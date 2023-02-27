Ювентус - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.02.2023

Туринское дерби считается одним из наиболее предсказуемых в Европе. Причем дело даже не столько в результатах, сколько в игре. "Торино" постоянно старается, из кожи вон лезет, отдает все силы. Создает, играет прилично, часто доминирует. Но не реализовывает, пропускает какой-то дурацкий гол, причем часто в концовке матча, и теряет результат. В последнее время, правда, алгоритм не всегда соблюдался. И "Торо" желает нарушить его еще раз.

28 февраля. 21:45. Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

6 Аталанта 24 12 5 7 41 7 Болонья 24 10 5 9 35 8 Ювентус 23 14 5 4 32 9 Торіно 23 8 7 8 31 10 Удінезе 24 7 10 7 31 11 Монца 24 8 5 11 29

К матчу первого круга в октябре "Юве" подходил чуть ли не разваленным. На фоне протестов болельщиков, извинений руководства, главного тренера и игроков. Тогдашний президент Андреа Аньелли даже признал, что болельщикам команды сейчас стыдно ходить по улицам. А капитан Леонардо Бонуччи опубликовал открытое письмо, в котором призывал партнеров по команде собраться, прийти в себя. Напоминая, что дерби часто ставало для команды новым началом.

В лиге тогда точно стало. Поскольку 1:0 на "Олимпико Гранде "Торино" начал серию из восьми побед Серии А подряд без пропущенных, укрепивших "Ювентус" в Топ-4.

Теперь, правда, отчаянные призывы не нужны. Поскольку "бьянконери" вроде бы в порядке. Массимилиано Аллегри уверен, что уже отошли от шока снятия 15-ти очков за финансовые махинации и живут просто, от матча к матчу. Пять побед и ничья в шести последних матчах во всех турнирах это подтверждают. Хотя по игре по-прежнему много критики, много вопросов. О сидении на 1:0, пассивной игре, слишком глубокой обороне, нежелании владеть мячом.

Выходит, что как раз последние четыре домашних матча были для команды особенно сложными и неприятными. Влет "Монце" (0:2), 1:0 над "Лацио" и "Фиорентиной", 1:1 с "Нантом". За них критиковали особенно. А вот в гостях в последних трех добыты 2:0 и дважды 3:0. Разгром "Нанта" в Лиге Европы во Франции в четверг снял немалую ношу с плеч. Тем более, что решилось все рано. Два гола и удаление у соперника уже к 20-ой минуте.

Последние результаты "Торино" значительно хуже. Лишь одна победа в последних пяти матчах, в лиге две из девяти. Проявляются все те же проблемы. Неумение реализовывать, то есть забивать. А также пропущенные на ровном месте. При этом "быки" остаются жесткой неуступчивой командой по канонам Ивана Юрича и сложны для любого соперника. Они борются в том числе и с "зебрами" за седьмое место, так что есть за что играть.

Вообще-то, результаты "Торо" трудно понять. 0:1 дома от "Специи" и 1:0 в гостях над "Фиорентиной", возвращение в Эмполи с 0:2 на 2:2 после 81-ой минуты, важная победа над еще одним конкурентом в борьбе за Топ-7 - "Удинезе", поражение от "Милана" в гостях в плотной игре (1:0), за первый тайм которой, например, их очень хвалил Фабио Капелло. И затем 2:2 дома с "Кремонезе", последней командой лиги, когда ушли от поражения на 79-ой минуте.

Аллегри уважительно высказывается о сопернике. Об агрессивной, жесткой, собранной команде, разбивающей игру на единоборства и играющей интенсивно. Он требует от своих игроков не уступить в жесткости и скорости. Ожидает грязную игру. Такая точно будет. Также он говорит об эпизодах, которые нужно будет склонить в свою пользу. Такое обычно и происходит в Дерби Делла Моле.

Статистика

"Ювентус" пропускал в 16-ти матчах в этом сезоне во всех турнирах. В 14-ти из них он не победил. В последних 11-ти матчах лиги, в которых пропустил (включая предыдущий сезон), он не побеждал ни разу. В последних пяти матчах во всех турнирах "Юве" пропустил лишь однажды - дома в Лиге Европы против "Нанта". Тот матч завершился со счетом 1:1

"Торино" не побеждал в гостях у "Ювентуса" с 1995-го года. На любом поле не побеждал с 2015-го года. Другими словами, "Ювентус" не проигрывал "Торино" нигде в 15-ти последних матчах - 11 побед и четыре ничьи

B последних четырех очных матчах на всех полях "Юве" побеждал лишь дважды. Оба раза - со счетом 1:0 на "Олимпико". Еще в одном матче на "Олимпико" и в одном на "Алльянц" были зафиксированы ничьи. Причем в обоих случаях (1:1 и 2:2) "Торо" пропускал первым, но сумел вернуться. В последних четырех матчах на "Алльянц" "Ювентус" также побеждал лишь дважды - с результатами 2:1 и 4:1. Также были зафиксированы две ничьи 1:1

В последнем 41-ом очном матче "Ювентус" неизменно забивал "Торино"

В девяти последних матчах лиги на счету "Торино" по две победы и два поражения, а также пять ничьих. "Ювентус" в последних 14-ти матчах лиги одержал 11 побед, потерпел два поражения и однажды сыграл вничью

Кадры

Героем матча в Нанте стал Анхель Ди Мария. Он сделал хет-трик, в том числе забил невероятным ударом, заработал и реализовал пенальти вместе с красной карточкой для соперника. Аллегри назвал его чемпионом, отличающимся от других, игроком, для которого все легко, который видит то, что другие не видят. А еще до Нанта и этих слов аргентинец забил в Специи ударом издали, обеспечив победу. Он в великолепной форме.

Рядом с ним сыграет Душан Влахович, который как раз оправляется от травмы очень тяжело. Он как раз и выиграл предыдущее дерби. Дома в лиге не забивал с второго октября. Пора. Не сыграет Кьеза, который, как сообщил Аллегри, не готов к стартовому составу. Должен выйти Костич, с которым тактическая схема даже во время матча может трансформироваться с 3-5-2 на 4-3-3 или 3-4-3. А в центре поля отсутствует Локателли. Паредес вместо него?

Впервые в сезоне в заявке ожидается Поль Погба.

У "Торино" отсутствуют Влашич, Айна, Пеллегри, Виейра, Лазаро и Зима. В принципе, ни один из игроков не важен критически, но и замены по ходу матча и ротация нужны. Под вопросом опорники Риччи и Илич, но все же оба, похоже, готовы играть. На позиции форварда может выйти единственный настоящий в заявке Санабрия, но возможны и сюрпризы в виде атакующего полузащитника Карамо или опорника Сека. Юрич уже пробовал такое.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Де Шильо, Паредес, Фаджоли, Рабио, Костич, Ди Мария, Влахович

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Синго, Риччи, Илич, Войвода, Миранчук, Линетти, Санабрия

Прогноз: Ювентус - Торино 1:0

Вновь повторится привычный сценарий? "Торино" даже сейчас в худшей форме, чем "Ювентус". Матч во вторник предоставил последнему достаточно возможности отдохнуть после четверга. Разумеется, в дерби форма часто не имеет значения. А в последних "Торо" уже подобрался очень близко к соседям и даже не всегда проигрывал. Но, скорее всего, плотная и жёсткая игра завершится победой "Юве".