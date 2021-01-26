Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

26 января. 21:45. Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Паоло Валери

Дерби Делла Мадоннина не нуждается в представлениях и в поиске мотивации. Тем не менее, в преддверии сегодняшнего оба тренера усиленно пытались доказать, насколько оно важно. Между строк читалось другое. Причина ясна. Впервые за десятилетие обе команды борются за Скудетто, на данный момент оставляя позади "Ювентус". И цель настолько реальна и заманчива, что другие матчи кажутся просто помехами. Остаётся надеяться, что уже на поле, даже без зрителей, без атмосферы дерби, игроки почувствуют её сами и устроят суперматч. Тем более, что его результат может повлиять и на лигу.

Резонанс от великолепной победы "Интера" в Дерби Италии уже спал. После неё состоялся выезд в Удине. В котором команда не создала ровным счётом ничего в атаке и играла крайне медленно, без желания. А её наставник Антонио Конте был удалён за споры с арбитром и чуть не набросился на него в подтрибунном помещении. В который раз "нерадзурри" неправильно отреагировали после большой победы, почти нивелировав результат и игру в том матче. Легенда клуба Джузеппе Бергоми уже даже не удивлён, почти в отчаянии заявляя: "Интер" такой уже полтора года. Не знаю, способен ли он добавить".

В "Милане" настроение также обвалилось после всего одного матча. Который, правда, все признали безоговорочно худшим за последний год. Вспоминая о 0:5 от того же соперника в декабре 2019-го. Под прессингом и физической мощью "Аталанты" команда очень быстро сломалась и рано прекратила сопротивление. Даже Златан Ибрагимович выглядел опустошённым, заявляя, что всё сложилось неправильно. Что он чувствовал себя изолированным, одиноким, без помощи партнёров по команде. Ибра также говорит о поиске новой энергии. Если такую нужно искать в преддверии дерби - ситуация не очень.

Обнадёживает "дьяволов" реакция Стефано Пиоли. Тренер заявил, что не спал после матча, думая, что же скажет игрокам утром. Правда, тут же заявил, что всегда так делает, ведь придаёт большое значение таким разговорам. Давление на команду он даже считает привилегией гранда. А скорый матч в другом турнире - преимуществом. Кубок ему и вовсе нравится, ведь в этом турнире психологическая работа легче. "Интер" же просто может указать на свой алгоритм "Топ-матчи/другие". Этой зимой он победил "Ювентус" и "Наполи" и чуть не победил "Рому". Пока "Милан" влетал "Ювентусу" и "Аталанте".

Что мы увидим сегодня? Теоретически, яркую интенсивную игру. Обе играют вертикально, их фланговые защитники взрывны. А такие акулы как Златан и Ромелу Лукаку атакуют каждый мяч. Может быть похоже на один из матчей в 2020-ом году. Тогда весной "Милан" провёл шедевральный первый тайм, вышел на 2:0, но затем пропустил четырежды. Осенью он вышел на 2:0 и тогда с трудом удержался. Впрочем, ныне команды уставшие, потеряли свою скорость и точность. Потому скорее можно ожидать вязкую битву как в Кубке четыре года тому. Тогда "Милан" выиграл благодаря голу на 104-ой минуте.

Кадры

"Милан" вновь ослаблен кадрово. Важнейшие игроки центральной оси Беннасер и Чалханоглу ещё не вернулись, правый защитник Калабрия получит отдых, вратарь Джанлуиджи Доннарумма в 1/8 финала был удалён со скамьи запасных. Травмирован защитник Калулу, Сандро Тонали и новичок Марио Манджукич под вопросом. Потому ожидаются два чистых опорника. Суалихо Мейте в субботу провалился на позиции под нападающим, теперь получит шанс на родной. А освободить Златана от изоляции постарается Брахим Диас. Тео Эрнандес провалился уже в двух Топ-матчах подряд и также обязан развеять сомнения.

Рафаэль Леау после возвращения Ибры прекратил забивать. Из-за возвращения и своего смещения на левый фланг? Возможно, увидим ответ сегодня. Энергичный Ребич готов заменить его по ходу матча. А справа вернулся ещё более энергичный Салемакерс.

В "Интере" травмирован лишь Д'Амброзио, не будет и такой ротации. Разве что на флангах появятся Дармиан и Перишич, а не Хакими и Янг. Ашрафу после серии ужасных "кроссов" в Удине нужен отдых. А по ходу матча он способен выйти и устроить Эрнандесу третий ад против гранда подряд. Возможно, Александар Коларов заменит Бастони в центре обороны, но всё же, скорее всего, первая тройка останется. Останется и Самир Ханданович в воротах. В центре поля отдохнёт лишь Видаль в пользу Гальярдини либо Сенси. Экспериментов с Кристианом Эриксеном в роли последнего опорника уже не будет.

Зато, возможно, будет освежена атака, не забивавшая в четырёх матчах лиги подряд. Лукаку хотя бы принёс победу в Кубке на 119-ой минуте. А на Лаутаро повесили немало собак после промаха в Удине. Его может заменить Алексис Санчес.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Гальярдини, Перишич, Барелла, Лукаку, Алексис Санчес

"Милан": Татарушану, Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Мейте, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович

Прогноз: Интер - Милан 1:1, 2:1 в дополнительное время

В лиге в очных встречах преимущество у "Интера". Например, четыре победы в последних пяти матчах. Зато в кубковых соревнованиях "Милан" получше. Он выбивал соперника в Кубке, Суперкубке, в двух последних встречах в Лиге Чемпионов. В целом в последние пять лет в Кубке он дважды был в финале и ещё дважды - в полуфинале. У "Интера" лишь два полуфинала. Что можно предсказать? Точно - равную и долгую игру. Если уж "Торино" и "Фиорентина" в 1/8 финала затянули их в овертайм, то и сами они друг друга должны. А там сыграет скамья запасных и умение "Интера" против грандов.