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Маккаби Тель-Авив - Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 25.11.2023

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Второй матч против лидера чемпионата Израиля

Маккаби Тель-Авив - Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 25.11.2023

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, третий тур

25 ноября 2023. Бачка-Топола, “TSC Арена”

“Маккаби” Тель-Авив 17:30 “Заря”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Заря” проиграла четыре из пяти последних матчей, в том числе и “Маккаби” в первой встрече между командами в Лиге конференций. Новый тренер луганчан Коваль надеется увидеть положительные изменения.

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Содержание

Новости Маккаби

Израильская Премьер-лига возобновится в декабре, но это случится уже после матча с “Зарей” и “Брейдабликом” в Лиге конференций.

Поэтому “Маккаби” Тель-Авив продолжает оставаться без игровой практики. Матч с “Зарей” стал для лидера чемпионата Израиля первой официальной игрой за более чем месяц, но после нее уже прошло 16 дней.

Робби Кин старается поддерживать тонус своей команды, и главной задачей для “Маккаби” провести на одном уровне все 90 минут.

Новости Зари

“Заря” не выглядела безнадежной в первой игре с “Маккаби”, но по совокупности разных причин проиграла, и после этого поражения главный тренер команды Валерий Кривенцов был отправлен в отставку.

Пока вместо него работает Юрий Коваль, и эта замена не производит вдохновляющего впечатления на болельщиков “Зари”.

В первом матче с Ковалем “Заря” проиграла “ЛНЗ”, уступив новичку лиги по многим игровым показателям. Дубль за черниговцев забил Пасич, “Заря” только ответила мячом Алефиренко.

Коваль уверяет, что готова к матчу, тренер “Зари” даже увидел искры от действий футболистов. К слову, панамский форвард Герреру, не игравший против ЛНЗ, вернется в заявку команды.

Статистика команд, цифры и факты

  • Во всех трех матчах группы Лиги конференций “Заря” забила по одному голу.
  • “Заря” пропускает во всех турнирах в шести матчах подряд.
  • “Заря” не может выиграть в пяти матчах (ничья, четыре поражения).
  • “Маккаби” забил в два раза больше мячей, чем “Заря” в групповом раунде (шесть против трех), но и пропустил больше (пять против четырех).
  • В четырех из пяти последних матчей “Маккаби” забивал два и больше голов.

Последние пять матчей Маккаби и Зари

Маккаби

  • 09.11 “Заря” 1:3 (Лига конференций)
  • 05.10 “Гент” 0:2 (Лига конференций)
  • 30.09 “Хапоэль” Петах-Тиква 2:0 (Премьер-лига)
  • 26.09 “Хапоэль” Тель-Авив 5:0 (Премьер-лига)
  • 21.09 “Брейдаблик” 3:2 (Лига конференций)

Заря

  • 12.11 “ЛНЗ” 1:2 (УПЛ)
  • 09.11 “Маккаби” Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)
  • 05.11 “Верес” 2:2 (УПЛ)
  • 01.11 “Черноморец” 1:4 (УПЛ)
  • 28.10 “Полесье” 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Гент" 4 3 1 0 11-3 +8 10
2 "Маккаби" Тель-Авив 3 2 0 1 6-5 +1 6
3 "Заря" 3 1 1 1 3-4 -1 4
4 "Брейдаблик" 4 0 0 4 4-12 -8 0

Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Заря

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Ставки и Коэффициенты на матч Маккаби Тель-Авив – Заря

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Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив – Заря от UA-Football

В исполнении “Зари” в первом матче было больше ошибок, а “Маккаби” хоть и продемонстрировал больше качества, имеет большой недостаток в виде отсутствия игрового тонуса. Все же неспособность “Зари” в последних матчах добывать результат настораживает. Прогноз – победа “Маккаби” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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