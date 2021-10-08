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Турция - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 08.10.2021

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Прогноз и анонс матча ⋉ 8 октября ⋊ Отбор на ЧМ-2022 на UA-Футбол

Турция - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 08.10.2021

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Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, седьмой тур

8 октября, 21:45. "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" Стамбул

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Прямая трансляция: Футбол 1

Оба претендента на первые две позиции сойдутся в очном противостоянии. Группу G возглавляют Нидерланды, которые только по разнице забитых-пропущенных опережают вторую Норвегию. Турки замыкают тройку лидеров, совсем немного уступая соперникам, поэтому сегодняшний матч в Стамбуле влечет за собой если не решающую, то важнейшую роль в борьбе за путевку на Мундиаль в Катаре.

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Турция

Не удалось "лунным звездам" реабилитироваться после полного провала на Евро-2020. В первом сентябрьском матче подопечные тогда еще Гюнеша потеряли домашнюю победу над Черногорией, дав сопернику дважды отыграться. А после рядовой победы над Гибралтаром (3:0) турки еще и крупно уступили 1:6 Нидерландам, прямому конкуренту. Это была последняя капля в и так уже переполненной чаше слез турецкого болельщика. Шенол Гюнеш после 2,5 лет на посту тренера сборной покинул свое место, уступив Штефану Кунцу - немецкому специалисту, который известен своей работой в молодежной и основной сборной Германии.

Кадры хозяев

Новоиспеченный наставник почти не изменил список команды. Среди важных игроков, по сравнению с предыдущим сбором, не был вызван только Йокушлу, который за последний месяц провел в составе испанской "Сельты" только 10 минут на поле. А вот лидеры: Чалханоглу, Союнчу, Демирал и Йылмаз на полном ходу и готовы к битвам.

Норвегия

Скандинавы прогнозируемо продолжают вести борьбу за путевку на Мундиаль в Катаре. Правда, у норвежцев впереди тяжелый календарь: два матча против Гибралтара сыграны, поэтому остались только сильнейшие. Интересно, что гибралтарцы стали одной из трех команд, которая забивала Норвегии в этом отборе на Чемпионат мира. В обороне у наставника Сольбаккена не самые сильные исполнители, поэтому довольно часто случаются ошибки, которые не исключены и сегодня.

Кадры гостей

Все важные новости о норвежцах точно переплюнет наиболее весомая из них: Эрлинг Голанд пропустит октябрьский сбор национальной команды. Форвард "Боруссии" Дортмунд перед недавним матчем "шмелей" заявлял, что даже ходить нормально не может. Почти все остальные в строю, а роль единолично лидера на себя возьмет капитан Мартин Едегор - полузащитник лондонского "Арсенала". Но это не все потери в атаке: нападающий "Реала Сосьедад" Александр Серлот тоже пропустит игру.

Последние матчи Турции и Норвегии

Последние пять встреч хозяев

  • 07.09.2021. Нидерланды - Турция 6:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 04.09.2021. Гибралтар - Турция 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 01.09.2021. Турция - Черногория 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 20.06.2021. Швейцария - Турция 3:1 (Евро-2020)
  • 16.06.2021. Турция - Уэльс 0:2 (Евро-2020)

Последние пять встреч гостей

  • 07.09.2021. Норвегия - Гибралтар 5:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 04.09.2021. Латвия - Норвегия 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 01.09.2021. Норвегия - Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 06.06.2021. Норвегия - Греция 1:2 (ТМ)
  • 02.06.2021. Норвегия - Люксембург 1:0 (ТМ)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Нидерланды 6 4 1 1 22-6 13
2 Норвегия 6 4 1 1 12-5 13
3 Турция 6 3 2 1 16-13 11
4 Черногория 6 2 2 2 8-9 8
5 Латвия 6 1 2 3 7-10 5
6 Гибралтар 6 0 0 6 3-25 0

Личные встречи Турции и Норвегии

Уже 12 раз сыграли между собой эти две сборные. За победами впереди Турция - пять против трех у соперника. Еще четыре раза матч завершался вничью. Последний раз они встречались в этом же отборе на ЧМ-2022, и тогда Турция на выезде за счет лучшей реализации разгромила норвежцев.

Последние пять матчей между командами

  • 27.03.2021. Норвегия - Турция 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 17.11.2007. Норвегия - Турция 1:2 (Отбор на Евро-2008)
  • 28.03.2007. Турция - Норвегия 2:2 (Отбор на Евро-2008)
  • 15.08.2001. Норвегия - Турция 1:1 (ТМ)
  • 23.02.2000. Турция - Норвегия 0:2 (ТМ)

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Ставки и коэффициенты на матч Турция - Норвегия

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3.57
3.81
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Прогноз на матч Турция - Норвегия от UA-Football

Очевидного лидера в этой встрече нет. Турки только поменяли тренера, а норвежцы остались без той самой звезды, которая снижает своим отсутствием общую стоимость сборной Норвегии по данным аналитического портала Transfermarkt более чем вдвое - с 262 млн евро до 112 млн. Эти два фактора точно сыграют важную роль. Турки будут вместе с поддержкой фанатов, поэтому вряд ли они проигрывают сегодня, однако и скандинавы не из хрупкого теста сделаны. Прогноз на матч: ничья.

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В статье: Норвегия Турция Хакан Чалханоглу Джаглар Союнджю
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