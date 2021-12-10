Марчелло Липпи назвал Генуэзское дерби уникальным, особенным в Италии. Также отмечая, что оно не грязное. Чезаре Пранделли - настоящим Дерби Италии с уникальной атмосферой, матчем, в котором все хотят играть. Говоря о контрасте и одновременно схожести между клубами и о "матче в матче на трибунах". Джанлука Виалли говорил о дерби, которое продолжается весь год. Андрей Шевченко начал говорить о дерби еще когда от него отделяли два других матча его "Дженоа". О том, что не может дождаться его. Сегодня оно состоится.

Уникальное дерби

Дерби знаменитого генуэзского Маяка (одного из старейших в мире), или, в дословном переводе, Фонаря, уникально, поскольку проходит на самом "английском" и на самом старом стадионе Серии А. Нависающие над полем трибуны построенного в 1911-ом году "Луиджи Феррарис" позволяют создавать английскую атмосферу. Уникально, поскольку клубы и их болельщиков не разделяют ни политические, ни социальные, ни экономические противоречия. В одной семье часто болеют за оба. Потому и оно сравнительно мирное, и вправду не грязное.

Образованная в 1946-ом году "Дория" - наиболее молодой клуб Серии А. Если не считать банкротств и переименований. Образованная в 1893-ем "Дженоа" - старейший во всей Италии. Болельщики "Дженоа" любят называть соседей "велосипедистами". За разноцветную форму. А еще "чужаками", поскольку "Сампдория" была образована слиянием нескольких клубов из районов, ставших частью Генуи не так давно. Оттого и столько цветов. В ответ же "грифоны" слышат о курице как символе клуба. И о "старых дураках". Вот такие детские оскорбления.

"Дженоа" была Империей. Скудетто в 1924-ом году стало ее девятым, больше, чем сейчас у "Ромы", "Наполи" и "Лацио" вместе взятых. Но с 1942-го года она выше пятого места поднялась лишь однажды. И когда в итоге вышла на четвертое в 1991-ом и даже в полуфинал Кубка УЕФА - была вынуждена видеть единственное Скудетто и финал Кубка Чемпионов соседей и вообще их Золотую Эру. А особенным позором для "Дженоа" была потеря места в пользу "Сампдории" в Лиге Европы сезона 2015/16 из-за неполучения лицензии.

Что оставалось "грифонам"? Побрататься с ультрас "Барселоны" в благодарность за то, что дважды переиграла "велосипедистов" в финалах Еврокубков. Фанатская фирма в фирме "Барсы" с ее цветами и лого "Дженоа" послала людей из Каталонии и на сегодняшний матч. Ну и гордиться тем, что за них болеют люди, даже не имеющие к городу никакого отношения. Легендарный журналист и писатель Джанни Брера ("когда "Дженоа" уже играла в футбол, другие осознавали, что у них вообще есть ступни, только когда они болели"). И Джанлуиджи Буффон.

Да, легендарный уроженец Тосканы и воспитанник "Пармы" рассказывал, что в детстве болел за "Дженоа". Именно из-за ее традиций и красочных болельщков.

Без Прециози и Ферреро

Обе команды обычно страдают. А в последние годы особенно. Похожи они и в фигурах владельцев, выходцев из экспрессивных ментально южных Рима и Авеллино (возле Неаполя). В холодной, хмурой, сдержанной, буржуазной Генуе, где любят заткнуться и тихо работать, король индустрии игрушек Энрико Прециози и кинопродюсер Массимо Ферреро стали чужими. Особенно тяжело им было заткнуться. Вкладывать деньги они также не желали. Да еще и погрязли в скандалах, в проблемах с законом. Первый - в договорных матчах.

