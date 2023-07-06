Элина Свитолина - Софья Кенин. Анонс и прогноз матча Уимблдона на 07.07.2023

Элина Свитолина, несмотря на низкие позиции в рейтинге, на британском Мэйджоре прошла уже двух соперниц. И обе были именитыми. И вот перед когда-то первой ракеткой Украины стоит очередная непростая задача – матч против теннисистки, которая относительно недавно подавала немалые надежды.

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Уимблдон. Третий круг. 07.07.2023

Элина Свитолина (Украина, 76) – Софья Кенин (США, 128)

Начало – не раньше 18:30

Телетрансляция в Украине – Setanta Sports

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Элина Свитолина

Элина Свитолина удачно вернулась в тур после рождения ребенка. Был добыт трофей на турнире в Страсбурге, было довольно уверенное выступление на Ролан Гаррос 2023. Главное, что сама Элина чувствует уверенность: "После возвращения я стала лучше бить по мячу". И с этими словами невозможно спорить.

На текущем Уимблдоне она прошла двух соперниц с громким именем – Винус Уильямс и Элизе Мертенс. Последняя к тому же сейчас находится выше в рейтинге (в топ-30), но Свитолина – не из тех теннисисток, кто будет учитывать какие-то условные цифры.

У Свитолиной уже есть история успешных выступлений на Уимблдоне – в 2019-м году она дошла здесь до полуфинала.

Софья Кенин

А вот для Кенин третий круг британского Мэйджора – лучший результат в карьере. Однако у американки, в отличие от Свитолиной, есть победа на другом турнире Большого Шлема – Australian Open (2020). В том же году она была в финале Ролан Гаррос и в четвертом круге US Open. Но постепенно результаты пошли на спад.

В настоящее время Кенин находится в рейтинге далеко за пределами топ-100. Но это ничего не значит. Особенно с учетом того факта, что в первом круге Софья выбила одну из фавориток Уимблдона Корри Гауфф. Затем последовала победа над обычно неудобной китаянкой Ю Ван. И вот третий круг…

Элина Свитолина – Софья Кенин. Личные встречи

Для теннисисток это будет далеко не первое очное противостояние. В 2019-м году, в частности, они встречались между собой пять раз. Трижды побеждала украинка, но и у Кенина есть успехи. Именно американку букмекеры видят фавориткой предстоящего матча.

Элина Свитолина – Софья Кенин. Прогноз на матч от UA-Футбол

Будет тяжело, но Элина Свитолина хорошо адаптирована к трудностям. Против соперниц, имеющих имя и статус, и на которых где-то давит ответственность за результат, украинка чувствует себя комфортно. Вероятно, победа останется за Свитолиной, но для успеха понадобятся все три сета.