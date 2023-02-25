Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023

В последние годы встречи "Болоньи" и "Интера" получаются памятными. В 2020-ом году поражение второго от первой дома (1:2) лишило "нерадзурри" реальных шансов на Скудетто. В 2022-ом "россоблу" победили дома с таким же счётом и лишили соперника возможности вернуться на первое место. Что отобрало у него Скудетто. А по обе стороны от прошлогоднего матча состоялись две победы "Интера" дома со счетом 6:1. Чем запомнится завтрашний?

26 февраля. 13:30. Серия А. 24-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

2 Интер 23 15 2 6 47 3 Рома 23 13 5 5 44 4 Милан 23 13 5 5 44 5 Лацио 23 12 6 5 42 6 Аталанта 23 12 5 6 41 7 Ювентус 23 14 5 4 32 8 Болонья 23 9 5 9 32 9 Торино 23 8 7 8 31 10 Удинезе 23 7 9 7 30

Шансы запомниться у него немалые. Прежде всего возможен сюрприз. В 2023-ем году "Интер" мощно играет Топ-матчи - 1:0 и 3:0 над "Миланом", 1:0 над "Наполи", "Аталантой" и "Порту". Против команд более низкого калибра он как раз спотыкается и выглядит невзрачно. Проиграл "Эмполи", не переиграл "Монцу" и "Сампдорию". И руководство клуба очень недовольно такой нестабильностью команды. Пусть она и идёт на втором месте.

В 23-ем туре он как раз переиграл претендента на седьмое место - "Удинезе". Даже впервые в году победил в лиге с разницей в два мяча и забил три (3:1). А в среду победил "Порту" в Лиге Чемпионов, что дало немалый прилив ментальной энергии и уверенности в себе. Но эти победы состоялись дома, где "нерадзурри" очень сильны. Да и отняли немало сил. Особенно вторая. Пришлось играть интенсивно и жестко и ждать победного гола до 86-ой минуты.

Во время матча против португальцев ещё и поссорились Андре Онана и Эдин Джеко. А во время матча против генуэзцев - Николо Барелла и Ромелу Лукаку. Так что атмосфера в команде не очень.

"Болонья" также претендует на седьмое место. Отстает от него лишь по разнице мячей, опережает "Удинезе" по очкам. В гораздо лучшей форме, чем он - четыре победы и ничья в последних шести матчах. За это время лишь "Наполи" набрал больше, "Интер" - столько же. Даже почти прямое сравнение в пользу "россоблу", поскольку играли в гостях у "Сампдории" сразу после "нерадзурри" и, в отличие от них, победили. Пусть и голом на 90-ой минуте.

На работу Тьяго Мотты обращают внимание и даже идут разговоры о его возможном назначении летом в "Пари Сен-Жермен" или... "Интер". В обоих этих клубах он более чем успешно играл и очень любим болельщиками. Завтра попытается доказать, что достоин их и как главный тренер.

"Болонья" любит доминировать, владеть мячом. "Интер" также. Обе стараются действовать на высоких скоростях. Так что игра должна выйти весьма любопытной.

Последние матчи команд

Кадры

Симоне Индзаги попытается предоставить отдых некоторым игрокам после "Порту". Возрастные защитники Ачерби и Дармиан, возрастной опорник Мхитарян, возрастной форвард Джеко - первые кандидаты. Эдин - особенно, поскольку не забивал ни в одном турнире уже более месяца, а Ромелу Лукаку как раз проснулся и после почти четырёх месяцев без голов забил в двух матчах подряд.

У "Болоньи" ситуация иная. Потерь много. Сумаро и Сансоне вернулись после болезни, но не факт, что готовы к стартовому составу. Защитника может заменить Соса, атакера - Сориано. У опорника Фергюсона повреждение и он также не факт, что готов. Точно не готовы Бонифаци, Зиркзее и Арнаутович. Зато точно готов Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Кирьякопулос, Схутен, Медель, Орсолини, Домингес, Сориано, Барроу

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Статистика

В шести из последних семи очных матчей были забиты более двух мячей. При этом в этих же шести забивали обе команды. Седьмой "Интер" выиграл со счетом 1:0. В Болонье в апреле 2021-го года

В восьми последних очных матчах "Интер" побеждал пять раз, "Болонья" - трижды. Ничьей не было в десяти последних. В Болонье хозяева выиграли последний матч, но перед ним в шести набрали лишь одно очко. Два домашних подряд они не выигрывали с 1999-го года

В последних пяти гостевых матчах лиги против всех "Интер" побеждал лишь дважды. "Аталанту" со счетом 3:2 и "Кремонезе" со счетом 2:1. Также проиграл "Ювентусу" (0:2) и сыграл вничью с "Монцей" (2:2) и "Сампдорией" (0:0). "Болонья" в четырех своих последних домашних матчах Серии А против всех победила лишь однажды. "Специю" - 2:0. Также проиграла "Аталанте" (1:2) и "Монце" (0:1) и сыграла вничью с "Кремонезе" (1:1)

Лишь от "Милана" "Болонья" пропустила больше мячей в Серии А, чем от "Интера". На один - 239:238. Лишь "Ювентусу" проиграла больше домашних матчей (31:30)

Лаутаро Мартинес отыграл в Болонье четыре матча, но никогда не забивал там

Ромелу Лукаку забил "Болонье" на всех полях четыре гола. Это его любимый итальянский соперник. Для Эдина Джеко это второй любимый итальянский - восемь голов

Муса Барроу забил "Интеру" лишь один мяч в восьми матчах

Риккардо Орсолини прямо поучаствовал в пяти из шести последних голов "Болоньи" в Серии А - три гола и два ассиста. Однако "Интеру" он ещё никогда в карьере не забивал

Прогноз: Болонья - Интер 2:2

"Болонья" сейчас на ходу, имеет цель. Мотта имеет свою. "Интер" устал после "Порту" и произведёт ротацию. Играет в гостях. Хотя, возможно, кадровые проблемы хозяев уравновесят ослабление гостей. А месть за потерю Скудетто - месть за два 1:6. Ожидается весёлая драматичная игра.