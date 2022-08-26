Лацио - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.08.2022

В предыдущем сезоне отличное начало "Интера" захлебнулось в пятом туре с поражением в гостях от "Лацио" и выбило "нерадзурри" из колеи на месяц. Настолько, что игроки признавали весьма неприятные ощущения потери связи с борьбой за Скудетто. Сейчас выезд к "Лацио" состоится в третьем туре, и поражение за всего восемь дней до Миланского дерби может повлиять так же. Так что матч в Риме сегодня весьма интересен. И не только из-за напряжения между командами и персоны Симоне Индзаги.

26 августа. 21:45. Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Начало "Интера" все же отличным не назвать, несмотря на шесть очков в двух матчах. 2:1 над новичком "Лечче" он вырвал лишь на 95-ой минуте, до этого долгие отрезки времени выглядя на удивление апатично. 3:0 над "Специей" принес большей частью мощный отрезок между 35-ой и 52-ой минутами, а в остальное время вице-чемпион создавал мало. Индзаги признает, что команде нужно добавлять, говорит о серьезной работе над набором формы Ромелу Лукаку и Милана Шкриньяра - ключевых игроков команды.

Тем не менее, тренер видит большой потенциал команды, особенно в атаке, много решений и ставит ей целью забить сто голов за сезон. Неудивительно, учитывая возрождение связки ЛуЛа в первом голе в ворота "Специи" и третий гол, сделанный двумя запасными форвардами Джеко и Корреа. "Интер" и вправду очень силён и остаётся главным фаворитом в борьбе за Скудетто. Впрочем, был он таким и в предыдущем сезоне.

"Лацио" начал второй сезон с Маурицио Сарри с целью и надеждой достичь Сарризма и на нем въехать в Лигу Чемпионов. Пока что Сарризм не очень заметен. Зато заметен характер, на отсутствие которого тренер жаловался в предыдущем сезоне. Заметно и улучшение обороны, довольно слабой тогда. Против "Болоньи", несмотря на удаление вратаря Максимиано уже на шестой минуте, удалось устроить камбек (2:1). А против "Торино" (0:0), несмотря на его доминирование - полностью обезопасить оборону.

Как ни странно, атака, вторая в лиге в предыдущем сезоне после "Интера" (77 голов против 84-ех), сейчас кажется главной проблемой "лациале". В первые 60 минут матча в Турине они нанесли лишь два удара по воротам, в итоге вышли на семь. Правда, четыре из них были супермоментами, но ведь нереализация таких - также неприятный симптом.

Сарри называет "Интер", возможно, сильнейшей командой в лиге, технически и физически. Говорил о её силе в борьбе на втором этаже, которая "проблема для всех". "Они комбинируют мощь в штрафных площадках с техникой подачи". Доволен своей обороной, но отмечает, что на неё работает вся команда. "Мы уже доказали, что способны бороться с ними в отдельно взятом матче". А Индзаги называет Сарри "всегда подготовленным тренером", его команду же - "серьёзно усилившейся летом".

Устроят ли две лучшие атаки лиги предыдущего сезона нам феерию? Скорее как раз вряд ли. Поскольку оборона обеих весьма солидна, а вот с креативом заметны проблемы. Напряжённым матч точно будет, как и все последние между этими командами. Напряжённым в том числе и из-за отношения местных к Индзаги. Симоне провел в "Лацио" 22 года, был любимцем болельщиков, тренировал его первую команду пять лет, выиграв с ней Кубок Италии и два Суперкубка, но ушёл в "Интер" в некрасивой манере.

Следует отметить, что в предыдущем сезоне "Интер" в первых четырёх Топ-матчах на всех полях не победил - три ничьи и поражение от "Лацио". А сам "Лацио", по крайней мере дома, начал с побед над "Ромой", "Интером" и "Фиорентиной". Хотя затем проиграл три домашних Топ-матча и один свёл вничью.

