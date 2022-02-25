Милан - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 25.02.2022

Неделю с камбеком и победой в дерби, 4:0 над "Лацио" в Кубке и 1:0 над "Сампдорией" в лиге главный тренер "Милана" Стефано Пиоли назвал "идеальной". Последующие 11 дней также должны были быть положительными для его команды. Лишь один матч в календаре, то есть хороший отдых. Да еще и против "Салернитаны", то есть явный шанс укрепить лидерство в лиге. Укрепить странным образом получилось. Но лишь благодаря поражению "Интера". Больше рассчитывать на такие подарки нельзя.

25 февраля. 19:45. Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Против последней команды лиги "россонери" быстро открыли счет и решили, что дело сделано, начали уступать по всем статьям желанию и скорости соперника, вратарь Маньян привез гол и мог еще один. Лишь дальний удар Ребича помог вытащить ничью, и Пиоли признал поспешность, нарушения плана игры, ошибки в передачах и выборе решения, наивность. Слабое выступление. Которое после серой игры против "Сампдории", "Ювентуса" и "Интера" и поражения от "Специи" вызывает ощущение тенденции.

Лишь две минимальные и серые победы в пяти последних матчах лиги - причина для тревоги. Теперь Пиоли заявляет, что каждый из оставшихся матчей критически важен, автор гола в Салерно Жуниор Мессиас - что каждый матч, как финал. А матчи против "Удинезе" для миланцев по напряжению всегда сродни финалу. В восьми последних они побеждали трижды, забивая решающие голы на 83-ей, 93-ей и 97-ой минутax, четырежды был зафиксирован счет 1:1 и однажды проиграли (0:1). То есть страдали всегда.

Сейчас удинцы также способны помешать. Они в трех очках над зоной вылета, так что очки нужны. Одержали лишь одну победу в семи последних матчах, но в двух из них играли очень прилично против "Лацио". В лиге в предыдущем туре сыграли с ним 1:1 и были ближе к победе, чем соперник. У них также в резюме в этом сезоне ничьи с "Ювентусом" и "Аталантой", последней - в гостях, 4:4 в гостях с тем же "Лацио", 1:1 в первом круге с "Миланом", когда вице-чемпион отыгрался лишь на 92-ой минуте.

Простым этот матч наверняка не будет. И его точно нужно смотреть внимательно до финального свистка. Слишком часто в очных встречах забивают в добавленное время.

Кадры

У "Милана", как всегда, отсутствуют центральные защитники Кьер и Габбия, а также Златан. Беннасер дисквалифицирован, и его заменит Кесси, на которого болельщики злы из-за отказа продлевать контракт. Рафаэль Леау в блестящей форме, но в Салерно слишком заигрывался. Попробует реабилитироваться. Ребич, любящий играть против "Удинезе", возможно, забьет первый гол дома с апреля 2021-го года. Но, скорее всего, с первых минут выйдет Жиру, все свои голы в сезоне забивший на "Сан Сиро".

"Удинезе" не вылечил Нуйтинка, поэтому, скорее всего, в тройке защитников продолжат январский новичок Мари, фланговый игрок Перес и Бекао. Последний забил лишь два гола в своей карьере в Италии и оба - "Милану". Что же касается атаки, то Бету не забивал в шести матчах подряд, а вот Деулофеу, экс-игрок "Милана", забил "Лацио".

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, A. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Мессиас, Диас, Леау, Жиру

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мари, Н. Перес, Молина, Арслан, Уолас, Макенго, Удоджи, Деулофеу, Бету

Прогноз: Милан - Удинезе 1:1

"Милан" в целом играет бледно, медленно. Он явно не в лучшей форме. Не очень замечая этого, что еще опаснее. Дома он играет хуже, чем в гостях, в частности, недавно проиграв "Специи". Против упрямого довольно интенсивного "Удинезе" ему всегда тяжело. Еще и мысли о скором дерби в Кубке отвлекают. Пиоли требует постоянно оставаться в игре, следовать плану, играть, бороться за мяч "как звери", и вместе с тем действовать осторожно и умно. Не факт, что игроки его услышат.