Виктор Коваленко возвращается. Интер - Специя: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.08.2022

"Интер" и "Специя" победили в первом туре Серии А с разницей в один мяч. Правда, ощущения у них разные. Вторые очень довольны 1:0 над "Эмполи", особенно - "сухим" матчем 19-ой обороны лиги в предыдущем сезоне. А вот первые еле выцарапали на последней минуте победу над новичком лиги и чувствуют себя не слишком комфортно. Сегодня они попытаются реабилитироваться. Но против команды, которая победила в своём предыдущем визите на "Сан Сиро" ("Милан" в январе) просто не будет.

20 августа. 21:45. Серия А. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Специя"

Главный арбитр: Давиде Герсини

После того поражения "Милан" в лиге не проигрывал на пути к Скудетто. А до него в декабре "Специя" ещё и выиграла в Неаполе. В том же месяце, правда, в Милане проиграла "Интеру" со счётом 0:2, а дома уступила ему со счетом 1:3. Но играть против грандов она умеет. Тем более способна, если поверить в прогресс её обороны на основании одного матча. Новый главный тренер Лука Готти считает, что победа раскрепостила команду, позволила ей провести неделю свободно и позволит играть свободно сегодня.

Сама победа над "Эмполи" легкой отнюдь не была. По ударам по воротам "Специя" уступила со счетом 9:18, по владению мячом - 40:60. Тем не менее, была достигнута. И вместе с 5:1 над "Комо" в Кубке Италии настраивает команду на позитивный лад.

"Интер" настроен на негативный лад. Он неприятно удивил в Лечче заторможенной, ленивой игрой. Возможно, недооценил соперника, особенно после гола Ромелу Лукаку уже на второй минуте. Симоне Индзаги и игроки признавали, что, кроме трёх очков и проявления характера (чего не хватало в концовке предыдущего сеэона), вынести из того матча нечего. Разве что ещё решение с четырьмя форвардами, заканчивавшими матч одновременно на поле. Хотя ведь забил на 95-ой минуте защитник Думфриз.

Индзаги всё же говорит, что и неделя его команды прошла положительно. Также рассчитывает на поддержку болельщиков, раскупивших все билеты. Но и опасается соперника. "К нам приезжает здоровая команда, выигравшая два матча. Готти всегда готов к матчам и всегда оставляет отпечаток на своих командах".

Ясно, что "Интер" будет владеть мячом с огромным процентом и нанесёт много ударов по воротам. Вопрос, выстоит ли "Специя" и насколько преуспеет в контратаках.

Кадры

Думфриз после своего гола должен вернуться в стартовый состав. Должен смениться и левый латераль. Робина Гозенса заменит Димарко, а в центр обороны вернётся Бастони. Лукаку, несмотря на гол на второй минуте второй каденции в клубе, отыграл невзрачно и был подвергнут критике. Он постарается добавить и восстановить взаимодействие с Лаутаро Мартинесом. Желательно, ведь со скамьи запасных поджимает Эдин Джеко.

Генрих Мхитарян травмирован и в матче участия не примет.

"Специя" с Готти начала играть по той же схеме, что и "Интер" - 3-5-2. По сравнению с предыдущим матчем она потеряла одного игрока - Верде. Его в атаке может заменить чистый форвард Стрелец. Хотя возможно выдвижение Агудело на позицию форварда. Тогда шанс в центре поля может получить Виктор Коваленко, вернувшийся в тренировкам с командой. Однако, судя по словам тренера, украинец все ещё не в лучших кондициях и вряд ли начнёт матч с первых минут.

Вряд ли начнёт его на поле и Даниэль Мальдини, у которого повреждение. И Экдаль, также не совсем готовый. Хорошо готов не новый, в отличие от этих двух, игрок - Сала. Скорее всего, именно этот оборонительный футболист появится в центре поля, если Агудело пойдёт вперёд.

Алессандро и Симоне Бастони не родственники.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Думфриз, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Специя": Драговски, Кивьор, Николау, Кальдара, Гьяси, С. Бастони, Бурабия, Сала, Реца, Агудело, Нзола

Прогноз: Интер - Специя 2:0

"Интер" проиграл лишь два из предыдущих 36-ти домашних матчей. Вряд ли проиграет именно здесь. У "Специи" он выиграл пять из шести на всех полях при одной ничьей с разницей мячей 16:4. Готти заявил, что есть матчи, которые почти невозможно играть, этот матч придётся играть так. как позволит соперник и для победы нужно отыграть идеально. Вряд ли его команда достигнет идеала.