Очные матчи

Матч между "бьянкочелести" и "нерадзурри" на "Олимпико" в мае 2002-го года навсегда остался в истории. Тогда хозяева победили со счетом 4:2 и лишили гостей их первого Скудетто за 13 лет. Прямая битва за место в Лиге Чемпионов в последнем туре сезона 2017/18 также в памяти. Тогда в Риме "Интер" победил со счетом 3:2. С помощью привезенного пенальти Стефана Де Фрая, на момент матча уже заключившего с ним контракт и решающего гола Матиаса Весино, ныне играющего за "Лацио".

В 2020-ом году крайне нервный матч в Риме завершился 1:1 и по голам, и по удалениям. Игроки даже подрались. Последний матч в Риме также не обошёлся без удаления - хозяин поля Луис Фелипе, который уже не в Италии, прыгнул, празднуя победу, на спину Хоакину Корреа. Забыв, что тот уже не в "Лацио", а в "Интере". Тогда счёт открыл Перишич с пенальти на 12-ой минуте, но после 63-ей Иммобиле (с пенальти), Фелипе Андерсон и Милинкович-Савич полностью изменили разультат.

В целом в последних семи матчах на всех полях наблюдается равенство. По три победы у каждой и одна ничья. А вот в Риме в трех последних матчах "Лацио" добыл две победы и ничью. В пяти последних очных на всех полях обе забивали. Последний хронологически очный матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Интера". В январе в Милане защитник Бастони открыл счёт на 30-ой минуте, Иммобиле сравнял через пять, но также защитник Шкриньяр забил на 67-ой.

Кадры

Через неделю играть дерби, перед этим также состоится тур Серии А. Но во вторник "Интеру" играть с новичком "Кремонезе". Тогда и будет применена ротация. Сегодня же выйдут все сильнейшие. Даже прогнозируют более оборонительный состав с Гальярдини вместо Чалханоглу (Мхитарян травмирован) для практически персональной опеки Сергея Милинковича-Савича. Дилемма на левом фланге, где у Гозенса преимущество над Димарко.

В атаке от тандема Лукаку-Лаутаро ожидают нового взаимодействия. Оба уже забили в этом сезоне, бельгиец ещё и ассистировал аргентинцу, хотя и не в лучшей форме.

В "Лацио" дилемма на позиции вратаря. Получит ли Максимиано место в старте после своего удаления на шестой минуте первого матча в Италии за взятие мяча в руки за пределами штрафной площадки? Ведь Проведель отыграл свои 174 минуты очень хорошо. В центре обороны новичок Казале набирает форму, но Патрик выглядит очень прилично. Кто выйдет на позиции последнего опорника? Вновь Катальди или наконец-то экс-игрок "Шахтера" Маркос Антонио. И готов ли вернувшийся Педро для стартового состава?

Особое внимание, разумеется, к Чиро Иммобиле. Для него один гол в трех турах - крайне мало, поэтому следует ожидать, что забьёт сегодня. Хотя в первых двух он скорее перешёл на режим сборной Италии и запарывал отличные моменты. Также внимание к правому защитнику Мануэлю Лаццари, феерившему в атаке в первых двух матчах. Не факт, что всё ещё сырой Гозенс готов к борьбе с ним.

Луис Альберто, похоже, вновь начнёт матч в запасе. Он желает уйти, Сарри его не держит, но президент Клаудио Лотито требует за испанца слишком большие суммы. Впрочем, такое усиление со скамьи запасных - не менее сильный козырь, чем Джеко и Корреа.

"Лацио": Максимиано, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди, С. Милинкович-Савич, Весино, Педро, Иммобиле, Дзакканьи

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Гальярдини, Гозенс, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Лацио - Интер 1:1

"Интер" забивал в последних 17-ти матчах во всех турнирах, "Лацио" дома - в последних десяти. Иммобиле, Лукаку, Лаутаро на поле. Так что забить должны обе. Но вот ощущение, что не очень много. Что в матче будет больше нервов, чем яркости. Ничья - логичный исход.