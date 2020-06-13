Наполи - Интер. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

13 июня. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Неаполь. "Сан Паоло"

Главный арбитр: Джанлука Рокки

Счет первого матча: 1:0 в пользу "Наполи". В случае общей ничьей по итогам 180-ти минут команды сразу же перейдут к исполнению послематчевых пенальти.

По словам главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, за битвой Ромелу Лукаку с Дрисом Мертенсом будет следить вся их страна. Да и не только она. Обе команды разочарованы турбулентным сезоном. Потому будут искать достойную компенсацию. А то и начало новой эры либо Антонио Конте, либо Дженнаро Гаттузо. Последнего после чудес в разваленной раздевалке "Наполи" Марчелло Липпи видит на пути к статусу Топ-тренера. А первый любит постоянно подтверждать свой Топ-статус. Так что оба будут яростно цепляться за свой второй финал Кубка Италии и за шанс на первый такой трофей в тренерской карьере.

Коронавирус практически спас "Интер". После пяти ужасных таймов и трех поражений - от "Лацио" и "Ювентуса" в лиге, от "Наполи" дома в Кубке - Антонио Конте уже начал подытоживать сезон в марте, публично практически опуская руки в борьбе за Скудетто. С ним соглашались многие. В июне, после подготовительного периода, в которых Конте обычно особенно силен, настроение иное. Арриго Сакки и Роберто Манчини, например, считают команду таким же претендентом на Скудетто, как и двух других. А задание побороться за Кубок и обеспечить "особенный сезон" было озвучено тренером и боссами клуба весьма четко.

"Нерадзурри" пришлось немало отвлекаться. Сага с переходом Лаутаро Мартинеса в "Барселону" обещает стать мучительной и уже мешает команде. Продажа Мауро Икарди в "ПСЖ" также вызвала волны. Также приходится отбиваться от предложений Топ-клубов по Милану Шкриньяру, Стефану Де Фраю, от новых финансовых требований юного Себастьяно Эспозито. Однако этим занимаются директоры клуба. Конте же тихо работает. Похоже, он уже немало улучшил игру январского новичка Кристиана Эриксена, поначалу страдавшего. И даже собирается сегодня подогнать тактическую схему под него. А это оружие может стать стратегическим.

"Наполи" коронавирус как раз сбил с правильного пути. С пути прочь от осенних и декабрьских кошмаров. По очкам, набранным в последних шести матчах лиги, команда лидирует - 15, опережая тот же "Интер" на семь. А победа в очном кубковом матче на "Сан-Сиро" с идеальной обороной, как и мощное выступление против "Барселоны", вывели ее на семь побед и ничью в последних девяти матчах. Причем такие результаты боевитого сплоченного отряда Дженнаро Гаттузо не случайны. Заметна работа тренера. Вот и в понедельник он сам заплатил за совместный ужин с участием даже кладовщиков команды. Правильный подход.

Команда пытается следовать принципу Рино - "быть с мячом красивой как Брэд Питт, а без мяча - страшной как я". "Брэда Питта" еще маловато, но "Наполи" все еще первый в лиге по владению мячом, второй по ударам и точности передач. А борьба без мяча очевидна. Как и изменения в настроении. Осенью Аурелио Де Лаурентис угрожал разогнать всех. Ныне близок новый контракт с Мертенсом, с Петром Зелински. Даже с Лоренцо Инсинье. Президент пытается удержать Хосе Кальехона, Фабиана Руиса и Калиду Кулибали. А работу Гаттузо (прежде всего психологическую) оценивает очень высоко. Возможно, и он останется.

Отметим, что судить матч будет Джанлука Рокки, проводящий свой последний сезон в профессиональной карьере. В 19-ти матчах в нынешнем сезоне он уже выдал 9 красных карточек и 98 желтых. В матче настолько настроенных команд настолько доминантных и "бешеных" тренеров также ожидается "светофор" карточек.

Кадры

"Интер" переходит на тактическую схему 3-4-1-2. Под Эриксена. Спортивный директор Пьеро Аузилио резонно заявляет, что в Серии А никто не заиграл сразу. Даже Платини и Зидан. Но ныне оптимистичен. Прогресс датчанина и вправду критически важен для этой шаблонной команды. Да, тандем Лукаку-Мартинес делает все, что может. По гостевым голам он лучший в лигах Топ-5 - 16. Но его недостаточно. Весьма важной новостью также является возвращение капитана Самира Хандановича. Именно без него команда провалилась в феврале-марте. Возвращение защитников Де Фрая и Бастони после повреждений также важно.

Проблемой "нерадзурри" остается скамейка. По голам вышедших на замену команда предпоследняя в лиге лишь с одним. Весино, Годин, Валеро и Бираги уйдут летом, потому вряд ли в настроении. Первые двое еще и травмированы. Второй вратарь Паделли накосячил во время отсутствия Хандановича. Эспозито думает о деньгах, Алексис Санчес и Сенси неплохо заиграли после серьезных травм, но почти сразу же остались без игровой практики из-за пандемии. Так что равноценную битву за место в составе ведут разве что Кандрева и Виктор Мозес на правом фланге.

В "Наполи" также есть травмированные. Костас Манолас, Станислав Лоботка и Кевин Малькюи. Мертенсу, Аллану и автору классного удара в первом матче Руису придется играть через боль. Кстати, Дрис желает забить свой 122-ой гол за клуб и стать его единолично лучшим бомбардиром всех времен. Кальехон и Аркадиуш Милик слишком заняты трансферами. Потому Маттео Политано должен получить шанс против предыдущей команды. Зато капитан Инсинье готов. Осенью он считался лидером бунта, подвергался обструкции болельщиков. Ныне же уволил агента Мино Райолу и желает остаться в клубе. Его мотивация точно будет высокой.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Демме, Зелински, Руис, Политано, Мертенс, Инсинье

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева, Брозович, Барелла, Янг, Эриксен, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Наполи - Интер 1:1

В январе "Интер" ловил "Наполи" в Неаполе на неуклюжем владении мячом и добыл 3:1 на контратаках. В феврале уже "Наполи" глухо и четко отзащищался в гостях. Неаполитанцы никогда не вылетали после гостевой победы в Кубке, проигрывали дома "Интеру" лишь в трех матчах из последних 17-ти. Но ведь ныне "Сан Паоло" останется пустым. Ставим на вязкий осторожный матч и на первую ничью "Интера" после восьми матчей (с января). Обе вне Топ-10 лиги по голам после 75-ой минуты, потому не ожидаем драм. Да и дождя голов вообще, учитывая "тотал меньше 1.5" в пяти из последних семи очных матчей.