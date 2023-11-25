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Маккаби Тель-Авив - Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 25.11.2023
Второй матч против лидера чемпионата Израиля
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Лига конференций, третий тур
25 ноября 2023. Бачка-Топола, “TSC Арена”
“Маккаби” Тель-Авив 17:30 “Заря”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Заря” проиграла четыре из пяти последних матчей, в том числе и “Маккаби” в первой встрече между командами в Лиге конференций. Новый тренер луганчан Коваль надеется увидеть положительные изменения.
Новости Маккаби
Израильская Премьер-лига возобновится в декабре, но это случится уже после матча с “Зарей” и “Брейдабликом” в Лиге конференций.
Поэтому “Маккаби” Тель-Авив продолжает оставаться без игровой практики. Матч с “Зарей” стал для лидера чемпионата Израиля первой официальной игрой за более чем месяц, но после нее уже прошло 16 дней.
Робби Кин старается поддерживать тонус своей команды, и главной задачей для “Маккаби” провести на одном уровне все 90 минут.
Новости Зари
“Заря” не выглядела безнадежной в первой игре с “Маккаби”, но по совокупности разных причин проиграла, и после этого поражения главный тренер команды Валерий Кривенцов был отправлен в отставку.
Пока вместо него работает Юрий Коваль, и эта замена не производит вдохновляющего впечатления на болельщиков “Зари”.
В первом матче с Ковалем “Заря” проиграла “ЛНЗ”, уступив новичку лиги по многим игровым показателям. Дубль за черниговцев забил Пасич, “Заря” только ответила мячом Алефиренко.
Коваль уверяет, что готова к матчу, тренер “Зари” даже увидел искры от действий футболистов. К слову, панамский форвард Герреру, не игравший против ЛНЗ, вернется в заявку команды.
Статистика команд, цифры и факты
- Во всех трех матчах группы Лиги конференций “Заря” забила по одному голу.
- “Заря” пропускает во всех турнирах в шести матчах подряд.
- “Заря” не может выиграть в пяти матчах (ничья, четыре поражения).
- “Маккаби” забил в два раза больше мячей, чем “Заря” в групповом раунде (шесть против трех), но и пропустил больше (пять против четырех).
- В четырех из пяти последних матчей “Маккаби” забивал два и больше голов.
Последние пять матчей Маккаби и Зари
Маккаби
- 09.11 “Заря” 1:3 (Лига конференций)
- 05.10 “Гент” 0:2 (Лига конференций)
- 30.09 “Хапоэль” Петах-Тиква 2:0 (Премьер-лига)
- 26.09 “Хапоэль” Тель-Авив 5:0 (Премьер-лига)
- 21.09 “Брейдаблик” 3:2 (Лига конференций)
Заря
- 12.11 “ЛНЗ” 1:2 (УПЛ)
- 09.11 “Маккаби” Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)
- 05.11 “Верес” 2:2 (УПЛ)
- 01.11 “Черноморец” 1:4 (УПЛ)
- 28.10 “Полесье” 0:1 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Гент"
|4
|3
|1
|0
|11-3
|+8
|10
|2
|"Маккаби" Тель-Авив
|3
|2
|0
|1
|6-5
|+1
|6
|3
|"Заря"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|-1
|4
|4
|"Брейдаблик"
|4
|0
|0
|4
|4-12
|-8
|0
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Ставки и Коэффициенты на матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив – Заря от UA-Football
В исполнении “Зари” в первом матче было больше ошибок, а “Маккаби” хоть и продемонстрировал больше качества, имеет большой недостаток в виде отсутствия игрового тонуса. Все же неспособность “Зари” в последних матчах добывать результат настораживает. Прогноз – победа “Маккаби” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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