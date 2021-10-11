Хорватия - Словакия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.10.2021

Отбор на Чемпионат мира-2022

Группа H, восьмой тур

11 октября, 21:45. "Градский врт" (Осиек)

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Прямая трансляция: Футбол 1

Отбор на Чемпионат мира-2022 выходит на финишную прямую. Особенно она ощутима в группе H, где два лидера, которые только между собой поборются за прямую путевку на Мундиаль, могут окончательно определиться уже сегодня. Хорватия пока лидирует в секстете, а вот Словакия имеет последний шанс зацепиться за маленький шансик отправиться в Катар. Станут хозяева на шаг ближе к цели, или же гости соберут силы в кулак и создадут сенсацию?

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Хорватия

Подопечные Златко Далича переживают не лучшие времена. У хорватов происходит смена поколений, и пока еще нет тех игроков, которые могут заменить лидеров, которые ковали путь к серебру на ЧМ-2018. На Евро-2020 была добыта лишь одна победа, Лига Наций почти полностью провалена. И даже текущий отбор начали с поражения от Словении. Хотя в дальнейшем все в группе H наладилось, и теперь лидерство за "шашечными". Несколько дней тому еще и Кипр в гостях разгромили хорваты (3:0) с очень большим преимуществом. Только за ударами статистика 28:7 за командой Далича.

Кадры хозяев

Не смог долго Модрич быть без сборной Хорватии. Хавбек мадридского "Реала" решил отозвать свое решение завершить карьеру после Евро-2020 и сделает это после ЧМ-2022, на который сам поможет выйти. Кроме него лидерские качества в сборной проявляют Перишич, Брозович и Вида, которые составляют костяк команды. Правда, "шашечные" должны обойтись без постоянного последнее время партнера Домагоя в центре защиты Деяна Ловрен, который травмировался еще во время сентябрьского сбора команды. Также не сыграет из-за травмы и правый защитник "Селтика" Юранович. А Ковачич пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

Словакия

Последний шанс для словаков зацепиться за Мундиаль в Катаре. За семь туров подопечные Тарковича набрали всего девять очков. И то семь из них было добыто дома. Самое обидное для команды наверняка – ничья с Мальтой, когда футбольный карлик в гостях уже на 20 минуте вел 2:0. Правда, потом словаки реабилитировались победой над прямым конкурентом Россией. Однако это было единственное поражение наших недружественных соседей в отборе, а у словаков неудачи продолжились и в дальнейшем.

Кадры гостей

Лидером команды и сейчас является, казалось бы, вечный 34-летний Марек Гамшик. Также можно выделить Куцка и Шкриньяра, однако последний в крайнем матче против россиян записал в свой актив автогол. Курьез, но неприятный осадок остался. Дисквалифицированных у словаков нет, поэтому в Тарковича все карты на руках.

Последние матчи Хорватии и Словакии

Последние пять встреч хозяев

08.10.2021. Кипр - Хорватия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)

07.09.2021. Хорватия - Словения 3:0 (Отбор на ЧМ-2022)

04.09.2021. Словакия - Хорватия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09.2021. Россия - Хорватия 0:0 (Отбор на ЧМ-2022)

28.06.2021. Хорватия - Испания 3:3 (3:5 после дополнительного времени) (Евро-2020)

Последние пять встреч гостей

08.10.2021. Россия - Словакия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

07.09.2021. Словакия - Кипр 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)

04.09.2021. Словакия - Хорватия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09.2021.Словения - Словакия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

23.06.2021. Словакия - Испания 0:5 (Евро-2020)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Хорватия 7 5 1 1 11-1 16 2 Россия 7 5 1 1 11-4 16 3 Словения 7 3 1 3 8-7 10 4 Словакия 7 2 3 2 7-6 9 5 Мальта 7 1 1 5 6-15 4 6 Кипр 7 1 1 5 1-11 4

Личные встречи Хорватии и Словакии

Несмотря на молодой возраст обеих стран, уже девять раз успели встретиться между собой команды. 5:2 по победам ведут хорваты, еще дважды матч завершался вничью. Интересно, что в двух последних отборах подряд (на ЧЕ-2020 и ЧМ-2022) пересекаются команды. Последний раз играли чуть больше месяца назад в Братиславе, и тогда Брозович на последних минутах вырвал минимальную победу для гостей.

Последние пять матчей между командами

04.09.2021. Словакия - Хорватия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

16.11.2019. Хорватия - Словакия 3:1 (Отбор на Евро-2020)

06.09.2019. Словакия - Хорватия 0:4 (Отбор на Евро-2020)

11.08.2010. Словакия - Хорватия 1:1 (ТМ)

16.10.2007. Хорватия - Словакия 3:0 (ТМ)

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Ставки и коэффициенты на матч Хорватия - Словакия

Прогноз на матч Хорватия - Словакия

Вернулся Модрич, а вместе с ним и уверенность в хорватской сборной. Ни в коем случае пока не планируют подопечные Далича терять лидерство в группе H, поэтому Словакия после этого матча просто отстанет от борьбы за путевку на Мундиаль. Прогноз на матч: сухая победа Хорватии.