Прогноз Александра Шовковского на финал Кубка Италии

В Италии все готово к розыгрышу последнего трофея сезона. Самая результативная команда Серии А "Аталанта" попытается выиграть Кубок Италии второй раз в истории. Ее соперник - "Ювентус", официальным беттинг-партнером которого является Parimatch. Туринцы выигрывали этот трофей больше всех (13), но в этом сезоне они потеряли чемпионство после девяти триумфальных сезонов подряд. Чем закончится это противостояние анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Аталанта" - "Ювентус": обе забьют. Коэффициент - 1.7

В прошлом году "Ювентус" также был в финале - уступили "Наполи" в серии пенальти. "Аталанта" боролась за трофей в финале 2019-го - проиграли "Лацио" 0:2. Теперь неудачники двух последних финалов сыграют между собой.

На пути к финалу "Аталанта" прошла "Лацио" и "Наполи", "Ювентус" - "Интер". Но сейчас гораздо важнее последние результаты команд, а не победы, которые они добыли несколько месяцев назад. "Аталанта" не проигрывает десять матчей подряд - с 16-го марта, когда уступила "Реалу". Из этих десяти матчей бергамаски выиграли восемь, общий счет десяти матчей - 27:11.

"Ювентус" в субботу победил "Интер" 3:2, но это была очень скандальная победа со странными решениями арбитра. Всего у "Юве" два поражения в последних семи матчах: 0:3 от "Милана" и 0:1 именно от "Аталанты". Но были еще ничья с "Фиорентиной", очень сложный матч с "Удинезе" (2:1), потери очков с "Торино" и "Беневенто" совсем недавно - "Ювентус" не выглядит мощно, как и в течение всего сезона.

Прогноз

Трудно представить матч, в котором "Аталанта" не забивает. Последней такой была встреча с "Интером" в марте - 0:1, но тогда бергамаски 11 раз пробили из пределов штрафной. До этого - 0:1 с "Реалом", где команда играла в меньшинстве большую часть матча.

"Аталанта" забила "Ювентусу" в семи последних матчах, а ставка "обе забьют" сыграла в четырех из последних пяти матчей между командами.