Словакия – Австрия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.2024

Международный товарищеский матч

23 марта, 19:00. "Тегельное поле" (Братислава)

Главный арбитр: Трастин Фарруджа (Мальта)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Словакию и Австрию объединяет сборная Украины. С австрийцами “сине-желтые” встречались на групповом этапе прошлого Евро. А со словаками подопечные Реброва могут сыграть на следующем Чемпионате Европы. Пусть и пока рано настолько забегать вперед, однако выделить этот матч, как поединок двух участников континуального первенства в Германии, можно.

Между столицами стран Веной и Братиславой всего 80 км. Это одна из причин, почему словаки и австрийцы нередко выбирают друг друга в качестве спарринг-партнера. Еще ни разу они не встречались в официальном матче, а вот в товарищеском противостоянии это будет шестой поединок.

Новости Словакии

Словаки вышли на Евро-2024 напрямую. Они, кстати, были в группе с Боснией и Герцеговиной. Подопечные Кальцоны взяли шесть очков из шести возможных и пропустили только один гол – от своего полузащитника. Так что и здесь определенная связь между сборной Украины и Словакией.

В общем, команда заняла в отборе второе место. Уступила она только Португалии, которая набрала 30 очков из 30 возможных. Кроме двух поражений Роналду и компании Словакия только однажды потеряла очки. Это был первый тур, домашняя игра против Люксембурга – тогда в итоге вышли нескучные нули. В общей сложности словаки за 10 матчей забили 17 голов и пропустили восемь. Этого было достаточно для путевки на континентальное первенство.

Новости Австрии

“Дас Тим” тоже довольно легко прошел на Евро-2024. Квалификация уже была гарантирована за несколько туров до ее финиша. Решалось только какое место займут Бельгия и Австрия. В итоге именно Де Брюйне и Ко завершили первыми в квинтете.

За бортом осталась неплохая Швеция, уступившая австрийцам девять очков. В шести матчах Австрия одержала победы, а в двух поединках против Бельгии осталась без них. Сначала в выездном поединке австрийцы потеряли победу и сыграли вничью. А вот в домашнем матче вообще проиграли. Несмотря на то, что бельгийцы доигрывали в меньшинстве – там все было решено гораздо раньше.

Последние пять матчей Словакии и Австрии

Последние пять встреч хозяев

19.11.23. Босния и Герцеговина – Словакия 1:2 (Отбор на Евро-2024)

16.11.23. Словакия – Исландия 4:2 (Отбор на Евро-2024)

16.10.23. Люксембург – Словакия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

13.10.23. Португалия – Словакия 3:2 (Отбор на Евро-2024)

11.09.23. Словакия – Лихтенштейн 3:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

21.11.23. Австрия – Германия 2:0 (ТМ)

16.11.23. Эстония – Австрия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

16.10.23. Азербайджан – Австрия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

13.10.23. Австрия – Бельгия 2:3 (Отбор на Евро-2024)

12.09.23. Швеция – Австрия 1:3 (Отбор на Евро-2024)

Личные встречи между командами

06.06.21. Австрия – Словакия 0:0 (ТМ)

15.11.16. Австрия – Словакия 0:0 (ТМ)

10.08.11. Австрия – Словакия 1:2 (ТМ)

31.03.04. Словакия – Австрия 1:1 (ТМ)

27.03.02. Австрия – Словакия 2:0 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Словакия – Австрия

Прогноз матча Словакия – Австрия от UA-Football

Товарищеский поединок – вещь всегда непредсказуемая. Команды находятся в расслабленном состоянии, но у футболистов есть мотивация доказать тренеру, что они достойны быть участниками следующего Евро. Соседство стран тоже добавляет градус матча, который обещает быть боевым. Но без рисков. Прогноз: Обе забьют: Нет (Кф 1,85).