В итоге оба не являлись в город без охраны полиции либо частных служб, опасаясь ярости болельщиков. А последние, особенно "ультрас", бойкотировали матчи своих команд. В "Дженоа" устраивали демонстрации с "похоронами" клуба, в "Сампдории" после новостей об аресте Ферреро пару дней назад отправились к дому... предыдущего владельца Эдоардо Гарроне с баннерами и выкриками вроде "позор тебе, какой сволочи ты продал клуб". Из всего этого легко можно понять, что клубы управлялись из рук вон плохо и погрязли в долгах.

Впрочем, сегодняшнее дерби впервые за семь лет пройдет без Ферреро и впервые за 18 - без Прециози. Сразу же после ареста (по делам, не связанным с клубом) Массимо подал в отставку с поста президента клуба. Сейчас срочно ищут новых владельцев. Заявляя, что есть уже пять предложений. Болельщики "Сампдории" надеются, что примут предложение американского фонда, собирающегося предоставить пост президента Виалли. Пока же заседание состоится 23-го декабря, да и на нем вряд ли уже примут решение. Так что клуб сейчас бурлит.

В "Дженоа" бурление меньшее. В ноябре от Прециози клуб перешел к американскому же фонду 777 Partners. Он уже назначил новый Совет Директоров. Правда, там остался Прециози, его Генеральный директор Алессандро Дзарбано также остался на посту, новым, временным спортивным директором стал Карло Тальдо, любимец бывшего президента. А новым президентом - Альберто Дзангрилло, известный врач, личный доктор Сильвио Берлускони. Болельщик команды, но с нулевым опытом в футболе. Не слишком большие изменения.

На пост спортдира даже собирались привести Луиша Кампуша, строителя чемпионов Франции "Лилля" и "Монако" и одного из лучших в этой профессии в Европе. Затем говорили о Вальтере Сабатини, работавшем в "Роме", "Лацио" и "Интере". Но сейчас ждут Йоханнеса Шпорса, технического директора голландского "Витесса" и бывшего скаута "Лейпцига" и "Хоффенхайма". Не тот калибр. Разве что следует вспомнить, что "Витесс" практически принадлежит Роману Абрамовичу. Возможно, здесь начнется интересное сотрудничество.

Бурлят обе команды

Что же касается команд, то бурлят обе. "Дженоа" на момент назначения бывшего подчиненного Берлускони и Абрамовича еще шла над зоной вылета, по забитым мячам и вовсе была десятой. В принципе, и по забитым, и по пропущенным она и сейчас не в зоне вылета. Но до Шевченко она катастрофически упускала шансы. А при нем даже не умеет создавать их. В четырех матчах не забивала, последний, против "Ювентуса", проиграла по ударам по воротам со счетом 0:27, а по ударам в створ - 0:12. "Роме" по ударам проиграла со счетом 1:19.

Реальные оправдания и объективные трудности есть. Тренер без опыта работы с клубами, страшный календарь с "Ромой", "Юве", "Миланом", эпидемия травм, оставившая на матч в Турине без девяти кандидатов на место в стартовом составе и на все четыре - без авторов 14-ти из 17-ти голов команды. Низкий уровень игроков в целом. Но ведь и консервативность тренерского штаба, сохранение 3-5-2 с двумя чистыми форвардами, отсутствие прессинга, упорный розыгрыш мяча у своей штрафной с постоянными потерями - все это тянет команду вниз.

В большом интервью официальному каналу клуба Шевченко много говорил о своей любви с детства к шахматам, сравнивал их с футболом, говорил о математическом подходе. Похоже, он слишком заигрался в шахматы. Забыв, что для борьбы за выживание нужна прежде всего страсть. Говорит, что не может сейчас строить свой футбол, поскольку игроки не подходящие, и при этом разыгрывает коротко в обороне даже под давлением. При нем ранее известная жесткостью команда стала крайне мало фолить. Лишь семь раз против "Ювентуса".

"Да, не хватает многих игроков. Но Шевченко даже не пытается", - заявляет Calciomercato. "Выглядит не знающим, что делать, с чего начать", - говорит Corriere Della Sera.

