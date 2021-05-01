Сассуоло - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.05.2021

2 мая. 16:00. Серия А. 34-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Аталанта"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Завтра в Реджо-Эмилии встретятся две из трёх (вместе с "Наполи") лучших на сегодня команд Серии А в плане игры, игровой формы. "Аталанта" добыла десять побед и ничью в последних 12-ти матчах, забила в них 30 мячей и вышла на второе место. Которое собирается удерживать всеми силами. Игроки и тренер прямо называют вице-чемпионство целью. И далее играть на полную призывает и главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Его команда во второй раз за три года его каденции связала четыре победы подряд и мечтает о Еврокубках. До которых всего три очка. Ожидается жаркая битва.

"Аталанте" нельзя ошибаться. Ведь гандикап над пятым местом - всего два очка. Она уже ошиблась, упустив выигрышный матч против "Ромы". С первым удалением в сезоне, заменой лучшего игрока на поле Малиновского, пропущенным с 30-ти метров. Зато после такого подошла к матчу против "Болоньи" разозлённой. В итоге разгромив её со счётом 5:0. Правда, и в том матче она начала слабовато и могла пропустить, до этого начала слабо второй тайм во Флоренции и пропустила дважды. Так что нужно выходить из раздевалки более внимательной. Тем более - против агрессивно атакующего "Сассуоло".

Подопечные Де Дзерби не позволяют слухам о его уходе отвлечь себя. Они собираются бороться за седьмое место с "Ромой". Причём четыре победы подряд добыли не с помощью своей залихватской атаки, а в более прагматичном стиле. Что означает командный прогресс. Дважды 1:0, камбеки против "Милана" и "Фиорентины" после слабых первых таймов. Через медленное построение доминирования, а не авантюрные атаки. Наставник признал, что и первый тайм матча против "Сампдории" был слабым. Во многом - из-за перехода на схему 3-5-2. Лишь во втором удалось увеличить давление и дожать.

"Победа над "Миланом" висела на нас грузом, и потому поначалу мы не были самими собой. Что превращает эту победу в ещё большую. Мы боялись контратак "Сампдории" и потому играли слишком медленно и осторожно. Они также нам мешали агрессивным прессингом". Проблема. "Аталанта" ведь уж точно будет мешать таким. Как объясняет её игрок Ханс Хатебур, из-за упорного короткого розыгрыша мяча соперника от обороны и умения бергамцев перехватывать и реализовывать им всегда легко против "Сассуоло". Доказательство - результаты последних семи очных матчей. 2:1, 3:0, 6:2, 3:1, 4:1, 4:1, 5:1.

Впрочем, нельзя рассчитывать, что такие разгромы продлятся вечно. Тем более сейчас, когда "Сассуоло" чуть ли не в лучшей форме в каденции Де Дзерби. Он жаждет реванша за все эти разгромы, о чем говорит опорник Педро Обьянг. Джан Пьеро Гасперини также уверен, что "нероверди" будут играть на "бензине" желания реванша и борьбы за Еврокубки. Говорит о команде, которая знает, что она делает и всегда пытается атаковать. И потому побаивается. Небеспочвенно.

Следует отметить, что в случае потери очков "Аталанты" и победы "Интера" сегодня над "Кротоне" миланцы официально обеспечат себе чемпионский титул. Хотя вряд ли это интересует бергамцев. Они играют за себя.

Кадры

"Аталанта" может рассчитывать на полный состав. Что очень радует Гасперини. Впервые с 23-го января в стартовом составе могут выйти оба ведущих латераля - Хатебур и Гозенс. Опорники Де Роон и Фройлер будто сделаны из железа. Руслан Малиновский провёл феерический апрель с тремя голами и пятью ассистами. Даже странно, что Серия А выбрала лучшим игроком месяца не его, а Луиса Муриэля. Хотя и тот отлично играет. А украинец - главный претендент на лучшего в апреле в лиге по версии Ассоциации игроков и в "Аталанте" по голосованию на её официальной странице в Facebook.

Как раз этот матч Муриэль может начать в запасе. Поскольку Гасперини подумывает о более осторожном варианте - опорнике Пессине. Думает об осторожности и Де Дзерби. Потому в его стартовом составе ожидается мощный опорник Обьянг, а субтильный коллега по амплуа Лопес даже может закрыть позицию "десятки". Джуричича. Серба травмы центрфорвардов Капуто и Распадори (Джакомо хотя бы будет в запасе) и слабая игра Дефреля даже могут отправить в центр атаки. На флангах обороны ожидаются Мулдур и Кирьякопулос, более надёжные, чем Тольян и Рожерио.

Пробовал ли Де Дзерби против "Сампдории" 3-5-2, думая о матче против "Аталанты" с её 3-4-2-1? Скорее всего - да. Но вряд ли эксперимент удался и вряд ли будет повторён.

Прогноз: Сассуоло - Аталанта 2:2

Гасперини призывает думать не об общих задачах, а о конкретном следующем матче. Он понимает, что соперник серьёзен, компетентен, со своими целями и жаждой мести. Лидер обороны "Богини" Кристиан Ромеро также призывает к осторожности и боится атаки оппонента. Да, вполне возможно, что тактическое преимущество "Аталанты" при высоком прессинге вновь сыграет за неё. Но нынешний "Сассуоло" заслуживает прервать эту ужасную серию. А будут ли много голов? Несомненно. Ведь обе обожают атаковать, но часто теряют баланс в обороне и центре поля. Особенно - в последнее время.