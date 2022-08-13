Последний матч Малиновского за бергамцев? Сампдория - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.08.2022

Предыдущий сезон "Сампдория" и "Аталанта" желают поскорее забыть. Первая упала из середняков в аутсайдеры и еле спаслась от вылета, ее владелец попал в тюрьму, покинул пост президента и оставил клуб без денег. Вторая упала из зоны Лиги Чемпионов на восьмое место, приход новых американских совладельцев, новых технического и спортивного директоров не проходит тихо. В Бергамо ощущается конец эры. Неужели это и конец эры для Руслана Малиновского?

13 августа. 19:30. Серия А. Первый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Аталанта"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

В сущности, межсезонье "Аталанты" началось в марте, если не в феврале, с приходом американцев и новых функционеров. Правда, ранний приход не помог. Поскольку из новых игроков в команде лишь купленный за 20 миллионов у "Салернитаны" атакер Эдерсон и вернувшийся из аренды защитник Околи. Джан Пьеро Гасперини выглядит весьма недовольным, заявляет, что это не та "Аталанта", которую он хотел видеть, до этого заявлял, что не понимает, что происходит в клубе.

Ситуация вокруг Малиновского также неясна. Контрольные матчи он не начинал с первых минут, Calcio Atalanta даже сообщил, что его взаимоотношения с главным тренером ухудшились. А в последние дни все говорят о 15-миллионном предложении от "Ноттингем Форест". У 29-летнего игрока остался год до окончания контракта, о попытках продлить его ничего не слышно и не было слышно. Значит, клуб пытается заработать?

Супруга Руслана Роксана в ответ на мольбу фанов в соцсетях с призывами не уходить ответила весьма эмоционально. "Ваши сообщения разрывают мое сердце. Это неожиданно для нас так же, как и для вас. Но ничего не решено и это не зависит от нас. Я не могу молчать, потому что вы беспокоитесь и я этого не хочу. Бергамо - наш дом. Но жизнь в футболе слишком сложна. Никогда не знаешь, чего ожидать".

"Сампдория" взяла в аренду Вильяра и вернула свободным агентом Джуричича, травмированного почти весь предыдущий сезон, арендовала украинско-итальянского вратаря Никиту Контини-Барановского, но на этом все. А потеряла защитника Йошиду, опорников Экдаля и Торсби, игрока атаки Дамсгора. Похоже, потеряет и Антонио Кандреву. Ее финансовое положение ужасно, настроение не лучше, и 17-му месту, то есть спасению от вылета, "блучеркьяти" будут рады.

1:0 дома над "Реджиной" из Серии Б в Кубке с помощью пенальти Сабири вряд ли вдохновил.

И все же еще остаются игроки, помнящие девятые места в лиге, любимец болельщиков главный тренер Марко Джампаоло надеется вернуть времена своей первой каденции хотя бы частично. Тогда "Дория" особенно хорошо играла против грандов. Способна удивить и сегодня.

Последние три очных матча выиграли бергамцы - 2:0, 3:1 и 4:0. Но до этого они выиграли лишь два матча из семи, проиграв четыре. В первой каденции Джампаоло его счет по победам против Гасперини - 4:2. В Генуе результаты последних четырех матчей в пользу "Аталанты" - три победы и ничья.

Также следует отметить, что в последние четыре года "Аталанта" неизменно побеждала в первом туре, забив в этих матчах 13 мячей, а "Сампдория" проигрывала.

Кадры

Гасперини остался без травмированного Демираля и попавшегося на допинге Паломино. В центре оборонв сыграет либо опорник Де Роон, либо 18-летний Скальвини. Последнему, возможно, придется даже играть в центре поля. Остался он и без латераля Дзаппакосты, и без Эдерсона (травмы), и без опорника Фройлера, неожиданно купленного тем же "Ноттингемом". Тем не менее, Малиновский вряд ли попадет в первые 11. Ожидается Пашалич позади Сапаты и Муриэля.

Руслан должен стать первой заменой на позициях атакующих полузащитников. Стоит ли выпускать его? Украинец забил "Дории" классный гол в сезоне 2020/21 в Генуе, обыгравшись, прорвавшись и блестяще пробив. С другой стороны, за год до этого там же он был удален с поля.

У "Сампдории" вернулся лидер атаки Габбьядини, пропустивший немалую часть второго круга предыдущего сезона из-за травмы. Хотя вряд ли он начнет с первых минут. Вряд ли начнет и 39-летний Фабио Квальярелла и новичок Вильяр. А вот Джуричич может начать.

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, А. Феррари, Ауджелло, Виейра, Ринкон, Лерис, Джуричич, Капуто, Сабири

"Аталанта": Муссо, Толой, Де Роон, Джимсити, Хатебур, Коопмейнерс, Скальвини, Мале, Пашалич, Сапата, Муриэль

Прогноз: Сампдория - Аталанта 1:2

"Дория" способна вспомнить недавние времена и не проиграть "Аталанте". Недавно был и счет 0:0 в очном матче. Кадровые проблемы велики у обеих, настроение плохое у обеих. Но все же разумнее ставить на фаворита. Тем более, что он играет в гостях, где в разы лучше, чем дома. Даже в предыдущем сезоне по очкам в гостевой таблице был третьим. А еще разумнее ставить на "обе забьют", учитывая потери в обороне и центре поля и возвращения в атаке.