В "Сампдории" ситуация похожа. В последние годы, в отличие от "Дженоа", она не всегда была рядом с зоной вылета. Предыдущий даже завершила девятой. С седьмой обороной. Клаудио Раньери построил мощную боевую единицу. Но летом Ферреро объявил о долгах, о сокращении расходов. Раньери ушел в Англию, а вместо него был взят Роберто Д'Аверса. Построивший новую "Парму", державший ее два сезона в Топ-10 с помощью обороны и контратак. Но в предыдущем сезоне вернувшийся на полгода и не сумевший спасти ее.

Ферреро заявил, что оба тренера очень похожи, и это продолжение пути. В чем в тактическом плане прав. Но в опыте и уровне это совсем не то. Прежде всего - в обороне она 18-ая. И в этом главная причина провалов. Хотя в атаке 12-ая и, например, "Лацио" в воскресенье (1:3) замучила. В начале сезона "Дория" остановила "Интер" на 2:2, тогда говорили, что набирает мало очков лишь из-за убийственного календаря, а затем догонит. Но нет. Сейчас после двух важных побед, вытащивших ее из зоны вылета, она вновь проиграла дважды.

Она худшая в лиге по голам вышедших на замену (1) и по голам форвардов (6). Слишком возрастные недавние игроки сборной Италии Фабио Квальярелла и Франческо Капуто не тянут, Маноло Габбьядини и Чемпион Европы-2016 Адриен Силва стары морально. Крайние защитники Берешински и Ауджелло и опорник Торсби (игроки талантливые) глядят в лес. С другой стороны, и в "Дженоа" физически и морально стары слишком многие. Стураро, Бадель, Бехрами, Мазьелло, Сиригу, Дестро, Кайседо - звучит как кладбище сбитых летчиков.

По сути, Д'Аверса сейчас - "ходячий мертвец".

Все знают, что его не увольняют лишь из-за отсутствия финансов и достойных кандидатов. Ферреро был арестован во время переговоров с агентами Деяна Станковича, которого хотел привести на смену. У Шевченко ситуация, конечно, иная. Он только пришел. Но нужно уже давать результат. Как говорит журналист Джованни Порселла, "ситуация сложная, но тренер должен сметь что-то выдумывать. Не хочу видеть его и игроков засевшими в общей рутине алиби, выводящей их из-под критики".

Расклад

Итак, какой расклад на сегодня? "Сампдория" на пять очков выше, поэтому ничья для нее не трагедия. С другой стороны, Д"Аверсу может спасти лишь победа. А игроки хотя и шокированы, как сообщают, именно потому будут яростно бороться. Шевченко же после 13-ти матчей команды без побед подряд и перед матчами против "Аталанты" и "Лацио" точно нужна победа. У него авторы 11-ти голов Дестро и капитан Кришито возвращаются, но у "Дории" возвращается главный тандем в обороне Колли-Йошида, а Квальярелла ищет сотый гол за команду.

Как и любое дерби, это решит не футбол, а борьба, страсть, сплоченность. Даже отчаяние. Шевченко правильно ожидает жаркую напряженную игру. Д'Аверса говорит, что такой матч не играют, а выигрывают. Не важно, как. "Нас сейчас штормит, но всем нужно взять весла в руки". К тому же, трибуны заполнятся, ведь бойкот "Дженоа" окончен, да и бойкот "Сампдории" после ухода Ферреро пора заканчивать. "Дженоа" не проиграла в предыдущих четырех дерби, но до того не побеждала в семи. Предсказать невозможно.

Серия А. 17-й тур. 10 декабря. 21:45

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Сампдория"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Ориентировочные составы:

"Дженоа": Сиригу, Бираски, Мазьелло, Кришито, Гильоне, Туре, Бадель, Эрнани, Камбиазо, Пандев, Дестро

"Сампдория": Аудеро, Берешински, O. Колли, Йошида, Ауджелло, Кандрева, Торсби, Экдаль, Верре, Капуто, Квальярелла

Прогноз: Дженоа - Сампдория 1:1. Третья ничья в дерби в лиге подряд