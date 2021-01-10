Ювентус - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А

10 января. 21:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Давиде Масса

"Если не победим "Сассуоло" - победа над "Миланом" не будет иметь значения, растворится". И вправду, решающими для "Ювентуса" Андреа Пирло в январе являются не один матч, а три подряд против претендентов на высокие места. Через неделю ожидает "Интер". К нему чемпион на волне прорыва в Милане просто обязан подойти с победой, иначе вновь начнут подозревать в потере характера победителя. Плохой 2020-й год вроде бы удалось сбросить двумя победами подряд в начале 2021-го. Удастся ли впервые с четвёртого июля оформить три подряд в лиге?

Матч в Милане действительно обладает всеми признаками прорыва, начала великого камбека чемпиона. Его удалось мощно начать, затем выдержать после пропущенного. В свои самые сильные минуты в нынешнем сезоне - третьей четверти - был забит гол, который оказался решающим. А затем победа была закреплена вышедшими на замену. Всё это - без особого участия Криштиану Роналду, проведшего не лучший матч. Совершенно ожидаемо, что игроки комментировали победу словами "фундаментальная", "больше, чем три очка", "многие хоронили нас, но мы очень даже живы". Ощущения прорыва велики.

Впрочем, Пирло остужает горячие головы, призывая смотреть в таблицу лишь с марта и сохранять сфокусированность. Он предостерегает от матча против "Сассуоло", отмечая его сыгранность, владение мячом и отличный выход из-под прессинга. Вообще-то, ему даже не нужно это делать. Ясно, что соперник серьёзный. Вместе с "Юве" он лидирует в лиге по владению мячом. Пирло заявляет, что ищет контроль над игрой. То же ищет и Роберто Де Дзерби, заявляя, что не собирается отказываться от поисков даже после нескольких поражений от грандов. Так что выключаться чемпиону нельзя.

Нельзя не отметить, что "Сассуоло" в последние месяцы играет не лучшим образом. Это признаёт и Де Дзерби, говоря о больших проблемах. Три победы в восьми матчах были минимальными и очень тяжёлыми. Например, "Беневенто" пробивал по воротам Консильи 30 раз. Выезд в Бергамо завершился разгромом. Как и домашний матч против "Интера". Также "нероверди" уступили "Милану" и должны были уступать "Роме", игравшей вдесятером. Слабые показатели против грандов. В целом заметно по словам Де Дзерби, что они нервничают из-за повышенных ожиданий. Тем не менее, они реально сильны.

Кадры

Для борьбы с "Сассуоло" крайне важна стабильная хладнокровная оборона. А вот здесь у "Юве" ожидаются проблемы. Коронавирусом заразились уже не только крайние защитники Куадрадо и Алекс Сандро, но и лидер центра обороны Де Лихт. Учитывая, то команда и с ними постоянно пропускала (один "сухой" матч из последних восьми), Пирло следует беспокоиться. Он предположил, что капитан Кьеллини может получить шанс, но всё же Джорджо в плохой форме, потому более реален выход Демираля, Бонуччи и Данило с Кьезой и Фработтой по краям. При обороне Демираль уйдёт ближе к правому флангу.

В других линиях серьёзная потеря лишь одна. Альваро Мората ещё не готов. Но ему есть замены. Пауло Дибала проснулся, отдал два ассиста в Милане. Деян Кулушевски отлично вышел на замену и может подвинуть Рэмзи из состава. Да и тот же Кьеза заменяет. Он отыграл в Милане великолепно, сделал дубль и заявку на превращение в суперзвезду. Сегодня он захочет подтвердить эту заявку. Достаточно и опорников. Автор гола в Милане МакКенни, Рабио, Бентанкур и Артур здесь.

У "Сассуоло" всего одна потеря. Правда, очень серьёзная. Заявления Де Дзерби о том, что лучшему бомбардиру и ассистенту команды Берарди есть замена, слишком самонадеянны. По месту, скорее всего, будет менять нестабильный Джуричич. Расчёт на юркого и умного форварда Капуто против ослабленной обороны "Юве" и на технику и удары левого вингера Бога против Кьезы/Демираля. В центре поля рядом с Локателли не впечатляет ни Бурабия, ни Лопес, ни Обьянг. На флангах обороны, как всегда, более стабильные Мулдур и Кирьякопулос борются с более атакующими Тольяном и Рожерио.

"Ювентус": Щесны, Демираль, Бонуччи, Данило, Кьеза, МакКенни, Рабио, Фработта, Кулушевски, Криштиану Роналду, Дибала

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Рожерио, Локателли, Обьянг, Джуричич, Х. Траоре, Бога, Капуто

Прогноз: Ювентус - Сассуоло 3:2

Статистика очных матчей ясна. Десять побед и всего одно поражение "Ювентуса" в последних 14-ти. Шесть побед и ничья в семи в Турине. Как минимум два забитых в восьми последних очных матчах. Вместе с тем, оба предыдущих матча завершились вничью - 2:2 и 3:3. Тот же Капуто в четырёх последних матчах против них набрал 5 очков по схеме "гол+пас". Ясно, что чемпиону понадобится игра в полную силу. Пирло беспокоится, что слишком часто его команда в облаках после забитого гола. Такого "Сассуоло" не простит. Он забьёт. Но всё же он не в лучшей форме для остановки чемпиона.