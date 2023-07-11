Ига Швентек – Элина Свитолина. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 11.07.2023

Мы очень мало благодарим иностранцев, поддерживающих Украину. Это мы - граждане этой прекрасной страны - живем в постоянном контексте ракетной опасности, разрушенной инфраструктуры или потерянных жизней. Однако мир, к большому сожалению, не крутится вокруг проблем нашего государства. Впрочем, все еще остаются те, кто продолжают держать руку на пульсе и сообщать обществу, что война продолжается. В женском теннисе среди таких номер один – Ига Швентек. Иногда кажется, что полячка чаще вспоминает о боевых действиях чаще, чем некоторые украинцы в относительно мирных регионах. О такой поддержке не следует забывать ни сейчас, ни в будущем. Поэтому спасибо, Ига, за поддержку. Мы ее видим и ценим.

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Ига Швентек (Польша, 1) - Элина Свитолина (Украина, 76)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

11 июля. Центральный корт. Первый запуск (начало в 15:30)

Трансляция на ТВ – Setanta Sports

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

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Ига Швентек: последние новости

Полячка сейчас может позволить себе не размениваться на турниры средней руки, а участвовать только в самых престижных соревнованиях: турниры серии Большого шлема и Мастерсы. Иге еще далеко до величия Серены Уильямс, однако 22-летняя теннисистка делает уверенные шаги в этом направлении. Она ментально стабильна, показывает замечательный теннис и уже имеет за плечами большой опыт: кто бы мог подумать еще два года назад, что Швентек к этому времени уже выиграет четыре Шлема!

Iga Świątek on her way to a big win at Wimbledon pic.twitter.com/j9wJ4Ed33B — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 9, 2023

Впрочем, даже при такой идеальности полячка не идеальна: Белинда Бенчич может винить только саму себя, не забрав матч в предыдущем круге. Швейцарка еще в первой партии не реализовала три сет-болла, а во второй – выпустила из рук два матч-болла. Если Элине удастся навязать борьбу и держать ее градус на протяжении всего матча, шансы будут. Что бывает, если не бороться, можно посмотреть на примере Цуренко: месяц назад Леся встречалась со Швентек на Ролан Гаррос, сразу отдала своей сопернице две собственные подачи и снялась при счете 1:5 в первом сете.

Элина Свитолина: последние новости

В обновленном рейтинге WTA, который должен выйти после завершения Уимблдонского турнира, Свитолина поднимется с 76-й на 39-ю строчку благодаря своему выходу в четвертьфинал. Элина продолжает прогрессировать в рейтинге, почти еженедельно обновляя свои показатели. Параллельно с этим украинка все еще не упустила шансы на участие в Итоговом турнире WTA и сейчас идет 25-й, хотя дала своим конкуренткам фору в виде Australian Open, мастерсов в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. Ну и главное: Свитолина все еще не в идеальной форме, хотя ментально она смотрится гораздо стабильнее. Создается впечатление, что рождение ребенка сделало теннисистку более сдержанной: раньше она могла ментально сломаться посреди матча, когда что-то не получалось. Но сейчас мы этого не видим.

After wearing Ukrainian sportswear brand Paka at Roland Garros, Elina Svitolina has switched to Adidas for Wimbledon. pic.twitter.com/fjVQwY2QQl — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 3, 2023

Многое не получалось в первом сете с Мертес, однако Элина перевернула ход встречи во второй партии. С Азаренка первый сет получился почти разгромным (2:6), хотя статистически украинка Виктории в основных показателях не уступала. Однако дотерпела и, несмотря аж на четыре десятка невынужденных ошибок, в ключевой момент оставила игру за собой. Элина готова сражаться и не опускать руки. Осталось добавить стабильности в игре, после чего можно говорить о ее возвращении в число лучших теннисисток современности.

Ига Швентек - Элина Свитолина: где смотреть онлайн

Трансляция матча В эфире Іґа Швьонтек - Еліна Світоліна дивитися онлайн Смотреть трансляцию

Последние матчи

Уимблдон – один из двух турниров серии Большого шлема, которые Швентек в своей карьере еще не выигрывала. Текущий четвертьфинал для нее – уже наивысшее достижение в карьере. В 2019-м Ига прекратила борьбу уже в первом раунде, в 2021-м вылетела на стадии четвертого круга, а в прошлом году - зачехлила ракетку в третьем раунде соревнований. В этом году травяной подготовкой к Уимблдону для полячки стал турнир в Бад Хомбурге, где она уверенно преодолела три стадии соревнований и снялась в полуфинале из-за отравления. Так что чисто формально можно считать, что победная серия первой ракетки мира на траве длится уже семь матчей.

Для Свитолиной нынешний турнир второй на травяном покрытии после годовой паузы. В Бирмингеме украинка задержалась на 53 минуты, уступила в двух сетах Фругвиртовой и отправилась на Уимблдон. Здесь у Элины уже есть четыре победы, в том числе над сеяными Мертенс и Азаренка. Свитолина - одна из двух несеянных теннисисток, пробившаяся в четвертьфинал турнира этого года и наименее рейтинговая среди других участниц.

Личные встречи

Единственная официальная встреча между соперницами состоялась в мае 2021-го: странные и грустные постковидные времена, когда казалось, что ничего хуже самоизоляции не существует. 20-летняя Швентек тогда была просто претенденткой на топ-5, о тотальном доминировании в женском теннисе не было и речи. Ига изрядно подергала Элину укороченными ударами под сетку и не в последнюю очередь благодаря им победила в двух сетах. Это был первый и последний Мастерс, на котором победила польская теннисистка в том сезоне. Господство на вершине начнется менее чем через год.

Ига Швентек - Элина Свитолина: коэффициенты и ставки на матч

Ига Швентек - Элина Свитолина: прогноз на матч от UA-Футбол

В трех из четырех своих предыдущих матчах на текущем Уимблдоне аналитики считали Свитолину андердогом. Впрочем, сейчас следует согласиться: Элина может дать бой, но против Иги необходимо провести идеальный поединок. Способна ли украинка на это? Встреча с Азаренка, где хватало невынужденных ошибок в кульминационный момент игры, показала, что пока нет. Однако шансы будут. Возможно, даже забрать один сет.