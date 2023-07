Ига Швентек – Элина Свитолина. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 11.07.2023

Мы очень мало благодарим иностранцев, поддерживающих Украину. Это мы - граждане этой прекрасной страны - живем в постоянном контексте ракетной опасности, разрушенной инфраструктуры или потерянных жизней. Однако мир, к большому сожалению, не крутится вокруг проблем нашего государства. Впрочем, все еще остаются те, кто продолжают держать руку на пульсе и сообщать обществу, что война продолжается. В женском теннисе среди таких номер один – Ига Швентек. Иногда кажется, что полячка чаще вспоминает о боевых действиях чаще, чем некоторые украинцы в относительно мирных регионах. О такой поддержке не следует забывать ни сейчас, ни в будущем. Поэтому спасибо, Ига, за поддержку. Мы ее видим и ценим.

Ига Швентек (Польша, 1) - Элина Свитолина (Украина, 76)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

11 июля. Центральный корт. Первый запуск (начало в 15:30)

Трансляция на ТВ – Setanta Sports

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

Полячка сейчас может позволить себе не размениваться на турниры средней руки, а участвовать только в самых престижных соревнованиях: турниры серии Большого шлема и Мастерсы. Иге еще далеко до величия Серены Уильямс, однако 22-летняя теннисистка делает уверенные шаги в этом направлении. Она ментально стабильна, показывает замечательный теннис и уже имеет за плечами большой опыт: кто бы мог подумать еще два года назад, что Швентек к этому времени уже выиграет четыре Шлема!

