решающую, то важнейшую роль в борьбе за путевку на Мундиаль в Катаре.
Турция
Не удалось "лунным звездам" реабилитироваться после полного провала на Евро-2020. В первом сентябрьском матче подопечные тогда еще Гюнеша потеряли домашнюю победу над Черногорией, дав сопернику дважды отыграться. А после рядовой победы над Гибралтаром (3:0) турки еще и крупно уступили 1:6 Нидерландам, прямому конкуренту. Это была последняя капля в и так уже переполненной чаше слез турецкого болельщика. Шенол Гюнеш после 2,5 лет на посту тренера сборной покинул свое место, уступив Штефану Кунцу - немецкому специалисту, который известен своей работой в молодежной и основной сборной Германии.
Кадры хозяев
Новоиспеченный наставник почти не изменил список команды. Среди важных игроков, по сравнению с предыдущим сбором, не был вызван только Йокушлу, который за последний месяц провел в составе испанской "Сельты" только 10 минут на поле. А вот лидеры: Чалханоглу, Союнчу, Демирал и Йылмаз на полном ходу и готовы к битвам.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Norveç ile karşılaşacak A Millî Takımımız, hazırlıklarını tamamladı. #BizimÇocuklar ???????? pic.twitter.com/DXgeWScY3P— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) October 7, 2021
Норвегия
Скандинавы прогнозируемо продолжают вести борьбу за путевку на Мундиаль в Катаре. Правда, у норвежцев впереди тяжелый календарь: два матча против Гибралтара сыграны, поэтому остались только сильнейшие. Интересно, что гибралтарцы стали одной из трех команд, которая забивала Норвегии в этом отборе на Чемпионат мира. В обороне у наставника Сольбаккена не самые сильные исполнители, поэтому довольно часто случаются ошибки, которые не исключены и сегодня.
Кадры гостей
Все важные новости о норвежцах точно переплюнет наиболее весомая из них: Эрлинг Голанд пропустит октябрьский сбор национальной команды. Форвард "Боруссии" Дортмунд перед недавним матчем "шмелей" заявлял, что даже ходить нормально не может. Почти все остальные в строю, а роль единолично лидера на себя возьмет капитан Мартин Едегор - полузащитник лондонского "Арсенала". Но это не все потери в атаке: нападающий "Реала Сосьедад" Александр Серлот тоже пропустит игру.
Gutta er på plass i Oslo, og begynte i dag på den viktige jobben som skal gjøres før Tyrkia venter på fredag???????? pic.twitter.com/6XrTjZrQpM— Fotballandslaget (@nff_landslag) October 4, 2021
Последние матчи Турции и Норвегии
Последние пять встреч хозяев
- 07.09.2021. Нидерланды - Турция 6:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 04.09.2021. Гибралтар - Турция 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
- 01.09.2021. Турция - Черногория 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)
- 20.06.2021. Швейцария - Турция 3:1 (Евро-2020)
- 16.06.2021. Турция - Уэльс 0:2 (Евро-2020)
Последние пять встреч гостей
- 07.09.2021. Норвегия - Гибралтар 5:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 04.09.2021. Латвия - Норвегия 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)
- 01.09.2021. Норвегия - Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 06.06.2021. Норвегия - Греция 1:2 (ТМ)
- 02.06.2021. Норвегия - Люксембург 1:0 (ТМ)
Турнирная таблица группы G
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Нидерланды
|6
|4
|1
|1
|22-6
|13
|2
|Норвегия
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|3
|Турция
|6
|3
|2
|1
|16-13
|11
|4
|Черногория
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|5
|Латвия
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|6
|Гибралтар
|6
|0
|0
|6
|3-25
|0
Личные встречи Турции и Норвегии
Уже 12 раз сыграли между собой эти две сборные. За победами впереди Турция - пять против трех у соперника. Еще четыре раза матч завершался вничью. Последний раз они встречались в этом же отборе на ЧМ-2022, и тогда Турция на выезде за счет лучшей реализации разгромила норвежцев.
Последние пять матчей между командами
- 27.03.2021. Норвегия - Турция 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
- 17.11.2007. Норвегия - Турция 1:2 (Отбор на Евро-2008)
- 28.03.2007. Турция - Норвегия 2:2 (Отбор на Евро-2008)
- 15.08.2001. Норвегия - Турция 1:1 (ТМ)
- 23.02.2000. Турция - Норвегия 0:2 (ТМ)
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Ставки и коэффициенты на матч Турция - Норвегия
Прогноз на матч Турция - Норвегия от UA-Football
Очевидного лидера в этой встрече нет. Турки только поменяли тренера, а норвежцы остались без той самой звезды, которая снижает своим отсутствием общую стоимость сборной Норвегии по данным аналитического портала Transfermarkt более чем вдвое - с 262 млн евро до 112 млн. Эти два фактора точно сыграют важную роль. Турки будут вместе с поддержкой фанатов, поэтому вряд ли они проигрывают сегодня, однако и скандинавы не из хрупкого теста сделаны. Прогноз на матч: ничья.
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