Рома - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

28 февраля. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Гвида

Ещё пару недель назад матч "Рома" - "Милан" был "просто" Топ-матчем. Тогда вторые боролись за Скудетто, а первые прочно сидели в Топ-4. Ныне же это нож-матч - встреча неспокойных команд, не уверенных даже в своём месте в первой четвёрке, не говоря уж о первом. Команд, выигравших лишь четыре из своих последних восьми матчей лиги. По итогам тура римляне могут вылететь из Топ-4. Миланцы же - просто впасть в панику, ведущую к такому же вылету. Шанс для вторых остановить падение? Шанс для первых наконец-то победить Топ-команду? Боязнь скатиться ниже - вот что превалирует.

В принципе, "Рома" должна пребывать в неплохом настроении. В четырёх последних матчах во всех турнирах на её счету три победы и ничья лишь с одним пропущенным мячом. Лишь одно поражение в семи, да и то - при приличной игре против "Ювентуса". Две лёгкие победы над "Брагой" в Лиге Европы. Правда, последний матч в лиге в Беневенто (0:0) получился крайне унылым в атаке. Паулу Фонсека признал, что его игрокам не хватало инициативы, твёрдости, агрессии, темпа, наглости идти в обыгрыш. Но то в гостях. А дома "волки" - лучшие в лиге. Девять побед и три ничьи в 12-ти матчах.

Вот только настроение в клубе не лучшее. Замедление темпа набора очков вызвало немалую тревогу, потеря места в Топ-4 после десяти туров подряд там может вызвать цепную реакцию. В команду и без того многие не верят, слабые результаты в матчах против команд Топ-7 лиги (всего три очка из 21-го возможного в нынешнем сезоне) мозолят глаза. Ещё один такой сегодня может и вовсе вызвать депрессию. Фонсека заявляет, что его игроки не чувствуют тревоги, а лишь страсть выдать сильное выступление. Что ж, за тревогу отвечают местные СМИ и болельщики, нагнетающие напряжение.

В "Милане" тревога, напряжение, депрессия, СМИ и болельщики сорвались с цепи. Он потерпел за два месяца 2021-го года больше поражений, чем за весь 2020-й, замечательный "Милан"-2020 кажется ушедшим безвозвратно. Борьба за Скудетто грозит уплыть. Разгромы от "Аталанты" и "Интера", даже более позорное поражение от "Специи" без единого удара в створ, четыре матча во всех турнирах подряд без побед и без забитых мячей с игры своими силами (лишь автогол и пенальти в двух ничейных матчах Лиги Европы против скромной "Црвены Звезды") - всё это лишает сна причастных к команде.

Стефано Пиоли пытается найти лучи света, отрицает проблемы с физической готовностью, выносливостью. Но тут же признаёт их. Говоря о браке в передачах, низких скоростях, усталости. Он призывает "нажать на акселератор и проверить себя". Желает вернуться к тем временам, когда его "Милан" был агрессивен и интенсивен и проводил много времени на половине поля соперника. Считая это ключом к победе. Но способен ли нынешний "Милан" на такое? Фонсека не верит в "так называемый кризис" соперника, считает, что тот сохранил свой уровень игры. Наверное, он единственный, кто так считает.

Что нас ожидает? Матч первого круга был украшением всего сезона. Скандальное судейство, грубейшая ошибка запасного вратаря "Милана" Татарушану, возвращение "Ромы" и с 0:1, и с 1:2, и с 2:3. Там было всё. Подобные ошибки и драматизм мы можем увидеть. Да и подобный результат - ничью. А вот в плане качества игры надежд меньше. Обе слабы в позиционной атаке, обе любят перехватывать и мчаться вперёд. В лучшей форме агрессивно прессингуют и очень много создают. Сейчас же они нервны, много ошибаются даже в простых передачах. Особенно "Милан". Предсказать что-либо трудно.

Что можно предсказать - так это пенальти. "Милан" лидирует в лиге по реализованным - десять, "Рома" вторая с шестью.

Кадры

Несмотря на призывы убрать в запас капитана Романьоли, Пиоли заявляет, что не собирается делать из кого-либо козла отпущения. Так что Алессио должен выйти в центре обороны с Кьером, вновь за счёт впечатляющего Томори. В центре поля из-за травмы Беннасера вновь выйдет Тонали, не справляющийся с задачами большой команды. Хакан Чалханоглу вернулся после травмы плохо. Даже Златан потух. Центральная ось "Милана" сильно ослабела. Ослабели и вингеры Ребич с Леау. Именно они борются за единственное свободное место в составе. Который Пиоли решил сохранить с провального дерби.

Главная надежда, кроме Ибры - на фланги обороны. Давиде Калабрия и Тео Эрнандес ещё совсем недавно были моторами команды. Если они вернут скорость и агрессию в атаке - "Милан" вновь может заиграть.

Фонсека как раз вынужден менять в центре обороны. Смоллинг и Ибаньес всё ещё травмированы, Кумбулла в заявке, но также не совсем здоров. Тренер заявил, что эксперимент с Леонардо Спинаццолой в центре не продлится. Хорошие новости прежде всего для левого фланга, который вновь обретёт скорость и агрессию. Кто же тогда? Фасио? Жуан Жезус? Оба почти не играют и серьёзно ослабят команду. Ослабит и травма Эдина Джеко. Борха Майораль очень прилично играет, хорошо двигается, забивает и ассистирует (11 голов и шесть ассистов во всех турнирах), но не против грандов.

Сила "Ромы" - в атакующих полузащитниках. Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Педро и новичок Эль-Шаарави быстры, техничны, понимают друг друга, неудержимы на открытом пространстве. А такое, скорее всего, сегодня они найдут.

"Рома": Пау Лопес, Фасио, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Майораль

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

Прогноз: Рома - Милан 2:2

Статистика очных матчей в пользу "Милана". Он выиграл три и проиграл лишь один из последних шести. В Риме проиграл лишь два из последних шести при трёх ничьих. Лучшей домашней команде лиги он может противопоставить свой статус лучшей гостевой - девять побед и ничья в 11-ти матчах. Стиль обеих команд больше для выездов, а на выезде сегодня "россонери". И у них есть Златан. За "Рому" же лучшее настроение, большая уверенность в себе, лучшая форма игроков атаки. Ставим на ещё один весёлый полный ошибок матч. И на две ничьи в очных за сезон впервые за 20 лет.