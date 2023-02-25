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Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023

Италия
(1 голосов)

Еще один памятный матч?

Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023

фото - Getty Images

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В последние годы встречи "Болоньи" и "Интера" получаются памятными. В 2020-ом году поражение второго от первой дома (1:2) лишило "нерадзурри" реальных шансов на Скудетто. В 2022-ом "россоблу" победили дома с таким же счётом и лишили соперника возможности вернуться на первое место. Что отобрало у него Скудетто. А по обе стороны от прошлогоднего матча состоялись две победы "Интера" дома со счетом 6:1. Чем запомнится завтрашний?

26 февраля. 13:30. Серия А. 24-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

2

Интер

 23 15 2 6 47
3

Рома

 23 13 5 5 44
4

Милан

 23 13 5 5 44
5

Лацио

 23 12 6 5 42
6

Аталанта

 23 12 5 6 41
7

Ювентус

 23 14 5 4 32
8

Болонья

 23 9 5 9 32
9

Торино

 23 8 7 8 31
10

Удинезе

 23 7 9 7 30

Шансы запомниться у него немалые. Прежде всего возможен сюрприз. В 2023-ем году "Интер" мощно играет Топ-матчи - 1:0 и 3:0 над "Миланом", 1:0 над "Наполи", "Аталантой" и "Порту". Против команд более низкого калибра он как раз спотыкается и выглядит невзрачно. Проиграл "Эмполи", не переиграл "Монцу" и "Сампдорию". И руководство клуба очень недовольно такой нестабильностью команды. Пусть она и идёт на втором месте.

В 23-ем туре он как раз переиграл претендента на седьмое место - "Удинезе". Даже впервые в году победил в лиге с разницей в два мяча и забил три (3:1). А в среду победил "Порту" в Лиге Чемпионов, что дало немалый прилив ментальной энергии и уверенности в себе. Но эти победы состоялись дома, где "нерадзурри" очень сильны. Да и отняли немало сил. Особенно вторая. Пришлось играть интенсивно и жестко и ждать победного гола до 86-ой минуты.

Во время матча против португальцев ещё и поссорились Андре Онана и Эдин Джеко. А во время матча против генуэзцев - Николо Барелла и Ромелу Лукаку. Так что атмосфера в команде не очень.

"Болонья" также претендует на седьмое место. Отстает от него лишь по разнице мячей, опережает "Удинезе" по очкам. В гораздо лучшей форме, чем он - четыре победы и ничья в последних шести матчах. За это время лишь "Наполи" набрал больше, "Интер" - столько же. Даже почти прямое сравнение в пользу "россоблу", поскольку играли в гостях у "Сампдории" сразу после "нерадзурри" и, в отличие от них, победили. Пусть и голом на 90-ой минуте.

На работу Тьяго Мотты обращают внимание и даже идут разговоры о его возможном назначении летом в "Пари Сен-Жермен" или... "Интер". В обоих этих клубах он более чем успешно играл и очень любим болельщиками. Завтра попытается доказать, что достоин их и как главный тренер.

"Болонья" любит доминировать, владеть мячом. "Интер" также. Обе стараются действовать на высоких скоростях. Так что игра должна выйти весьма любопытной.

Последние матчи команд

Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023 - изображение 1

Кадры

Симоне Индзаги попытается предоставить отдых некоторым игрокам после "Порту". Возрастные защитники Ачерби и Дармиан, возрастной опорник Мхитарян, возрастной форвард Джеко - первые кандидаты. Эдин - особенно, поскольку не забивал ни в одном турнире уже более месяца, а Ромелу Лукаку как раз проснулся и после почти четырёх месяцев без голов забил в двух матчах подряд.

У "Болоньи" ситуация иная. Потерь много. Сумаро и Сансоне вернулись после болезни, но не факт, что готовы к стартовому составу. Защитника может заменить Соса, атакера - Сориано. У опорника Фергюсона повреждение и он также не факт, что готов. Точно не готовы Бонифаци, Зиркзее и Арнаутович. Зато точно готов Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Кирьякопулос, Схутен, Медель, Орсолини, Домингес, Сориано, Барроу

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Статистика

  • В шести из последних семи очных матчей были забиты более двух мячей. При этом в этих же шести забивали обе команды. Седьмой "Интер" выиграл со счетом 1:0. В Болонье в апреле 2021-го года
  • В восьми последних очных матчах "Интер" побеждал пять раз, "Болонья" - трижды. Ничьей не было в десяти последних. В Болонье хозяева выиграли последний матч, но перед ним в шести набрали лишь одно очко. Два домашних подряд они не выигрывали с 1999-го года
  • В последних пяти гостевых матчах лиги против всех "Интер" побеждал лишь дважды. "Аталанту" со счетом 3:2 и "Кремонезе" со счетом 2:1. Также проиграл "Ювентусу" (0:2) и сыграл вничью с "Монцей" (2:2) и "Сампдорией" (0:0). "Болонья" в четырех своих последних домашних матчах Серии А против всех победила лишь однажды. "Специю" - 2:0. Также проиграла "Аталанте" (1:2) и "Монце" (0:1) и сыграла вничью с "Кремонезе" (1:1)
  • Лишь от "Милана" "Болонья" пропустила больше мячей в Серии А, чем от "Интера". На один - 239:238. Лишь "Ювентусу" проиграла больше домашних матчей (31:30)
  • Лаутаро Мартинес отыграл в Болонье четыре матча, но никогда не забивал там
  • Ромелу Лукаку забил "Болонье" на всех полях четыре гола. Это его любимый итальянский соперник. Для Эдина Джеко это второй любимый итальянский - восемь голов
  • Муса Барроу забил "Интеру" лишь один мяч в восьми матчах
  • Риккардо Орсолини прямо поучаствовал в пяти из шести последних голов "Болоньи" в Серии А - три гола и два ассиста. Однако "Интеру" он ещё никогда в карьере не забивал

Прогноз: Болонья - Интер 2:2

"Болонья" сейчас на ходу, имеет цель. Мотта имеет свою. "Интер" устал после "Порту" и произведёт ротацию. Играет в гостях. Хотя, возможно, кадровые проблемы хозяев уравновесят ослабление гостей. А месть за потерю Скудетто - месть за два 1:6. Ожидается весёлая драматичная игра.

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В статье: Болонья Серия А Интер (Милан) Прогнозы
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