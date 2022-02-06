Супряга должен дебютировать. Сампдория - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.02.2022

Украинских легионеров в Серии А вновь трое. И вновь один из них - в Генуе. Андрея Шевченко в "Дженоа" заменил Владислав Супряга в "Сампдории". Приняли молодого украинского форварда очень тепло, для его представления выделили отдельный день, болельщики и пресса реагируют на переход весьма положительно. Нужно оправдывать ожидания без времени на раскачку. Ведь в борьбе за выживание дефицит времени особо заметен. Уже сегодня ожидается дебют десятого украинского игрока в истории Серии А.

6 февраля. 16:00. Серия А. 24-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Декабрь был очень радостным для болельщиков "Сампдории". Ненавистный президент Массимо Ферреро попал в тюрьму и скоропостижно покинул пост. Его заменил местный любимец Марко Ланна, один из героев Скудетто 1990/91, единственного в истории клуба. Вернулся к работе и почитаемый технический директор Карло Ости. На поле же удалось не проиграть в четырёх матчах подряд, в том числе выиграть дерби и добыть ничью в гостях у "Ромы". Гандикап над зоной вылета достиг девяти очков.

Однако в январе состоялись лишь поражения. Пять подряд. В том числе и от прямых конкурентов в борьбе против вылета - "Кальяри" и "Специи". Последнее (0:1) состоялось уже при новом главном тренере. Марко Джампаоло вернулся в клуб, где весьма успешно работал между 2016-19 годами, был встречен с энтузиазмом, сразу же изменил игру с "автобуса" на упорное владение мячом, но его команда в Специи не попадала в створ ворот. Как результат - опережает зону вылета лишь на три очка.

В Джампаоло, провалившегося после "Дории" в "Милане" и "Торино", в генуэзском клубе верят. Верят, что способен вытащить его, быстро перестроить игру. Верят в январские трансферы. Игрока сборной Италии Сенси, опытных защитника Маньяни и опорника Ринкона, правого защитника Конти, свежесть и энтузиазм Супряги (об украинце - точные определения Джампаоло). Тренеру очень понравилась работа команды за две недели перерыва. Но в матчах нужны не свежесть и не красивые слова, а очки.

В "Сассуоло" все гораздо спокойнее. Он на подходе к Топ-10, уже побеждал в гостях "Милан" и "Ювентус". В январе не активничал, лишь защищался от попыток забрать его звёзд Скамакку, Фраттези, Распадори и сделал это без особых проблем. Хотя и ему нужно добавлять. Лишь две победы в последних девяти матчах лиги не позволяют закрепиться в Топ-10. После семи матчей подряд с как минимум двумя забитыми он забивал менее двух в трех из пяти. Ещё и пропуская то три, то четыре в одном матче.

Ныне кажется, что он переживает переходный сезон от Роберто Де Дзерби к Алессио Дионизи. 5:1 в Эмполи, затем 2:4 дома от "Вероны" и 1:1 в гостях против "Торино", последний чудом спасенный под градом атак на 87-ой минуте. Борьбой в Турине Дионизи остался очень доволен, считая её признаком характера, страсти остаться в игре, жертвенности, умения ответить на пощёчину. Но хватит ли этого для успешной серии и даже для победы сегодня? Не факт.

Следует отметить, что "Сампдория" плохо играет дома. Лишь девять очков из 36-ти возможных, семь поражений. "Сассуоло" же особо хорош в гостях, где набрал 16 очков и проиграл лишь три матча из 11-ти. Из последних восьми гостевых он проиграл лишь один, и тогда сопернику пришлось устраивать камбек.

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Кадры

У "Сампдории" вылетели самые опытные звенья центральной оси. Центральный защитник Йошида, опорник Экдаль, форвард Квальярелла. Хотя последний - далеко не впервые. Другой форвард 34-летний Капуто сдал, лишь с 2+2 по схеме "гол+пас" в последних 13-ти матчах во всех турнирах. А о Супряге говорят много, больше, чем обычно о неопытных новичках провинциальных клубов. Так что он должен получить свои минуты. Тем более, что, кроме него и Капуто, из форвардов в заявке лишь Маноло Габбьядини.

Маноло как раз в форме, забил семь из восьми последних голов команды (не считая автоголов). Кстати, пять из этих семи - в первые 20 минут матчей. Но он точно не будет единственным форвардом. Ведь "Сампдория" уже шестой год играет с двумя. Джампаоло в Специи изменил схему лишь в центральной зоне, перейдя с 4-4-2 на 4-3-1-2. Сегодня также Кандрева расположится на позиции "десятки". Хотя, возможно, туда выдвинется Сенси. Кстати, как и Капуто, активно игравший за "Сассуоло".

Джампаоло заявил перед матчем, что хотел бы в январе подписать еще одного форварда и что спасение от вылета прежде всего зависит от атаки. Слова не очень приятные для Супряги, повышают требования от него. Остается лишь доказывать, что еще один форвард "Дории" не нужен и что есть на кого положиться в атаке.

У "нероверди" и в кадровом плане все спокойнее. К потерям опорника Обьянга и "десятки" Джуричича все привыкли, другой опорник Энрике и другой атакер Траоре как раз возвращаются. Центральная тройка Фраттези-Лопес-Энрике сверхмобильна и сверхтехнична, но слаба в отборе. Форварды сборной Италии Распадори, Скамакка и Берарди очень опасны. Особенно последний, забивший "Дории" восемь мячей в 11-ти матчах. Также отметим дисквалификацию левого защитника Рожерио.

"Сампдория": Аудеро, Берешински, А. Феррари, О. Колли, Мурру, Торсби, Виейра, Сенси, Кандрева, Капуто, Габбьядини

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Энрике, Лопес, Фраттези, Берарди, Скамакка, Распадори

Прогноз: Сампдория - Сассуоло 2:2

В последние 2.5 года матчи между этими командами проходили в одном ключе. "Автобус" "Сампдории", полное владение мячом "Сассуоло". В итоге последний побеждал трижды при двух 0:0. 0:0 мы видели и в первом круге. Но Джампаоло играет совсем по-другому, называет примером для себя как раз стиль "Сассуоло", также ищет мяч. Что отметил и Дионизи. В первую каденцию Марко матчи против "нероверди" были весёлыми (3:2 и даже 5:3) и с переменным успехом. Ставим на такой же.