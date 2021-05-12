Сассуоло - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2021

12 мая. 21:45. Серия А. 36-ой тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Ювентус"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

Фабио Капелло заявлял, что проигравший в матче "Ювентус" - "Милан" уже точно не попадет в Лигу Чемпионов. Уж слишком сильным будет психологический удар. Но и он не представлял, что поражение будет настолько унизительным. Значит, все ясно? Все же это футбол, и в нем все случается. Это и заявил Андреа Пирло. "Я не хочу видеть сдачу, мы лишь в одном очке позади Топ-4. Мы полны энергии и злы". Впрочем, и "Сассуоло" полон энергии. Роберто Де Дзерби постоянно твердо заявляет, что желает попасть в Еврокубковою зону. Справится ли с такой мотивацией соперника падающий колосс?

После позорного влета в туринском клубе царит хаос. Сообщают, что вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи повздорили на паркинге о немедленном увольнении Пирло. После экстренного совещания в более приличном месте победивший Недвед заявил, что тренер и Криштиану Роналду даже останутся в следующем сезоне. Кто-то ему верит? Пока же чеху пришлось забрать приз знаменитой сатирической передачи Striscia la notizia главному неудачнику недели в стране. Причем, вообще-то, призы ждали всех, в том числе и уже третий в сезоне для Пирло. Но все просто сбежали.

Тренер "Сассуоло" также на пути прочь. Хотя по совсем другой причине. Де Дзерби, если верить СМИ, даже уже подписал контракт с "Шахтером". К его чести, на команде это не отражается. Может, даже именно это подстегивает ее. Она в лучшей форме в плане результатов за три года каденции наставника - 16 очков из 18-ти последних возможных. Как раз игра не всегда поражает, не такая яркая, как ранее. Зато гораздо более солидная и мощная. Чем Роберто очень доволен: "Мы играли красиво, но нам не хватало характера. Теперь же чувствуется, что у нас есть все, гораздо больше, чем красота".

Чувствуя близость ухода и собранность команды, Де Дзерби не желает упускать шанс. "Мы так хотим этого! Сильно хотим занять седьмое место, и с такой амбицией, мотивацией и ясной целью легче связать все элементы воедино". Вместе с тем, он предостерегает. "Там играют великие чемпионы. А когда чемпионы чувствуют, что их гордость уязвлена, они реагируют люто. Они будут нацелены больше, чем когда-либо". Пирло также ожидает увидеть это, увидеть "огонь, пылающий внутри". Говорит о "тесте на гордость для коллектива". Ух и жарко будет, если игроки выплеснут все это на поле!

Кадры

Пирло еще ни разу не выпускал тот же состав в двух матчах подряд. Не собирается и сейчас. Джанлуиджи Буффон, несмотря на заявление об уходе по окончании сезона, должен сменить Войцеха Щесны в воротах. Ожидается также выход Бонуччи вместо Кьеллини, привезшего пенальти в воскресенье. Данило может позволить Куадрадо перейти на правом фланге в атаку. Дибала может заменить апатичного Морату. Артур может появиться в центре поля. Криштиану Роналду вновь получил огромную порцию критики (коснулся мяча в штрафной "россонери" лишь дважды) и пожелает реабилитироваться.

Де Дзерби также будет менять, но от хорошей жизни. Бога возвращается, крайние защитники Мулдур и Кирьякопулос, как и опорник Обьянг, надежнее в обороне, чем Рожерио, Тольян и Лопес. Возможно, придется менять Джуричича на Траоре из-за травмы. Хотя большинство останется. Капуто еще не готов начинать матчи на поле, да и его дублер Распадори играет замечательно и уже вызывает интерес более статусных клубов. Он забил дважды "Милану", забил "Дженоа". Локателли - главная трансферная цель "Ювентуса". У Доменико Берарди уже 16 голов и он также ждет повышения.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Локателли, Обьянг, Берарди, X. Траоре, Бога, Распадори

"Ювентус": Буффон, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Артур, Рабио, Куадрадо, Кьеза, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Сассуоло - Ювентус 2:2

Вначале "Сассуоло" проигрывал "Ювентусу" постоянно - семь раз подряд. Затем, добавив в общей силе, добавил и здесь. В предыдущем сезоне вернулся с 0:2 и 0:1. На 3:3 и 2:2. В первом круге нынешнего держался вдесятером на ничьей 37 минут и лишь затем пропустил дважды (1:3). Его мотивация велика, он точно продлит серию "Юве" с пропущенными до 12-ти матчей. Мотивация "бьянконери" также будет велика, но Пирло правильно считает, что ее недостаточно. А ведь добавить к ней сейчас нечего. В гостях они тем более выиграли лишь два матча из последних восьми. Потому ничья.